لجنة العفو الرئاسي في مصر تحت الضغوط بعد إعادة اعتقال ناشط

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

عاد‭ ‬ملف‭ ‬العفو‭ ‬الرئاسي‭ ‬عن‭ ‬سجناء‭ ‬الرأي‭ ‬إلى‭ ‬واجهة‭ ‬الأحداث‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ألقت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الناشط‭ ‬السياسي‭ ‬شريف‭ ‬الروبي‭ ‬والذي‭ ‬أفرج‭ ‬عنه‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬ضمن‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬العفو‭ ‬الرئاسي‭ ‬بعد‭ ‬إدلاله‭ ‬بتصريح‭ ‬لقناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬القطرية‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬خارج‭ ‬السجن‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬داخل‭ ‬السجن‭ ‬وأنه‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬لا‭ ‬يجد‭ ‬عملا‭ ‬يعمل‭ ‬به‭ ‬ويتعرض‭ ‬للملاحقة‭ ‬الأمنية‭ ‬بين‭ ‬وقت‭ ‬وآخر‭ ‬،‭ ‬وعقب‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬ألقت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬،و‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬تهمة‭ ‬الإنضمام‭ ‬لجماعة‭ ‬إرهابية‭ ‬ونشر‭ ‬الأكاذيب‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬آثار‭ ‬غضب‭ ‬قوى‭ ‬سياسية‭ ‬والتي‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬قرارات‭ ‬العفو‭ ‬الرئاسي‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬محاولة‭ ‬لتجميل‭ ‬وجه‭ ‬النظام‭ ‬للخارج‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أنتقد‭ ‬د‭. ‬حنا‭ ‬زيادة‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الدنماركي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أوضاع‭ ‬السجناء‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬المصرية‭ ‬معتبرا‭ ‬قرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بحجب‭ ‬130‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬لمصر‭ ‬هي‭ ‬نتاج‭ ‬لتردي‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بينما‭ ‬رجحت‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬أن‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الناشط‭ ‬السياسي‭ ‬شريف‭ ‬الروبي‭ ‬هو‭ ‬رد‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬الخطوة‭ ‬الأمريكية‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬محاولة‭ ‬لتجنب‭ ‬الانتقادات‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬العفو‭ ‬الرئاسي‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬السيئة‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬العفو‭ ‬الرئاسي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬طلبات‭ ‬العفو‭ ‬الرئاسي‭ ‬وبحث‭ ‬شكاوى‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتسهيل‭ ‬كل‭ ‬العقبات‭ ‬أمام‭ ‬العودة‭ ‬لحياتهم‭ ‬الطبيعية‭ ‬مشددا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوطن‭ ‬يتسع‭ ‬للجميع‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لاقى‭ ‬ترحيبا‭ ‬من‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭ ‬تحمي‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬استقطاب‭ ‬التنظيمات‭ ‬المتطرفة‭.‬

‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أثارت‭ ‬مبادرة‭ ‬محمد‭ ‬أنور‭ ‬السادات‭ ‬لعودة‭ ‬الشباب‭ ‬المصريين‭ ‬المعارضين‭ ‬بالخارج‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬بشرط‭ ‬عدم‭ ‬مخالفة‭ ‬دستور‭ ‬البلاد‭ ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬صادر‭ ‬ضده‭ ‬أحكام‭ ‬قضائية‭ ‬أو‭ ‬متورط‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬فبينما‭ ‬رحب‭ ‬بها‭ ‬ناشطون‭ ‬سياسيون‭ ‬قلل‭ ‬من‭ ‬أهميتها‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬معتبرين‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬تغيير‭ ‬المناخ‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والأمني‭ ‬الذي‭ ‬تعيش‭ ‬فيه‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬ضمانات‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬ملاحقة‭ ‬الشباب‭ ‬العائدين‭ ‬قبل‭ ‬المطالبة‭ ‬بعودتهم‭ .‬