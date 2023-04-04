لجنة أممية تحث العراق على سن تشريعات تكافح الاختفاء القسري

معاودة‭ ‬تصدير‭ ‬نفط‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان

بغداد‭- ‬جنيف‭ – ‬الزمان‭ ‬

وقعت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬وسلطات‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الشمالي‭ ‬اتفاقاً‭ ‬يتيح‭ ‬استئناف‭ ‬تصدير‭ ‬نفط‭ ‬الإقليم‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬استمر‭ ‬عشرة‭ ‬ايام،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مسؤولون‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الإقليمية‭ ‬الكردية‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬مسرور‭ ‬برزاني،‭ ‬يبدأ‭ ‬تطبيقه‭ ‬‮«‬اليوم‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬فيما‭ ‬دعت‭ ‬لجنة‭ ‬تابعة‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬العراق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬سن‭ ‬تشريعات‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬حالات‭ ‬الاختفاء‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الاختفاء‭ ‬القسري،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مكافحة‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬‮«‬البشعة‮»‬‭. ‬ونقلت‭ ‬اللجنة‭ ‬شهادات‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬ضحايا‭ ‬الاختفاء‭ ‬القسري‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬والدة‭ ‬شاب‭ ‬اتصلت‭ ‬به‭ ‬لدى‭ ‬توقيفه‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬تفتيش‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لزيارة‭ ‬ابن‭ ‬عمه‭. ‬وقالت‭ ‬الأم‭ ‬في‭ ‬شهادتها‭ ‬‮«‬أجاب،‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬تفتيش‭ ‬وأن‭ ‬بعض‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬الزي‭ ‬العسكري‭ ‬يفتشونه،‭ ‬وأنه‭ ‬سيعاود‭ ‬الاتصال‭ ‬بي‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬مباشرة‭. ‬لم‭ ‬يفعل‭ ‬أبدا‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬بحثت‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬السجون،‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬السلطات‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

‭ ‬وحدثت‭ ‬اكبر‭ ‬عمليات‭ ‬الاختفاء‭ ‬القسري‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬تحرير‭ ‬المدن‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬الانبار‭ ‬وتكريت‭.‬

وعقب‭ ‬زيارة‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعنية‭ ‬بحالات‭ ‬الاختفاء‭ ‬القسري‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ ‬‮«‬‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬شهادات‭ ‬ضحايا‭ ‬حالات‭ ‬الاختفاء،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاختفاء‭ ‬القسري،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحدث‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بما‭ ‬أن‭ ‬الاختفاء‭ ‬القسري‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬غير‭ ‬موجود‭ ‬كجريمة‭ ‬مستقلة‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية،‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬محاكمته‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬واعربت‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقها‭ ‬العميق‭ ‬لأن‭ ‬ممارسة‭ ‬الاختفاء‭ ‬القسري‭ ‬كانت‭ ‬منتشرة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬أنحاء‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬فترات‭ ‬مختلفة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الافلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭. ‬وحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬على‭ ‬وضع‭ ‬الأسس‭ ‬فورا‭ ‬لمنع‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬البشعة‭ ‬والقضاء‭ ‬عليها‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬وفقا‭ ‬للأرقام‭ ‬الرسمية،‭ ‬تشير‭ ‬التقديرات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬250‭,‬000‭ ‬و1‭,‬000‭,‬000‭ ‬شخص‭ ‬قد‭ ‬اختفوا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1968‭ ‬بسبب‭ ‬النزاع‭ ‬والعنف‭ ‬السياسي‮»‬‭.‬

وتحدثت‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬خمس‭ ‬موجات‭ ‬من‭ ‬الاختفاء‭ ‬في‭ ‬العراق‭ : ‬خلال‭ ‬حكم‭ ‬حزب‭ ‬البعث‭ ‬والدكتاتور‭ ‬صدام‭ ‬حسين،‭ ‬ثم‭ ‬الغزو‭ ‬الاميركي‭ ‬والاحتلال‭ ‬اللاحق،‭ ‬وخلال‭ ‬اعلان‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬‮«‬الخلافة‮»‬،‭ ‬والعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬لاستعادة‭ ‬المدن‭ ‬الرئيسية‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬وأيضا‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المناهضة‭ ‬للحكومة‭.‬

وبحسب‭ ‬اللجنة،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مئات‭ ‬العائلات‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬احبائها‭ ‬‮«‬وتشتبه‭ ‬في‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬أو‭ ‬سوريا‭ ‬أو‭ ‬إيران،‭ ‬حيث‭ ‬ينعدم‭ ‬الاتصال‭ ‬بالعالم‭ ‬الخارجي‮»‬‭.‬