لطيفة‭ ‬مضربة‭ ‬عن‭ ‬الزواج‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬الفنانة‭ ‬التونسية‭ ‬لطيفة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬تفاصيل‭ ‬حياتها‭ ‬الشخصية،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يعرفها‭ ‬عنها‭ ‬جمهورها‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬وقالت‭ ‬الفنانة‭ ‬التونسية‭ ‬،‭ ‬خلال‭ ‬استضافتها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬“عايشة‭ ‬شو”،‭ ‬إنها‭ ‬تزوجت‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬حياتها،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيجة‭ ‬استمرت‭ ‬5‭ ‬أو‭ ‬6‭ ‬سنوات‭. ‬وعن‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬تكرارها‭ ‬لتجربة‭ ‬الزواج‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬قالت‭ ‬الفنانة‭ ‬التونسية:‭ ‬”‭ ‬متجوزتش‭ ‬تاني‭ ‬علشان‭ ‬الحياة‭ ‬الفنية‭ ‬بتاخد‭ ‬العمر‭ ‬والوقت”‭.‬

وأضافت:‭ ‬“من‭ ‬الصعب‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬الحياة‭ ‬الفنية‭ ‬والشخصية‭ ‬للفنان،‭ ‬لذلك‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬سببًا‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬ارتباطي‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬لأن‭ ‬الرجل‭ ‬الشرقي‭ ‬ليست‭ ‬لديه‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬حياة‭ ‬فنانة‭ ‬ناجحة‭ ‬وأولوياتها‭ ‬الفن”‭.‬

الفنانة‭ ‬التونسية‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعتزل‭ ‬الفن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رجل،‭ ‬وأنها‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬لديها‭ ‬هذا‭ ‬التفكير‭ ‬كانت‭ ‬اعتزلت‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يحبها‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يحبها‭ ‬بفنها‭ ‬ويدعمها‭ ‬لكي‭ ‬تصبح‭ ‬أفضل‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تحدثت‭ ‬لطيفة‭ ‬عن‭ ‬والدتها،‭ ‬بقولها:‭ ‬“أنا‭ ‬لا‭ ‬أسوى‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬غيرها،‭ ‬أدت‭ ‬دور‭ ‬الأب‭ ‬والأم‭ ‬لأن‭ ‬والدي‭ ‬توفى‭ ‬وأنا‭ ‬صغيرة،‭ ‬أمي‭ ‬تعبت‭ ‬أوي‭ ‬في‭ ‬حياتها‭ ‬علشان‭ ‬تربينا”‭.‬

ووصفت‭ ‬نفسها‭ ‬بأنها‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬والدتها‭ ‬في‭ ‬طباعها،‭ ‬حيث‭ ‬قالت:‭ ‬“أخدت‭ ‬منها‭ ‬كل‭ ‬حاجة‭.. ‬أنا‭ ‬نسخة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حاجة”،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تشعر‭ ‬بالضعف‭ ‬عند‭ ‬مرض‭ ‬والدتها،‭ ‬وتلغي‭ ‬كل‭ ‬أعمالها‭ ‬الفنية‭ ‬لتكون‭ ‬تحت‭ ‬قدميها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬أقل‭ ‬شيء‭ ‬ممكن‭ ‬أن‭ ‬تفعله‭ ‬لوالدتها‭.‬

لطيفة‭ ‬وجهت‭ ‬رسالة‭ ‬لوالدتها،‭ ‬بقولها:‭ ‬“أنا‭ ‬من‭ ‬غيرك‭ ‬ولا‭ ‬حاجة،‭ ‬إنتي‭ ‬علمتيني‭ ‬الالتزام،‭ ‬وعلمتيني‭ ‬أحترم‭ ‬الفن‭ ‬جدا،‭ ‬وإني‭ ‬لا‭ ‬أتهاون‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬بقدمه،‭ ‬وعلمتيني‭ ‬إن‭ ‬اي‭ ‬حاجة‭ ‬عايزة‭ ‬أحققها‭ ‬أتعب‭ ‬عليها‭ ‬هتتحقق‭.. ‬يارب‭ ‬يخليكي‭ ‬ليا”‭.‬