لسيدة يناهز عمرها 100 عام فريق طبي يعيد البصر

بغداد – ابتهال العربي

تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون ببغداد من اجراء عملية جراحية نوعية لا تخلو من الخطورة بوقت قياسي لسيدة مسنة ناهزه عمرها 100 عام ، افصح عن ذلك مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الدكتور الاستشاري “”عمار فؤاد عيسى”” مبينا ان المريضة راجعت المستشفى وهي تعاني من مشاكل معقدة على مستوى الصحة العينية وصعوبة الرؤية بشكل واضح . واكد عيسى ان المريضة صاحبة 100 راجعت المستشفى بصحبة ذويها حيث اجريت لها كافة الفحوصات الاولية والتي اظهرت حاجتها لاجراء تداخل جراحي على وجه السرعة كونها تعاني من ساد متقدم في العين اليسرى وهي فاقدة البصر في العين الاخر وهذا ما زاد من صعوبة اجراء العملية الى جانب وضعها الصحي الخاص الذي تطلب التعامل معها بشكل استثنائي حيث اجريت لها عملية زراعة عدسة خاصة تحت التخدير الموضعي بوقت قياسي لم يتجاوز الثمانية دقائق . واستدرك عيسى الى تحسن حالة المريضة بشكل كبير بعد معاناة استمرت لفترة طويلة نتيجة عدم قدرتها على الابصار جراء وجود عتمه شديدة في القرنية ، وهي تنعم حاليا بصحة عينية جيدة ، لافتا ان العملية اجريت بمساعدة فريق طبي متميز ضم الى جانبه الدكتور “”لبيب اياد”” ، والدكتور “”امير اسد الله”” ، الدكتورة “”دعاء عبد الوهاب”” ، الدكتور “”ليث ساجد”” ، طبيبة التخدير “”اسيل كاظم”” والممرض “”مانع رضا”” ، مساعد مخدر “”فاضل جاسم”” مشيرا في الوقت ذاته ان المستشفى سجلت في الاونة الاخيرة نجاح العديد من العمليات المعقدة والنادرة البعض منها كان يجرى خارج البلاد مكلفا المرضى مبالغ مالية كبيرة .