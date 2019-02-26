كاتيوشا

لرصانة التعليم العالي – هاشم حسن التميمي

تراهن دول العالم والشعوب المتحضرة والنامية على طاقات التعليم العالي في رفد المجتمع بالكفاءات المؤهلة علميا وعمليا وليس بالشهادات المجردة التي تمنح صاحبها امتيازات وتحرم المجتمع من كفاءات حقيقية تمزج العلم بالتجربة.

ولعل العراق الذي تعرض لتحديات الحروب والفساد والارهاب بحاجة ماسة لاصلاح منظوماته التربوية والتعليمية على اسس ومعايير حديثة وهذا الامر يحتاج لخبراء وشجاعة باتخاذ القرار ومساحة واسعة من الاستقلالية والمهنية بعيدا عن تدخلات مجلس النواب والقوى المتنفذة والمطلوب منها من اجل التطوير رفع يدها من التربية والتعليم العالي وترك الامر برمته لاهل الاختصاص مع اسنادهم ماليا وقانونيا في اطار تنفيذ ستراتيجيات خمسية تحدث نقلة نوعية في مستوى الخريج الجامعي عامة والعليا خاصة وكذلك تاهيل التدريسيين واستبعاد العناصر الفاشلة وتحديث التعليم الالكتروني وتحسين اداء الادارات الجامعية.

ان بعض المؤشرات تكشف عن سلامة التوجه خاصة قرار اعتماد نظام المقررات الدراسية المعتمد في اغلب دول العالم الذي يضمن الحداثة ويتيح للطالب حرية اختيار بعض الوحدات الدراسية ويوفر لجامعاتنا فرص التوأمة مع ارقى واشهر الجامعات لاسيما اذا ما نجحنا في الدخول لمنافسات انظمة الجودة الدولية واعتمادنا لنظام وطني ينسجم مع واقعنا ناهيك عن اهمية العناية بالابحاث التطبيقية والابتعاد عن الدراسات الوصفية السطحية التي تكرر النظريات وتجتر المصطلحات بدون اضافة او نطوير.

وفي الوقت الذي نبارك خطوات التطوير والتحديث نحذر من سياسة التوسعة في الدراسات العليا وغياب عنصر المنافسة وما تحدده حاجة السوق وقدرات الاقسام العلمية وضرورة العودة لاعتماد قناة قبول واحدة مع قناة للنفقة الخاصة فقط تتيح فرص متساوية للتمييزين عملا بمبدا حق المساواة في الدستور والنظر للشهادات العليا بانها استحقاق علمي وليست مكرمة او تعويضاً لمظلومية الا بحدود معقولة وتوافر الشروط… وليكن شعارنا النوعية وليست الكمية فما نفع الالاف المؤلفة من حملة الدكتوراه وهم غرباء عن الخبرة والميدان ….ولعل الاندفاع بتحطيم الروتين والقيود قد يوقعنا بالمحذور ويفتح ثغرات لتسرب الكفاءات الكاذبة والساعين لانتزاع شهادات عليا لتامين الوجاهة وانتزاع مكاسب تضاف لدرجاتهم الخاصة او نفوذهم السياسي والمالي ولابد من تدقيق شديد قبل منح اجازات تاسيس الكليات والمعاهد الاهلية واستمرار اخضاعها لمقاييس الجودة وعدم التعجل بالاعتراف بالدراسة عن بعد فنحن نعرف اسرارها وخفاياها وكذلك لابد من تدقيق شهادات وابحاث بعض المعاهد قبل النطق بالاعتراف مجاملة لنواب او اصحاب مصالح نقول ذلك انطلاقا من حرصنا على مستقبل البلاد وحقوق العباد والتي يؤسس لها في التربية والتعليم العالي وللحديث بقية…ولا يصح الا الصحيح.