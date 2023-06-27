لص يسرق حقيبة بداخلها 35 مليون دينار في بغداد

بغداد- الزمان

سرق متهم حقيبة من مواطن بداخلها مبلغ مالي قدره 35 مليون دينار ، لكنه وقع سريعا بأيدي قوة مديرية مكافحة اجرام في بغداد التي دونت اقوال المتهم واتخذت الاجراءات القانونية بحقه وفق احكام المادة 446 من قانون العقوبات.

و عملية سرقة الحقائب لاسيما النساء، وخاصة تلك التي تحتوي على نقود ، ليست فريدة من نوعها في بغداد و تحدث في أجزاء مختلفة العراق.

و يمكن أن يحدث انتزاع الحقائب، وخاصةً التي تستهدف النساء ، في المناطق المزدحمة أو الأسواق أو وسائل النقل العام أو أي مكان حيث يرى اللصوص فرصة.

وواجه العراق تحديات أمنية كبيرة وعدم الاستقرار على مر السنين، والتي يمكن أن تسهم في بيئة مواتية للأنشطة الإجرامية. ويمكن لعوامل مثل الصعوبات الاقتصادية، ونقص إنفاذ القانون، والنسيج الاجتماعي المعطل أن تخلق ظروفًا تجعل الأفراد أكثر عرضة للسرقة.