العزاوي: الفن رسالة إنسانية وله دور بتهذيب المجتمع

لحظة حرجة فيلم يروي جانباً من حياة مذيعة مشهورة

بغداد – ياسين ياس

شارك فيلم (لحظة حرجة) للمخرج فلاح العزاوي وللكاتب عبد الستار ناصر في مهـــرجان الافلام السينمائية 3*3 الذي اختتم فعالياته قبل ايام.

(الزمان) حاورت المخرج فلاح وسالته عن فكرة الفــــــــــيلم فقال ( فكرة الفيلم تدور حول مذيعة مشهورة تتعرض الى الملاحقة من قبل احد الاشخاص كانت تعتقد انه ارهابي لكن يظهر في النهاية انه محب لكنه اصم وكان يريد الحصول على توقيعها).

واضاف (الفيلم يتناول احداث اخرى من خلال العلاقات الانسانية الموجودة في المجتمع وهو تجربة جديدة من حيث تقنية التصوير وطريقة الاخراج ) .

وعن الهدف من تقديم هكذا افلام قال ( الهدف من هكذا افلام هو توصيل رسالة مفادها ان الفن السينمائي صناعة ورسالة انسانية والاشارة الى اهمال الدولة لهذا القطاع المهم والمؤثر في حياة المجتمع) وعن قسم السينما في دائرة السينما والمسرح اضاف ( ان القسم المذكور هو المسؤول الحصري عن استيراد الافلام وتوزيعها وهذا القسم يعاني الغاء جميع تخيصصاته ولو تم تفعيله بانتاج افلام روائية طويلة واستقطاب رؤوس الاموال لانتاج افلام عن البيئة العراقية لانتعشت السينما ).

وعن افلامه السابقة قال (اخرجت الفيلم الوثائقي القصير المسبحة وفيلم شرنقة الحرير واخرت برامج اطفال لقسم الاطفال في تلفزيون العراق وبرنامج المرسم الصغير والمشاركة في تقنيات السينما لاخراج الفيلم القصير لحظات حرجة).

وعن الصعوبات التي واجهته في الفيلم قال ( الصعوبات كثيرة منها الدعم المادي والمعنوي وقطع الطرق لتصوير الفيلم وبعض المشاهد لكن اصرار كادر العمل على انجاز الفيلم وهم مجموعة من الشباب يحلمون بسينما عراقية حقيقية كان هو الاقوى في انتاج الفيلم ) .

وعن اقتباسه افكار الفيلم ، اوضح ( انا اميل الى السينما الواقعية وابحث عن كل القصص من حولي او القصص التي تحتاج الى حل كما ابحث عن كل ظاهرة موجودة في المجتمع ).

وعن توجهات السينما العراقية في الوقت الحاضر قال ( عودة الروح للسينما العراقية اصبح حلما لكل سينمائي عراقي وهدفي ان تكون للسينما العراقية بصمة خاصة بها وان تعود دور العرض السينمائي كون السينما رسالة انسانية قادرة على تثقيف الشعوب).

وعن امكانية تنافس السينما العراقية للعالمية ،اضاف (نعم بالامكان ان تنافس السينما العراقية ولكن ليس قبل دعمها ماديا ومعنويا واحترام الفن السينمائي وان يكون لدينامدينة للانتاج السينمائي وهو طموح ننشد له ونتمناه وكذلك احترام السينما والايمان بان الفن رسالة انسانية وله دور كبير في تهذيب المجتمع) .