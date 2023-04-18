لجنة الإنضباط تقصي مدرّب النفط عن الملاعب وتفرض عليه غرامة مالية

بغداد- الزمان

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، عن جملة من القرارات بشأن المباريات التي حصلت فيها أحداث مؤسفة، فيما كان أبرزها معاقبة مدرب نادي نفط الوسط المستقيل سامر سعيد بالحرمان من دخول الملاعب مدة عامين وغرامة مالية بحقه. وقالت اللجنةُ في بيان انها عقدت اجتماعاً لمناقشةِ وتدارس تقارير حكام ومشرفي بعض المباريات التي حصلت فيها أحداثٌ مؤسفة، وذلك من أجل البتّ فيها.

مشرف مباراة

وأضاف البيان أن اللجنة ناقشت تقريري حكم ومشرف مباراة ناديي أربيل ونفط الوسط التي جرت على أديم ملعبِ أربيل ضمن منافساتِ بُطولةِ كأس العراق بتاريخ 14-4-2023 وبعد الاطلاع على الأوليات كافة تبينَ للجنة أنه في الدقيقة 80 من المباراةِ كانت هناك حالةُ تجاوز من قبل مدرب فريق نفط الوسط سامر سعيد تجاه الحكم الرابع، حيث تجاوز عليه بألفاظٍ نابيةٍ، وقام بضرب الحكم بقنينة ماء، ولهذا، قررت اللجنة معاقبة سامر سعيد مدرب فريق نفط الوسط بالحرمان من مرافقة الفريق ودخول الملاعب لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار استناداً لأحكام المادة 7,6/52 من لائحةِ الانضباط.

وتابع البيان أن اللجنة ناقشت أيضاً تقريرَ الطاقم التحكيمي ومشرف مباراة ناديي الحشد الشعبي وبلدية البصرة ضمن الدوري الممتاز للصالات والتي جرت على قاعةِ الحكيم في محافظةِ كربلاء بتاريخ 2023/3/22 وبعد دراسةِ التقرير أعلاه من قبل اللجنة والذي تضمن اعتراضَ إداري نادي بلدية البصرة (كرار احمد) على الطاقم التحكيمي للمباراة وطرد على أثرها، وأثناء خروجه من ساحة الملعبِ قامَ بالتجاوز بكلماتٍ نابيةٍ وغير أخلاقيةٍ على السادة الحكام مع التهديد، وقررت اللجنة معاقبة كرار احمد الإداري في نادي بلدية البصرة بالحرمان من مرافقة الفريق ومنع دخوله الملاعب 5 مباريات مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 500 خمسمائة ألف دينار استناداً لأحكام المادة 3/53 من نظام المسابقات في الدوري العراقيّ لكرة الصالات والشاطئية للموسم 2022-2023.

وكذلك ناقشت اللجنة “تقرير مشرف مباراة ناديي مصافي الشمال والخالص التي جرت على ملعب جامعةِ تكريت بتاريخ 2023/4/5 ضمن منافساتِ الدور التأهيليّ للدرجة الأولى للموسم 2022-2023 حيث تبين للجنةِ وجود حالة تجاوز من قبل عبد إدريس جواد لاعب نادي مصافي الشمال تجاه حكم المباراة وعلى أثرها تمّ طرده ونزول بعض من جماهير نادي مصافي الشمال الى أرضِ الملعب والاعتداء على الطاقم التحكيمي.وقررت اللجنة ، وفق البيان معاقبة عبد إدريس جواد لاعب نادي مصافي الشمال بالحرمان من اللعب ثلاث مباريات ومن مرافقة فريقة ودخول الملاعب استناداً لأحكام المادة 1/51 وحرمان جماهير نادي مصافي الشمال من دخول الملعب على أرضهم المفترضة استناداً لأحكام المادة 1/67 وبدلالة المادة 5/ب من لائحةِ الانضباط، وتنفذ العقوبة الانضباطيّة بعد العقوبة الفنيّة بالتعاقب.كما ناقشت اللجنة، وفق البيان، الأحداثَ التي رافقت مباراةَ ناديي نفط الشمال والزوراء التي جرت على قاعة بلادي ضمن منافساتِ دوري الصالات النسويّ، ولوحظ أن جمهور نادي الزوراء غير منضبطٍ في القاعةِ وقامَ بإشعال الألعاب الدخانيّة وتمّ طردهم.

تطاول جمهور

كما حدث تجاوز من قبل أحد أفراد جماهير نادي نفط الشمال بالكلام على ميس مهدي (لاعبة نادي الزوراء)، وبعدها قامت اللاعبة بضربه بسبب التطاول عليها، وعلى أثرها حصلت مشاجرةٌ بين جمهور الناديين. وقررت اللجنة وفقا لذلك معاقبة ميس مهدي لاعبة نادي الزوراء بالحرمان من مرافقة الفريق ودخول الملاعب لمباراة واحدة استناداً الأحكام المادة 47/ ثانيا/1 وحرمان جماهير نادي نفط الشمال من دخول الملاعب لثلاث مباريات مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 250,000 ألف دينار استناداً لأحكام المادة 10/3/41 ومعاقبة جماهير نادي الزوراء بالحرمان من دخول الملاعب لثلاث مباريات مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 250,000 ألف دينار.