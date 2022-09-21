لبيد يبلغ إردوغان مخاوفه بشأن إيران وتوجّه إسرائيلي لتحويل ملف الأسرى من مصر الى تركيا

الامم‭ ‬المتحدة‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭-‬‭ ‬القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬

بحث‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يائير‭ ‬لبيد‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مصير‭ ‬إسرائيليين‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬بين‭ ‬الزعيم‭ ‬التركي‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭. ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬رغبة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لتقليل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬فلسطينية‭ ‬حساسة‭ ‬والتحول‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحلقات‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬و،ربما‭ ‬بعض‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬تربطهم‭ ‬علاقة‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬حركتي‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد

والتقى‭ ‬اردوغان‭ ‬ولبيد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬بلديهما‭ ‬بعد‭ ‬قطيعة‭ ‬استمرّت‭ ‬سنوات‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬لبيد‭ ‬‮«‬أثار‭ ‬قضية‭ ‬إسرائيليين‭ ‬مفقودين‭ ‬أو‭ ‬أسرى،‭ ‬وأهمية‭ ‬إعادتهم‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‮»‬‭. ‬ويُعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬حماس‭ ‬تحتجز‭ ‬أربعة‭ ‬إسرائيليين،‭ ‬بينهم‭ ‬جنديان‭ ‬تقول‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬إنهما‭ ‬قُتلا‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬2014‭ ‬لكنّ‭ ‬الحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬أيّ‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬مصيرهما‭.‬

وخلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عن‭ ‬مخاوفه‭ ‬بشأن‭ ‬إيران‭ ‬و»شكر‭ ‬للرئيس‭ ‬أردوغان‭ ‬تعاونه‭ ‬الاستخباراتي‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أضاف‭ ‬البيان‭.‬

وبعدما‭ ‬عاد‭ ‬الدفء‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬العلاقات‭ ‬بينهما،‭ ‬أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتركيا‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الثنائية‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‭ ‬الكاملة‭ ‬وإلى‭ ‬مستوى‭ ‬السفيرين‭. ‬‮ ‬وتوتّرت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬بعد‭ ‬إنزال‭ ‬دامٍ‭ ‬نفّذته‭ ‬وحدات‭ ‬كوماندوس‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬السفينة‭ ‬التركية‭ ‬مافي‭ ‬مرمرة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحاول‭ ‬إيصال‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وخرق‭ ‬الحصار‭ ‬الذي‭ ‬فرضته‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬على‭ ‬الجيب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

ويعود‭ ‬آخر‭ ‬لقاء‭ ‬لإردوغان‭ ‬برئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬2008‭.‬

وفي‭ ‬خطابه‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬جدّد‭ ‬إردوغان‭ ‬المطالبة‭ ‬بإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬عاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.‬

لكنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬أعرب‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬‮«‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬علاقاتنا‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار،‭ ‬ليس‭ ‬للمنطقة‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬لإسرائيل‭ ‬وللشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ولنا‭ ‬نحن‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬أقلّ‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬التركية‭ ‬المقرّرة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2023،‭ ‬يكثّف‭ ‬إردوغان‭ ‬مساعيه‭ ‬الرامية‭ ‬لتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬الإقليمية‭ – ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ – ‬وذلك‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬استثمارات‭ ‬بلاده‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬أمسّ‭ ‬الحاجة‭ ‬إليها‭.‬