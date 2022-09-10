لبنان يقرّر منح العراقيين تأشيرة مجانية قابلة للتمديد

بيروت – وجدان شبارو

قررت الحكومة اللبنانية، إعفاء العراقيين من رسوم الحصول على تأشيرة الدخول إلى لبنان ،والسماح بالاقامة المجانية قابلة للتمديد حتى ثلاثة اشهر. وبحسب وثيقة اطلعت عليها (الزمان) امس أنه (بهدف تفعيل التعاون مع العراق، وافق مجلس الوزراء اللبناني على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بإعفاء العراقيين من ضرورة الحصول على تأشيرة للدخول إلى أراضيه).

واشار الى انه (تم أصدار قرارا يقضي بمنح العراقيين الذين يرغبون بالقدوم إلى لبنان تأشيرة دخول وإقامة مجانية لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر لاغراض السياحة)، وتابع انه (جرى شطب العراق من المادة المتعلقة بحيازة القادمين على مبلغ ألفي دولار نقدًا أو شيكًا مصدقًا من بنك معروف، كشرط أساسي للدخول إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد إطلاع رئيس الجمهورية ميشال عون وموافقته).