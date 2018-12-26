لجنة‭ ‬مراقبة‭ ‬الهدنة‭ ‬تبدأ‭ ‬أولى‭ ‬اجتماعاتها في‭ ‬الحديدة‭ ‬بحضور‭ ‬طرفي‭ ‬الصراع

دبي‭- ‬عدن‭- ‬صنعاء‭ – ‬الزمان‭ ‬

بدأ‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬اليمنية‭ ‬الاربعاء‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬للجنة‭ ‬تضم‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬والامم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مكلّفة‭ ‬بمراقبة‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬الهش،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬مقرّب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬بدأ‭ ‬الاجتماع،‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أؤكد‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬متوقّعا‭ ‬‮«‬الخروج‭ ‬بنتائج‭ ‬ايجابية‮»‬‭. ‬واللجنة‭ ‬عسكرية‭ ‬تضم‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬وترأسها‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة،وتتمثل‭ ‬مهمتها‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬الهدنة‭ ‬من‭ ‬الانهيار‭ ‬وفي‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬شريان‭ ‬حياة‭ ‬لملايين‭ ‬المدنيين‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬مقرّب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬ان‭ ‬ممثلي‭ ‬السلطة‭ ‬‮«‬اجتازوا‭ ‬خطوط‭ ‬التماس‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬بشكل‭ ‬آمن،‭ ‬ووصلوا‭ ‬إلى‭ ‬فندق‭ ‬‭+‬يونيون‭+‬‭ ‬حيث‭ ‬يقع‭ ‬مقر‭ ‬اللجنة‮»‬‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬المدينة‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬ذكر‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬ان‭ ‬ممثلي‭ ‬السلطة‭ ‬‮«‬تنقّلوا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬سيارات‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬للدخول‭ ‬الى‭ ‬المدينة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭. ‬واللجنة‭ ‬مكلّفة‭ ‬‮«‬مراقبة‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬وتطبيق‭ ‬بندين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬ينصان‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬المتمردين‭ ‬من‭ ‬موانئ‭ ‬المحافظة،‭ ‬ثم‭ ‬انسحاب‭ ‬الاطراف‭ ‬المتقاتلة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭. ‬ويسيطر‭ ‬المتمرّدون‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬أرجاء‭ ‬المدينة،‭ ‬بينما‭ ‬تتواجد‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬عند‭ ‬أطرافها‭ ‬الجنوبية‭ ‬والشرقية‭. ‬ويسري‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الهشّ‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة‭ ‬وسط‭ ‬تبادل‭ ‬للاتّهامات‭ ‬بخرقه‭ ‬منذ‭ ‬دخوله‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭.‬

وقبيل‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬للجنة،‭ ‬اندلعت‭ ‬اشتباكات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين‭.‬

وتردّدت‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الاربعاء‭ ‬أصوات‭ ‬طلقات‭ ‬مدفعية‭ ‬واشتباكات‭ ‬بالاسلحة‭ ‬الرشاشة،‭ ‬وفقا‭ ‬لمراسلة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وقتل‭ ‬عشرة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬واصيب‭ ‬143‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهدنة،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الداعم‭ ‬للحكومة‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

من‭ ‬جهتهم،‭ ‬أفاد‭ ‬المتمردون‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬المسيرة‮»‬‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسمهم‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬‮«‬خرقت‭ ‬الاتفاق‭ ‬31‭ ‬مرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الـ24‭ ‬الاخيرة‭.‬

ورغم‭ ‬هذه‭ ‬الخروقات،‭ ‬قال‭ ‬المسؤول‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬‮«‬نتوقع‭ ‬الخروج‭ ‬بنتائج‭ ‬ايجابية‮»‬‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬تنسيق‭ ‬إعادة‭ ‬الإنتشار‮»‬‭.‬

بدأت‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬ثم‭ ‬تصاعدت‭ ‬حدّتها‭ ‬مع‭ ‬تدخّل‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬يضم‭ ‬الامارات‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬دعماً‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬المتمرّدين‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬بينها‭ ‬صنعاء‭.‬

وقتل‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬التحالف،‭ ‬بينما‭ ‬يواجه‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬خطر‭ ‬المجاعة‭.‬

وتدخل‭ ‬عبر‭ ‬ميناء‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬غالبية‭ ‬المساعدات‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬ملايين‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

ويطالب‭ ‬التحالف‭ ‬بانسحاب‭ ‬المتمردين‭ ‬من‭ ‬موانئ‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة‭ ‬‭(‬الحديدة‭ ‬والصليف‭ ‬ورأس‭ ‬عيسى‭)‬‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬يوم‭ ‬31‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭.‬

كما‭ ‬أنّه‭ ‬يتوجّب‭ ‬على‭ ‬المتمرّدين‭ ‬والقوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬المتمردين‭ ‬منذ‭ ‬2014،‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬لوصول‭ ‬الجنرال‭ ‬كمارت‭ ‬لبدء‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتفاق‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نتطلع‭ ‬لدعم‭ ‬جهوده‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬ينجح،‭ ‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك،‭ ‬فاننا‭ ‬نملك‭ ‬الحق‭ ‬لاعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬لتحرير‭ ‬المدينة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬استعادتها‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭.‬

وكان‭ ‬كمارت‭ ‬أكّد‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬محليين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتفاق‭ ‬ومنع‭ ‬الهدنة‭ ‬من‭ ‬الانهيار‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬مرات‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬خرق‭ ‬الاتفاق‭ ‬يعني‭ ‬العودة‭ ‬للوراء‭ ‬وليس‭ ‬التقدم‭ ‬للامام‭. ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬جداول‭ ‬زمنية‭ ‬قصيرة‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬فقدان‭ ‬الزخم‭ ‬الذي‭ ‬وفّره‭ ‬الاتفاق‮»‬‭.‬