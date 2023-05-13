أيام السينما العراقية تواصل فعالياتها

لحام يتحدّث عن إشتياقه الدائم لبغداد

بغداد – ياسين ياس – وسن العبدلي

تتواصل في سينما ومسرح الرشيد فعاليات مهرجان ايام السينما العراقية بنسخته الثانية التي انطلقت الخميس الماضي بمشاركة اكثر من 20 فيلما روائيا قصيرا وافلام انيميشن لمخرجين من مختلف محافظات العراق وبحضور ضيوف المهرجان الفنانين السوريين دريد لحام و صباح الجزائري و المخرج باسل الخطيب حيث يحل فيلمه (الحكيم ) ضيف شرف على المهرجان وهو من بطولة لحام والجزائري. وفضلا على العروض السينمائية يتضمن المهرجان نشاطات عدة منها ندوة فكرية وورش تدريبية. وعقدت الجمعة ندوة بعنوان (فلسفة النص بين الفيلم الروائي الطويل والقصير) بادارة الدكتور سالم شدهان ، وحاضر فيها كل من الفنانيين ماهر مجيد ، و علي حنون..وتخللت الندوة محاور عدة حول انتاج الافلام العالمية الروائية الطويلة والقصيرة وكيفية الاخذ بجميع المعطيات التي من شأنها ان تسهم بانتاج افلام عراقية على غرار الافلام العالمية فيما اذا توفرت لها جميع الامكانيات والظروف لاشتغالها من خلال توفر الشركات الخاصة المستقلة واعتماد تكنلوجيا الصوت والصورة والاضاءة المحترفة من اجل انتاج سينما متطورة.. و تخللت الندوة مداخلات السينمائين الحاضرين للوقوف على المشكلات الحقيقية التي تعيق عجلة السينما العراقية ومحاولة الوقوف عندها وطرق معالجتها بالامكانيات المتاحة لصناعة سينما حقيقة تضاهي السينما العربية والعالمية .كان حفل الافتتاح قد ابتدأ بعزف النشيد الوطني وكلمات لمستشار رئيس الوزراء عارف الساعدي و الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة جابر الجابري ، ومدير عام دائرة السينما والمسرح احمد حسن موسى الذي اعلن من خلالها انطلاق المهرجان الذي يتواصل لمدة خمسة ايام ،واستأنف الحفل بصعود ضيوف المهرجان على خشبة المسرح الممثل القدير دريد لحام، الممثلة صباح الجزائري، والمخرج باسل الخطيب حيث تم الترحيب بهم وتكريمهم بدرع المهرجان جاء بعدها كلمة للفنان دريد لحام تحدث خلالها عن حبه واشتياقه الدائم لبغداد الحب والسلام شاكرا وزارة الثقافة العراقية ودائرة السينما والمسرح على شرف الضيافة.وضمن فقرات المهرجان الاخرى التعريف باعضاء لجنة مشاهدة الافلام وتكريمهم بدرع المهرجان.. واستمتع جمع الحضور بوصلات غنائية بغدادية لفرقة صنجات بقيادة المايسترو حسين حربي واولى عروض المهرجان كانت للفيلم الروائي القصير موسيقى المطر للمخرج رياض شهيد، وفيلم الانميشن ملاك للمخرجة ايمان الفارس.فضلا على عرض فيلم (الحكيم) ضيف شرف المهرجان.