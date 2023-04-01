لجنة الصالات تؤكد العمل بحيادية وقرارات الإنضباط مستقلة

بغداد- الزمان

يستغرب رئيسُ لجنة كرة الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم علي عبد الحسين الاتهاماتَ التي صدرت من بعض الأنديةِ بحقِّ العاملين في لجنةِ كرة الصالات، موضحاً إن اللجنةَ تحتفظ بحقها القانونيّ في الردّ على تلك التجاوزاتِ والإتهامات.أما بخُصوص عملِ اللجنة فأكدَ عبد الحسين إنها بمثابة اتحادٍ مُصغرٍ لما تضمه من دورياتٍ بمختلفِ الدرجات، فضلاً عن المنتخباتِ الوطنيّة وإقامة الدورات التدريبيّةِ التي تجريها باستمرارٍ للمدربين العاملين في الأنديةِ المُشاركة في نشاطاتها، واللجنةُ تعملُ بحياديّةٍ ورؤيةٍ مستقبليّةٍ للنُهوض بواقع اللعبة.وأضافَ نودُّ أن نوضحَ أن الحكامَ تابعون إلى قسمٍ مرتبطٍ بلجنةِ الحكام المركزيّة، ولا علاقةَ للجنةِ كرةِ الصالات والشاطئيّة بالواجباتِ المكلفين فيها لقيادةِ مبارياتِ الدوري. وبيّن رئيسُ اللجنة إن قراراتَ لجنة الانضباط مستقلةٌ، ولا دخلَ للجنةِ الصالات بها، لأن الانضباطَ لها الحريةُ الكاملة في إتخاذ القراراتِ من دون تدخلِ أي طرفٍ من لجنةِ كرة الصالات والشاطئيّة في عملها أو الضغط عليها من أجل تأخيرِ أو تَقديمِ القراراتِ المطروحةِ على طاولتها والتي تخصُّ مبارياتَ دوري كرة الصالات، وإن نجاحَ عمل اللجنة يكون من خلال تماسكها وحمايةِ منظومتها وجودةِ علاقاتها مع الأنديةِ التي تنشطُ في دورياتها، ليسير التكاملُ بالعملِ بالاتجاه الذي يخدمُ مِشوارَ هذه اللعبة ونشير إلى إن لجنةَ الانضباط شريكٌ رئيسٌ في عملنا، وقراراتها محترمة مبيناً إن الاتحادَ يعمل وفقاً لرؤيةٍ مستقبليّةٍ، وهو حريصٌ على نجاحِ اللجان التي تعملُ تحت خيمته، بالشكلِ الذي يلبي طموحاتَ جمهورنا الكرويّ والإعلام الرياضيّ والمتابعين الشغوفين بحب لعبةِ كرة الصالات والشاطئيّة.ونوهَ عبد الحسين إلى إن منافساتَ الدوري في الموسم الحالي تعدُّ الأقوى من ناحيةِ التنافُّس المشروع بين الأنديةِ للحُصول على لقب الدوري، بعد أن شهدَ تقاربَ أندية المربع الذهبيّ بالنقاطِ والتسابق في ما بينها من أجل حسم اللقبِ لأحدهما.

شكوى رسمية

واختتم رئيسُ لجنة كرة الصالات والشاطئيّة حديثه إن لجنةَ كرة الصالات قدمت شكوى رسميةً إلى الاتحادِ على الأنديةِ التي اتهمتها بالتلاعب بالنتائج، فضلاً عن التشهيرِ بها في منصاتِ التواصل الاجتماعي، وإنها تعملُ بجدٍ للنُهوض بواقع اللعبةِ لكي ترتقي الى أفضل المُستوياتِ الفنيّة والإداريّة والتنظيميّة.