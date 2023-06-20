لجنة كتابة مسودة قانون الرياضة تبحث ملاحظات ومقترحات متخصصة

بغداد- الزمان

أعلنت لجنة كتابة مسودة قانون الرياضة الموحد، عقد اجتماعات مع عدد من المحامين والخبراء الرياضيين لبحث ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن كتابة مشروع القانون، فيما لفتت الى استمرار عقد اجتماعاتها مع أصحاب الاختصاص رياضياً وقانونياً للوصول الى صيغة لا تتعارض مع القانون العراقي والمعايير الدولية.

وقالت اللجنة في بيان إنها تواصل عقد ورش العمل الخاصة بمناقشة مسودة القانون في ورشة مع عدد من المحامين المختصين في القوانين الرياضية وعدد من الخبراء في الشأن الرياضي في دار ضيافة مجلس الوزراء في العاصمة بغداد.

مسودة قانون

وأضاف البيان تم خلال الورشة استعراض فقرات مسودة القانون الذي كتب من قبل لجنة مكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني برئاسة المستشار اياد بنيان وتتألف من عدد من المشرعين والقانونيين والرياضيين يمثلون مجلس الوزراء ومجلس الدولة والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة.

وتابع البيان أنه بعد قراءة مشروع القانون أثناء الورشة استمعت اللجنة الى ملاحظات ومقترحات رجالات القانون والخبراء التي تم تدوينها من قبلهم وتم تسجيلها من قبل مقرر اللجنة لغرض عرضها للنقاش وتضمين ما لا يتعارض مع القانون العراقي وبما يتفق مع المعايير الدولية، لافتا الى ان اللجنة ستواصل عقد عدداً من الورش في الأيام المقبلة مع مختلف الشرائح الرياضية من رواد وخبراء قانونيين وجهات تنفيذية كالاتحادات والأندية.