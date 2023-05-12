لجنة التراخيص تزور نادي الكهرباء

بغداد- الزمان

اختتمت لجنةُ التراخيص في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم زياراتها الميدانيّة، بالاطلاع على ملفاتِ نادي الكهرباء. ورافق لجنة التراخيص أثناء الزيارة مديرُ دائرة التراخيص في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم عمار عبد الرحمن، وجرى في الزيارة تدقيقُ جميع الأوراق والملفات التي تمّ رفعها من قبل نادي الكهرباء تمهيداً للحُصول على الرخصة الآسيويّة التي تجيز لصاحبها تمثيلَ العراق في البطولاتِ الآسيويّة للموسم المقبل 2023-2024. وستعقد لجنة التراخيص الأسبوع المقبل اجتماعاً لمناقشةِ ملفات أندية الزوراء والقوة الجوية والكهرباء للإعلان عن الأنديةِ المرخصة وغير المرخصة. وعلى صعيد اخر عقدت اللجنةُ النسويّة، صباح اليوم الخميس في مقرّ الاتحاد، اجتماعاً تداولياً بكامل أعضائها بحُضور عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد العراقي لكرةِ القدم الدكتورة رشا طالب، وبرئاسةِ الدكتورة نبراس كامل وشهد حكمت نائباً للرئيس وعضوية كل من إلهام علي وبان طارق ووهاد مصطفى، وبتواجد مقرر اللجنة علي عباس. وناقشت اللجنةُ نقاطاً مهمةً عن آليةِ العمل في المرحلةِ المقبلة وسُبل النهوض بالكرةِ النسوية من خلال خطةٍ مستقبليةٍ تسهم في إنعاشِ وتطور اللعبة. وحددت اللجنةُ النسويّة يومَ الأربعاء الموافق السابع عشر من الشهر الحالي موعداً لعقد اجتماعٍ مع الأنديةِ المُشاركةِ في بطولةِ كأس أندية العراق لكرةِ الصالات للنساء.