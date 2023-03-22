لجنة المساواة تختتم الدورة التأهيلية لإعداد مساعدات المدرّب

بغداد- الزمان

بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي اختتمت في قاعة المؤتمرات بمقر اللجنة الأولمبية الدورة التأهيلية لإعداد مساعدات مدرب لكافة الألعاب الرياضية و وزع حمودي شهادات المشاركة بين المدربات اللائي انخرطن في الدورة التي اقيمت برعاية المجلس الأولمبي الاسيوي وقسم تطوير المشاريع الخاصة ، وكانت الدورة التي توالت على مدار يومين قد تضمنت محاضرات قدمها الدكتور مصطفى حسن عبدالكريم والدكتور ثامر حامد رجه والدكتور مظفر شفيق والدكتور صريح عبدالكريم فيما أدار حواراتها الدكتورة ايمان عبدالامير والدكتورة ايمان صبيح والدكتور موفق عبدالوهاب.

من جانبها اشادت عضو المكتب التنفيذي رئيسة لجنة المساواة بين كلا الجنسين الدكتورة بيداء گيلان بدعم الأولمبية في اقامة الدورات التي تتعلق بتفعيل الدور الرياضي الأولمبي للمراة ومتابعة رئيس اللجنة الأولمبية الاستاذ رعد حمودي لملف الرياضة النسوية ولجنة المساواة بين الجنسين.

هذا وحضر ختام الدورة النائب الأول لرئيس اللجنة الاولمبية عقيل مفتن والامين العام للجنة الأولمبية هيثم عبدالحميد والامين المالي احمد صبري ورئيس اتحاد التنس سيف العگيلي.