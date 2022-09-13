لعبة الحبار الكوري ينال أبرز جوائز إيمي التلفزيونية 

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تقاسم‭ ‬إنتاجان‭ ‬كبيران‭ ‬امس‭ ‬جوائز‭ “‬إيمي‭” ‬التلفزيونية،‭ ‬إذ‭ ‬حصل‭ “‬ساكسيشن‭” ‬من‭ “‬إتش‭ ‬بي‭ ‬أو‭” ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مسلسل‭ ‬درامي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬دخل‭ ‬الكوري‭ “‬سكويد‭ ‬غايم‭” (‬لعبة‭ ‬الحبار‭) ‬تاريخ‭ ‬المسابقة‭ ‬بنيله‭ ‬مجموعة‭ ‬مكافآت‭ ‬أبرزها‭ ‬تلك‭ ‬المخصصة‭ ‬لأفضل‭ ‬ممثل،‭ ‬إذ‭ ‬مُنحت‭ ‬لبطله‭ ‬لي‭ ‬جونغ‭ ‬جاي‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬مبتكر‭ “‬ساكسيشن‭” ‬جيسي‭ ‬ارمسترونغ‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬عقب‭ ‬تسلّمه‭ ‬الجائزة‭ ‬انه‭ “‬أسبوع‭ ‬مهم‭” ‬للأسر‭ ‬الملكية‭ ‬الحاكمة،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬تزامن‭ ‬فوز‭ ‬مسلسله‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ ‬معناه‭ “‬الخلافة‭” ‬مع‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬وتولي‭ ‬نجلها‭ ‬تشارلز‭ ‬العرش‭ ‬خلفاً‭ ‬لها‭. ‬وقال‭ ‬مازحا‭ “‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬وصولنا‭ (‬إلى‭ ‬العرش‭) ‬حصل‭ ‬على‭ ‬أصوات‭ ‬أكثر‭ ‬بقليل‭ ‬مما‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬الأمير‭ ‬تشارلز‭”.‬

وفاز‭ “‬ساكسيشن‭” ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الأبرز‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بثلاث‭ ‬جوائز‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أفضل‭ ‬سيناريو‭ ‬وأفضل‭ ‬دور‭ ‬مساعد‭ (‬لماثيو‭ ‬ماكفاديين‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬يتناول‭ ‬قصة‭ ‬عائلة‭ ‬قوية‭ ‬تمزقها‭ ‬الخلافات‭ ‬والنزاعات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬إمبراطورية‭ ‬إعلامية‭ (‬تشبه‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬إمبراطورية‭ ‬الملياردير‭ ‬روبرت‭ ‬مردوخ‭).‬

‭”‬سكويد‭ ‬غايم‭” ‬يدخل‭ ‬التاريخ

وتقاسم‭ ‬المسلسل‭ ‬الأميركي‭ ‬رغم‭ ‬ترشيحاته‭ ‬الخمسة‭ ‬والعشرين‭ ‬أبرز‭ ‬الجوائز‭ ‬مع‭ ‬المسلسل‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ “‬سكويد‭ ‬غايم‭” ‬الذي‭ ‬تحوّل‭ ‬ظاهرة‭ ‬واعتُبر‭ ‬نقداً‭ ‬لاذعاً‭ ‬لتجاوزات‭ ‬النظام‭ ‬الرأسمالي،‭ ‬إذ‭ ‬يصوّر‭ ‬شخصيات‭ ‬متأتية‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬مهمشة‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬تقليدية‭ ‬للأطفال‭ ‬بهدف‭ ‬الفوز‭ ‬بمبلغ‭ ‬مالي‭ ‬ضخم‭.‬

‮ ‬وحصد‭ ‬مسلسل‭ “‬نتفليكس‭” ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬كبيراً‭ ‬ست‭ ‬جوائز،‭ ‬وفتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬جوائز‭ “‬إيمي‭” ‬الموازية‭ ‬بأهميتها‭ ‬تلفزيونياً‭ ‬للأوسكار‭ ‬في‭ ‬السينما،‭ ‬بفضل‭ ‬نيله‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬درامي‭ ‬لبطله‭ ‬لي‭ ‬جونغ‭ ‬جاي،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬أول‭ ‬فائز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬بلغة‭ ‬غير‭ ‬الإنكليزية‭.‬

وكرّس‭ “‬سكويد‭ ‬غايم‭” ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬النجاح‭ ‬المتزايد‭ ‬للسينما‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬بعدما‭ ‬سبقه‭ ‬فيلم‭ “‬باراسايت‭” ‬للمخرج‭ ‬بونغ‭ ‬جون‭ ‬هو‭ ‬إلى‭ ‬انتزاع‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وقال‭ ‬هوانغ‭ ‬دونغ‭ ‬هيوك‭ ‬بعد‭ ‬نيله‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬إخراج‭ ‬عن‭ “‬لعبة‭ ‬الحبار‭” “‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬كتبت‭ ‬صفحة‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬بنفسي‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬أنتم‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬الأبواب‭ ‬لـ‭ + ‬سكويد‭ ‬غايم‭ +”. “‬لقد‭ ‬صنعنا‭ ‬التاريخ‭ ‬معاً‭ ‬وآمل‭ ‬حقاً‭ ‬في‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ +‬سكويد‭ ‬غايم‭ + ‬آخر‭ ‬مسلسل‭ ‬كوري‭ ‬في‭ ‬جوائز‭ ‬إيمي‭”.‬

تيد‭ ‬لاسو‭” ‬يحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني

وفي‭ ‬فئة‭ ‬المسلسلات‭ ‬الدرامية،‭ ‬حصلت‭ ‬زندايا‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬كمراهقة‭ ‬مدمنة‭ ‬على‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ “‬يوفوريا‭”‬،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬2020‭.‬

وكرر‭ “‬تيد‭ ‬لاسو‭” ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬آبل‭ ‬تي‭ ‬في‭ +” ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬بفوزه‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مسلسل‭ ‬كوميدي‭. ‬أما‭ ‬جيسون‭ ‬سوديكيس‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬دور‭ ‬مدرب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬أميركية‭ ‬تُسنَد‭ ‬إليه‭ ‬مهمة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬داخل‭ ‬فريق‭ ‬إنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فنال‭ ‬أيضاً‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬كوميدي‭.‬

وبين‭ ‬المسلسلات‭ ‬القصيرة،‭ ‬تمكن‭ ‬مسلسل‭ “‬ذي‭ ‬وايت‭ ‬لوتس‭” ‬التراجيدي‭ ‬الكوميدي‭ ‬الذي‭ ‬تدور‭ ‬قصته‭ ‬حول‭ ‬النفاق‭ ‬السائد‭ ‬داخل‭ ‬فندق‭ ‬فخم‭ ‬في‭ ‬هاواي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يحصد‭ ‬عشر‭ ‬جوائز‭ ‬،بينها‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬إنتاج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬التي‭ ‬تكافئ‭ ‬الأعمال‭ ‬المقدمة‭ ‬ضمن‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭. ‬ونال‭ ‬مايكل‭ ‬كيتون‭ ‬جائزة‭ “‬إيمي‭” ‬لأفضل‭ ‬ممثل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة،‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ “‬دوبسيك‭” ‬الذي‭ ‬يتناول‭ ‬‮ ‬قضية‭ ‬الإدمان‭ ‬المميت‭ ‬على‭ ‬الأفيونيات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وخلافاً‭ ‬لصفعة‭ ‬ويل‭ ‬سميث‭ ‬لمقدّم‭ ‬احتفال‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار‭ ‬كريس‭ ‬روك،‭ ‬لم‭ ‬تتخلل‭ ‬أي‭ ‬مفاجآت‭ ‬احتفال‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ “‬إيمي‭” ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬الجائحة‭ ‬حضورياً‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬وتولى‭ ‬تقديمه‭ ‬الممثل‭ ‬الكوميدي‭ ‬الأميركي‭ ‬كينان‭ ‬تومسون،‭ ‬نجم‭ ‬برنامج‭ “‬ساترداي‭ ‬نايت‭ ‬لايف‭”.‬

‭ ‬إبراز‭ ‬التنوّع

وكانت‭ ‬أبرز‭ ‬لحظات‭ ‬الاحتفال‭ ‬هي‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬أتاحت‭ ‬إبراز‭ ‬التنوع‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬لكي‭ ‬يعكس‭ ‬جهود‭ ‬هوليوود‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬للتحسّن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وتأثر‭ ‬الجمهور‭ ‬بأغنية‭ ‬بعنوان‭ ‬Endangered‭ ‬Species‭ (‬أي‭ “‬الأنواع‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض‭”) ‬لمغنية‭ ‬الجاز‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬اصول‭ ‬إفريقية‭ ‬ديان‭ ‬ريفز‭ ‬أدتها‭ ‬الممثلة‭ ‬شيريل‭ ‬لي‭ ‬رالف‭ ‬لدى‭ ‬تسلمها‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬مساندة‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬كوميدي‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ “‬أبوت‭ ‬إيليمانتيري‭”. ‬‮ ‬

وحصلت‭ ‬المغنية‭ ‬ليزو على‭ ‬جائزة‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع‭ ‬تستعين‭ ‬فيه‭ ‬براقصات‭ ‬ممتلئات‭ ‬لمرافقتها‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح‭. ‬وقالت‭ ‬وسط‭ ‬التصفيق‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬فستاناً‭ ‬من‭ ‬التول‭ ‬الأحمر‭ “‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬فتاة‭ ‬صغيرة‭ ‬،‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أردته‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬نفسي‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭. ‬شخص‭ ‬سمين‭ ‬مثلي،‭ ‬أسود‭ ‬مثلي،‭ ‬جميل‭ ‬مثلي‭”.‬‮ ‬

وردت‭ ‬عليها‭ ‬الممثلة‭ ‬جينا‭ ‬ديفيس‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بجائزة‭ ‬لجهود‭ ‬معهدها‭ ‬لتحقيق‭ ‬قدر‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬التنوع‭ “‬لقد‭ ‬أحرزنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬لدينا‭ ‬عمل‭ ‬كثير‭”. ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ “‬التلفزيون‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬على‭ ‬نظرة‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬أنفسهم‭ ‬والقيمة‭ ‬التي‭ ‬يرون‭ ‬أنهم‭ ‬يمثلونها‭”.‬