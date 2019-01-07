لصقة‭ ‬لاعادة‭ ‬لتعمير‭ ‬انسجة‭ ‬القلب‭ ‬وابتكار‭ ‬وصفة‭ ‬للشقيقة‭ ‬المزمنة

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

بتكر‭ ‬فريق‭ ‬علماء‭ ‬دولي‭ ‬لصقة‭ ‬بإبر‭ ‬دقيقة‭ ‬تزوّد‭ ‬القلب‭ ‬بخلايا‭ ‬متجددة،‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬نسيج‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬بسرعة‭ ‬بعد‭ ‬النوبة‭ ‬القلبية‭. ‬وللحصول‭ ‬على‭ ‬الفاعلية‭ ‬المطلوبة،‭ ‬تجب‭ ‬زراعة‭ ‬اللصقة‭ ‬المبتكرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التدخل‭ ‬الجراحي‭. ‬وقد‭ ‬بينت‭ ‬نتائج‭ ‬اختبارها‭ ‬على‭ ‬الحيوانات،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬في‭ ‬ترميم‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭. ‬ويفضل‭ ‬استخدام‭ ‬اللصقة‭ ‬المبتكرة‭ ‬المزوّدة‭ ‬بعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الإبر‭ ‬المجهرية‭ ‬لتجنب‭ ‬أي‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬عضلة‭ ‬بعد‭ ‬النوبات‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬المريض،‭ ‬فعبر‭ ‬اللصقة،‭ ‬تصل‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬إلى‭ ‬القلب‭ ‬بسرعة‭ ‬لتحفيز‭ ‬عملية‭ ‬استعادة‭ ‬النسيج‭ ‬المتضرر‭. ‬وقد‭ ‬تساعد‭ ‬هذه‭ ‬اللصقة‭ ‬على‭ ‬إطالة‭ ‬حياة‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بنوبة‭ ‬قلبية‭ ‬وتحسينها‭. ‬واختبرت‭ ‬اللصقة‭ ‬على‭ ‬الحيوانات‭ ‬(الجرذان‭ ‬والخنازير)،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬الجزم‭ ‬بنتائج‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬بعد‭.‬فيما‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬فرنسية‭ ‬حديثة،‭ ‬أن‭ ‬حقن‭ ‬“البوتوكس”‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التجميل،‭ ‬تعتبر‭ ‬علاجا‭ ‬آمنا‭ ‬وفعالا‭ ‬لتقليل‭ ‬نوبات‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭. ‬الدراسة‭ ‬أجراها‭ ‬باحثون‭ ‬بمستشفى‭ ‬جامعة‭ ‬رانغيل‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬ونشروا‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬العدد‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬دورية‭ ‬“بلاستيك‭ ‬سيرجري”‭ ‬العلمية‭. ‬وأجرى‭ ‬الفريق‭ ‬دراسته‭ ‬لاكتشاف‭ ‬فاعلية‭ ‬حقن‭ ‬“التوكسين‭ ‬البوتولينوم”‭ ‬المعروفة‭ ‬تجاريا‭ ‬باسم‭ ‬“البوتوكس”‭ ‬وتستخدم‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التجميل‭ ‬وعلاج‭ ‬أعراض‭ ‬الشيخوخة‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬وافقت‭ ‬هيئة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬حقن‭ ‬“البوتوكس”‭ ‬لعلاج‭ ‬نوبات‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭ ‬المزمنة،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬أبلغ‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬عن‭ ‬نجاح‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭.‬

وللوصول‭ ‬إلى‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة،‭ ‬قام‭ ‬الفريق‭ ‬بتحليل‭ ‬بيانات‭ ‬17‭ ‬دراسة‭ ‬سابقة‭ ‬أجريت‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬وشملت‭ ‬3650‭ ‬مريضا‭ ‬بالصداع‭ ‬النصفي،‭ ‬بينهم‭ ‬1550‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭ ‬المزمن،‭ ‬وهو‭ ‬إصابتهم‭ ‬بـ15‭ ‬نوبة‭ ‬صداع‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬شهريًا،‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭.‬

ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬حقن‭ ‬“البوتوكس”‭ ‬قللت‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬نوبات‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭ ‬المزمن،‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الحقن،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬عولجت‭ ‬بدواء‭ ‬وهمي‭.‬

وكان‭ ‬التحسن‭ ‬واضحًا‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬العلاج،‭ ‬وللحفاظ‭ ‬على‭ ‬فاعلية‭ ‬العلاج،‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تكرار‭ ‬حقن‭ ‬البوتوكس‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬

وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬بينويت‭ ‬شابوت،‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬إن‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬“تدعم‭ ‬الأدلة‭ ‬المتزايدة‭ ‬على‭ ‬فاعلية‭ ‬حقن‭ ‬البوتوكس‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬نوبات‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭ ‬المزمن”‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬“حقن‭ ‬التوكسين‭ ‬البوتولينوم‭ ‬تعتبر‭ ‬علاجا‭ ‬آمنا‭ ‬وفعالا،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يقترح‭ ‬لعلاج‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياتهم”‭.‬

والصداع‭ ‬النصفي‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬أنواع‭ ‬الصداع‭ ‬شيوعاً‭ ‬وأشدها‭ ‬ألماً،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبقه‭ ‬أو‭ ‬يرافقه‭ ‬علامات‭ ‬تحذيرية‭ ‬وحسية‭ ‬مثل‭ ‬ظهور‭ ‬ومضات‭ ‬ضوئية‭ ‬أثناء‭ ‬الرؤية،‭ ‬ووخز‭ ‬في‭ ‬الذراعين‭ ‬والساقين‭ ‬وغثيان‭ ‬وقيء‭.‬