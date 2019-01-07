لصقة‭ ‬لاعادة‭ ‬لتعمير‭ ‬انسجة‭ ‬القلب‭ ‬وابتكار‭ ‬وصفة‭ ‬للشقيقة‭ ‬المزمنة

لندن – الزمان
بتكر فريق علماء دولي لصقة بإبر دقيقة تزوّد القلب بخلايا متجددة، تساعد في استعادة نسيج عضلة القلب بسرعة بعد النوبة القلبية. وللحصول على الفاعلية المطلوبة، تجب زراعة اللصقة المبتكرة عن طريق التدخل الجراحي. وقد بينت نتائج اختبارها على الحيوانات، أن هذه الطريقة هي الأكثر فاعلية في ترميم عضلة القلب. ويفضل استخدام اللصقة المبتكرة المزوّدة بعدد كبير من الإبر المجهرية لتجنب أي خلل في عضلة بعد النوبات التي يتعرض لها المريض، فعبر اللصقة، تصل الخلايا الجذعية إلى القلب بسرعة لتحفيز عملية استعادة النسيج المتضرر. وقد تساعد هذه اللصقة على إطالة حياة الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية وتحسينها. واختبرت اللصقة على الحيوانات (الجرذان والخنازير)، ولا يمكن الجزم بنتائج استخدامها في جسم الإنسان بعد.فيما أظهرت دراسة فرنسية حديثة، أن حقن “البوتوكس” التي تستخدم على نطاق واسع في عمليات التجميل، تعتبر علاجا آمنا وفعالا لتقليل نوبات الصداع النصفي. الدراسة أجراها باحثون بمستشفى جامعة رانغيل في فرنسا، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية “بلاستيك سيرجري” العلمية. وأجرى الفريق دراسته لاكتشاف فاعلية حقن “التوكسين البوتولينوم” المعروفة تجاريا باسم “البوتوكس” وتستخدم منذ سنوات طويلة في عمليات التجميل وعلاج أعراض الشيخوخة.
وفي عام 2010، وافقت هيئة الغذاء والدواء الأميركية على استخدام حقن “البوتوكس” لعلاج نوبات الصداع النصفي المزمنة، ومنذ ذلك الحين أبلغ عدد متزايد من المرضى عن نجاح العلاج في الحد من الصداع النصفي.
وللوصول إلى الدراسة الجديدة، قام الفريق بتحليل بيانات 17 دراسة سابقة أجريت من قبل، وشملت 3650 مريضا بالصداع النصفي، بينهم 1550 يعانون من الصداع النصفي المزمن، وهو إصابتهم بـ15 نوبة صداع على الأقل شهريًا، لمدة 3 أشهر.
ووجد الباحثون أن حقن “البوتوكس” قللت بشكل ملحوظ من تكرار نوبات الصداع النصفي المزمن، في غضون 3 أشهر من الحقن، مقارنة مع المجموعة التي عولجت بدواء وهمي.
وكان التحسن واضحًا في غضون شهرين من بدء العلاج، وللحفاظ على فاعلية العلاج، عادة ما يتم تكرار حقن البوتوكس كل ثلاثة أشهر.
وقال البروفيسور بينويت شابوت، قائد فريق البحث إن نتائج الدراسة “تدعم الأدلة المتزايدة على فاعلية حقن البوتوكس في الحد من نوبات الصداع النصفي المزمن”. وأضاف أن “حقن التوكسين البوتولينوم تعتبر علاجا آمنا وفعالا، ويجب أن يقترح لعلاج المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي لتحسين جودة حياتهم”.
والصداع النصفي هو أكثر أنواع الصداع شيوعاً وأشدها ألماً، ويمكن أن يسبقه أو يرافقه علامات تحذيرية وحسية مثل ظهور ومضات ضوئية أثناء الرؤية، ووخز في الذراعين والساقين وغثيان وقيء.