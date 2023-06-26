لدغات الأفاعي تقتل الكلاب بسبب نقص في مضادات السموم

جوهانسبرغ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قبع‭ ‬الكلب‭ “‬زارزا‭” ‬وهو‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ستافوردشاير‭ ‬بول‭ ‬داخل‭ ‬مستشفى‭ ‬للحيوانات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬بعدما‭ ‬لدغته‭ ‬كوبرا‭ ‬موزمبيقية‭ ‬في‭ ‬فمه‭.‬

ومع‭ ‬أنّ‭ ‬سم‭ ‬الثعبان‭ ‬القوي‭ ‬يوقف‭ ‬عمل‭ ‬العضلات‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬التنفس،‭ ‬تُعالَج‭ ‬لدغات‭ ‬مماثلة‭ ‬بأمصال‭ ‬تحوي‭ ‬أجساماً‭ ‬مُضادة‭.‬

لكنّ‭ ‬الأطباء‭ ‬البيطريين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬يشيرون‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المشكلة‭ ‬راهناً‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬النقص‭ ‬الذي‭ ‬يطال‭ ‬هذه‭ ‬الأمصال‭. ‬ويقول‭ ‬الطبيب‭ ‬البيطري‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬فالي‭ ‬فارم‭ ‬أنيمل‭ ‬في‭ ‬بريتوريا‭ ‬حيث‭ ‬عولج‭ “‬زارزا‭” ‬لكنّه‭ ‬نفق،‭ “‬نَفدت‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬مضادات‭ ‬السموم‭ ‬لدينا‭”.‬

ويلفت‭ ‬الأطباء‭ ‬البيطريون‭ ‬والمتخصصون‭ ‬في‭ ‬الأفاعي‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬النقص‭ ‬بدأ‭ ‬يتفاقم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الفائت،‭ ‬مع‭ ‬أنّ‭ ‬السلطات‭ ‬تنفي‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭.‬

وتؤكد‭ “‬ناشونال‭ ‬هيلث‭ ‬لابراتوري‭ ‬سيرفيس‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬هيئة‭ ‬حكومية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إنتاج‭ ‬مضادات‭ ‬السموم،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أنّ‭ “‬مضادات‭ ‬لدغات‭ ‬الأفاعي‭ ‬متوفرة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭”.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬لا‭ ‬يوافقونها‭ ‬الرأي‭.‬

‭- ‬نقص‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ -‬

وكانت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬لدغات‭ ‬الأفاعي‭ ‬ناشدت‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬التحرك‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬وصفوه‭ ‬بـ‭”‬الخطر‭ ‬الصحي‭ ‬الكبير‭”.‬

ومع‭ ‬أنّ‭ ‬المشاكل‭ ‬في‭ ‬الإمداد‭ ‬تتقلص‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأماكن،‭ ‬يقول‭ ‬الأطباء‭ ‬البيطريون‭ ‬إنهم‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬يواجهون‭ ‬مشكلة‭.‬

ويشير‭ ‬‮ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الزواحف‭ ‬والبرمائيات‭ ‬يوهان‭ ‬مارياس‭ ‬الذي‭ ‬يرأس‭ ‬معهد‭ “‬ذي‭ ‬أفريكن‭ ‬سنايك‭ ‬بايت‭”‬،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المستشفيات‭ ‬التي‭ ‬تعالج‭ ‬البشر‭ ‬هي‭ ‬أولوية‭ ‬عندما‭ ‬تتوفر‭ ‬أي‭ ‬جرعات‭ ‬جديدة‭.‬

ويقول‭ ‬مارياس‭ ‬البالغ‭ ‬65‭ ‬عاماً‭ “‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬طبيباً‭ ‬بيطرياً‭ ‬تعجز‭ ‬عن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مضادات‭ ‬سموم‭”.‬

ويشير‭ ‬من‭ ‬مقره‭ ‬في‭ ‬بريتوريا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتلقى‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬اثنتي‭ ‬عشرة‭ ‬مكالمة‭ ‬يومياً‭ ‬من‭ ‬بيطريين‭ ‬يائسين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الكلاب‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬مضادات‭.‬

ويقول‭ ‬مارياس‭ “‬إذا‭ ‬تعرض‭ ‬كلبك‭ ‬للدغة‭ ‬أفعى‭ ‬خطرة،‭ ‬فيُحتَمَل‭ ‬أن‭ ‬ينفق‭”.‬

ويشير‭ ‬آلان‭ ‬كلوك‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ “‬ساوث‭ ‬أفريكن‭ ‬فيتيريناري‭ ‬أسوسييشن‭” ‬إلى‭ ‬وجود‭ “‬نقص‭ ‬في‭ ‬المضادات‭ ‬بجنوب‭ ‬افريقيا‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬يعجز‭ ‬الأطباء‭ ‬البيطريون‭ ‬عن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الأمصال‭ ‬التي‭ ‬يحتاجونها‭.‬

وتضم‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬نحو‭ ‬160‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬الثعابين،‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منها‭ ‬سامّ‭.‬

وتنتج‭ ‬شركة‭ “‬ساوث‭ ‬أفريكن‭ ‬فاكسين‭ ‬بروديوسرز‭” ‬التابعة‭ ‬لهيئة‭ “‬ناشونال‭ ‬هيلث‭ ‬لابراتوري‭ ‬سيرفيس‭” ‬والجهة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تُصنّع‭ ‬مضادات‭ ‬السموم‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬نوعين‭ ‬من‭ ‬المضادات‭.‬

ويعالج‭ ‬أحد‭ ‬المضادين‭ ‬لدغات‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أنواع‭ ‬ثعابين‭ ‬بينها‭ ‬كيب‭ ‬كوبرا‭ ‬وأفعى‭ ‬النفث‭ ‬والمامبا‭ ‬الخضراء،‭ ‬بينما‭ ‬يوفر‭ ‬المضاد‭ ‬الثاني‭ ‬علاجات‭ ‬من‭ ‬لدغات‭ ‬ثعابين‭ ‬البومسلانغ‭.‬

ويؤكد‭ ‬مايك‭ ‬بيري‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬أفريكن‭ ‬ريبتيلز‭ ‬أند‭ ‬فينوم‭” ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬استخراج‭ ‬السموم‭ ‬في‭ ‬سنتوريون‭ ‬خارج‭ ‬جوهانسبرغ،‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬‮ ‬نحو‭ ‬900‭ ‬ثعبان‭ ‬داخل‭ ‬أقفاص‭ ‬زجاجية‭ ‬صغيرة،‭ ‬أن‭ ‬إنتاج‭ ‬المضادات‭ ‬عملية‭ ‬شاقة‭.‬

ويوضح‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬يجبر‭ ‬الزواحف‭ ‬على‭ ‬بصق‭ ‬سمومها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دفعها‭ ‬لعضّ‭ ‬أوعية‭ ‬زجاجية‭.‬

ثم‭ ‬تُحقن‭ ‬خيول‭ ‬بكميات‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬السموم،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬تتمتع‭ ‬بمناعة‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭.‬

ثم‭ ‬تُجمَع‭ ‬البلازما‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬وتُعالَج‭ ‬لتصنيع‭ ‬الأمصال‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬تتطلب‭ ‬تبريداً‭ ‬مستمراً،‭ ‬ويُعزى‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬بصورة‭ ‬متكررة‭.‬

وكانت‭ “‬ناشونال‭ ‬هيلث‭ ‬لابراتوري‭ ‬سيرفيس‭” ‬أكدت‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬أنّ‭ ‬عملية‭ ‬إنتاج‭ ‬مضادات‭ ‬السموم‭ ‬تتطلب‭ “‬مصدر‭ ‬طاقة‭ ‬ثابتاً‭ ‬ويمكن‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليه‭”‬،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الاستخدام‭ ‬المستمر‭ ‬للمولدات‭ ‬أثناء‭ ‬انقطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬الإنتاج‭ ‬ويؤثر‭ ‬على‭ ‬المخزون،‭ ‬مما‭ ‬يدفع‭ ‬الشركة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬الاحتياطية‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

‭- “‬آخر‭ ‬مصل‭” -‬

وقد‭ ‬أعلنت‭ “‬ناشونال‭ ‬هيلث‭ ‬لابراتوري‭ ‬سيرفيس‭” ‬أخيراً‭ ‬أنها‭ ‬زادت‭ ‬الكميات‭ ‬التي‭ ‬تُصنّعها‭ ‬‮ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭.‬

‮ ‬ومنذ‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬سلّمت‭ ‬الشركة‭ ‬مضادات‭ ‬سموم‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬230‭ ‬مؤسسة،‭ ‬بينها‭ ‬مستشفيات‭ ‬وعيادات‭ ‬بيطرية،‭ ‬وسدّت‭ ‬مختلف‭ ‬الطلبات‭ ‬باستثناء‭ “‬تأخرات‭ ‬صغيرة‭” ‬تطال‭ ‬مستودعاً‭ ‬إقليمياً‭.‬

لكن‭ ‬دي‭ ‬كوك‭ ‬الذي‭ ‬تعمل‭ ‬عيادته‭ ‬البيطرية‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬مختلفة،‭ ‬لم‭ ‬يتلق‭ ‬أي‭ ‬شحنات‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭. ‬وكان‭ ‬يستخدم‭ ‬لفترة‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬جرعات‭ ‬منتهية‭ ‬الصلاحية‭ ‬من‭ ‬مستشفيات‭ ‬أخرى،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كمياتها‭ ‬نفذت‭ ‬أيضاً‭.‬

وعالج‭ ‬المستشفى‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الفائت‭ ‬25‭ ‬كلباً‭ ‬تعرضت‭ ‬للدغات‭ ‬أفاع‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الكلاب‭ ‬السادسة‭ ‬عشر‭ ‬التي‭ ‬تلقت‭ ‬مضادات‭ ‬سموم‭ ‬منتهية‭ ‬الصلاحية،‭ ‬لم‭ ‬ينج‭ ‬سوى‭ ‬كلب‭ ‬واحد‭ ‬منها،‭ ‬بينما‭ ‬نفقت‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬التسعة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تُعالَج‭ ‬بمضادات‭.‬

وكان‭ ‬الكلب‭ “‬زارزا‭” ‬من‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات،‭ ‬إذ‭ ‬نفق‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬بعدما‭ ‬وُضع‭ ‬ليومين‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬تنفس‭ ‬اصطناعي‭.‬

ويقول‭ ‬دي‭ ‬كوك‭ (‬53‭ ‬عاماً‭) “‬تفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعك‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬تحتاجه‭ ‬فعلاً‭ ‬هو‭ ‬مضادات‭ ‬سموم،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬لديك‭ ‬أي‭ ‬منها‭”.‬

وكان‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬براحة‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬الشتاء‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية،‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬الثعابين‭ ‬أقل‭ ‬نشاطاً‭.‬