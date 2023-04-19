لصان يسرقان متجرا للذهب خلال الاحتجاجات في فرنسا

رين‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تبحث‭ ‬الشرطة‭ ‬الفرنسية‭ ‬عن‭ ‬لصين‭ ‬سرقا‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬عملات‭ ‬معدنية‭ ‬وسبائك‭ ‬من‭ ‬متجر‭ ‬للذهب‭ ‬خلال‭ ‬احتجاج‭ ‬على‭ ‬إصلاحات‭ ‬نظام‭ ‬التقاعد،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مدع‭ ‬عام‭ ‬محلي‭. ‬وقد‭ ‬وقّع‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬قانونه‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬والقاضي‭ ‬برفع‭ ‬سن‭ ‬التقاعد‭ ‬من‭ ‬62‭ ‬إلى‭ ‬64،‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭. ‬ومع‭ ‬اندلاع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رين‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم،‭ ‬سمعت‭ ‬مديرة‭ ‬متجر‭ ‬ذهب‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬السفلي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬ضجة‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬العلوي،‭ ‬بحسب‭ ‬مدعي‭ ‬عام‭ ‬المدينة‭ ‬فيليب‭ ‬أستروك‭. ‬وقال‭ ‬أستروك‭ “‬بينما‭ ‬كان‭ ‬المتظاهرون‭ ‬يسيرون‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬لاحظت‭ ‬أنّ‭ ‬ثلاثاً‭ ‬من‭ ‬نوافذ‭ ‬المحل‭ ‬مكسورة‭”.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬فتحت‭ ‬الباب‭ ‬لتفقد‭ ‬الأضرار‭ “‬اقتحم‭ ‬شخصان‭ ‬المتجر،‭ ‬وانتزع‭ ‬الأول‭ ‬عملات‭ ‬وسبائك‭ ‬ذهبية،‭ ‬بينما‭ ‬أمسكها‭ ‬الثاني‭ ‬بسرعة‭ ‬من‭ ‬ساعديها‭”.‬

وغادر‭ ‬اللصان‭ ‬المكان‭ ‬بعد‭ ‬نهب‭ ‬مقتنيات‭ ‬تُقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بنحو‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬27‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭).‬

وقال‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬السبت‭ ‬مدينة‭ ‬رين‭ ‬وتخللتها‭ ‬مناوشات‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬والشرطة‭.‬

في‭ ‬الليلة‭ ‬السابقة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وافقت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬الإصلاح‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬السلمية‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬ضده،‭ ‬تضررت‭ ‬واجهات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬رين‭ ‬الاشتراكية‭ ‬ناتالي‭ ‬ابيري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬تعرض‭ “‬للنهب‭” ‬في‭ ‬الاشتباكات‭.‬