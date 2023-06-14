لبنان واليمن وجهاً لوجه والمنتخب الفلسطيني في مهمة صعبة أمام إيران

بغداد- كربلاء/ بعثة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

يلتقي غداً الجمعة المنتخب الأولمبي العراقي ونظيره الاماراتي في مباراة مهمة تقام في الساعة 9,30 مساءً على ملعب المدينة الدولي في إطار الجولة الثالثة من منافساتِ المجموعة الأولى لبُطولةِ الوطنيّ غرب آسيا للمنتخباتِ الأولمبية دون 23 عاما، تسبقها في الساعة 6,30 مباراة منتخبي لبنان واليمن ، فيما يتواجه المنتخبين الإيراني والفلسطيني في ملعب كربلاء الدولي في الساعة 8,00 ? المباريات الثلاثة ستكون في غاية الأهمية وعلى ضوء نتائجها سيتحدد ابطال المجموعات الثلاثة، مع افضل فريق يحتل المركز الثاني، للانتقال الى دور نصف النهائي الذي يضم 4 منتخبات تلعب بطريقة خروج المغلوب. وتحدث مدرب الأولمبي العراقي راضي شنيشل عن استعداداته لمباراة الجمعة التي تجمعه مع المنتخب الاماراتي قائلاً: إن صفحةَ مواجهة الأردن بسلبياتها وايجابياتها قد طويت من أجل استثمارِ الوقت للتحضير الجيد للمواجهةِ المقبلة والتي لا تقبل القسمةَ على اثنين ضمن حساباتِ التأهل، ولدينا تصورٌ عن أداءِ المنتخب الإماراتي الذي سبقَ أن شاهدنا مبارياته في بطولةِ قطر الدوليّة، وهو يمتلك لاعبين مميزين قادرين على صناعةِ الفارق، مضيفاً انه لايريد تقديمَ الأعذار، ولكن علينا أن نتعامل مع الواقعِ اذ أن أغلب اللاعبين مستهلكين بدنياً بحكم نهايةِ الموسم الكرويّ، الطويل والمتعب، ناهيك عن الأجواءِ الحارة، لذا لابدّ أن نتعاملَ مع هذه الجزئيةِ المهمة بالصُورةِ الأمثل، من اجل حسم نتيجة المباراة لصالحنا والتاهل الى المرحلة المقبلة، درجال يتفقد الأولمبي وضمن جولاته التفقدية زار رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وفد المنتخب الأولمبي في مقر اقامته ببغداد وحثهم على تقديم جهود مضاعفة من اجل الظهور بمستوى افضل وتحقيق الفوز الذي تنتظره الجماهير العراقية بشغف، وضمان الوصول الى الدور المقبل من خلال الظهور بالمستوى المطلوب والتغلب على جميع الظروف الصعبة التي تواجهكم، فئات عمرية واكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم والناطق الرسمي باسمه احمد الموسوي ، ان (التغطية الاعلامية لبطولات الفئات العمرية لاتحاد غرب آسيا تختلف عن بطولات المنتخب الاول ، وبطولات كاس الخليج العربي ، وذلك لعدة عوامل منها النجوم المتواجدين بالمنتخبات الوطنية والتنافس المثير بين الفرق المشاركة).

من جانبه أعرب مدير المنتخب الفلسطيني محمد شطارة عن سعادته وجميع اعضاء وفد المنتخب بوجوده في كربلاء للمشاركة في بطولة الوطني ايرثلنك (غرب اسيا) للمنتخبات الاولمبية ، واصفا الأجواء في المدينة بالإيجابية من خلال وجود ملعب رائع يعد تحفة معمارية وهذا يدل على أن هناك الكثير من البنى التحتية في العراق بنفس المواصفات وهذا بالطبع شيء ايجابي يسهم في تطوير الرياضة في البلد.. وأضاف قائلا ” إن أرضية الميدان جيدة وكان بالامكان أن تكون أفضل بكثير مقارنة بحجم وجمالية المنشأ الرياضي، حيث إن كل شيء متوفر هنا من ناحية الترتيبات فيما يخص مراقب الحكام والمناطق المسموح بها والسكن المميز في فندق جيد جدا، مع توفر كل المستلزمات التي يحتاجها الجهاز الفني، مبينا أن المدينة مريحة ورائعة بأهلها وناسها الطيبون ولم نشعر بالغربة منذ وطأت أقدامنا أرض مطار بغداد الدولي وصولا لكربلاء وشعرنا بأننا في وطننا الثاني كوننا نرتبط بعلاقات الاخوة والتأريخ المشترك وعن الحضور الجماهيري أشار (شطارة) بأن تواجد أعداد قليلة من الجماهير أغلبها لصالح المنتخب السوري كان عاملا ايجابيا لمصلحة الفريق كونه لم يشكل عامل ضغط نفسي على اللاعبين وجعلنا نلعب بأريحية تامة خاصة في شوط المباراة الاول فيما أعرب عن ثقته بلاعبيه والجهاز الفني في بلوغ الدور نصف النهائي بعد كسب نقاط مباراة سوريا. وجرت امس ثلاث مواجهات الاولى بين منتخب الامارات ونظيره الاردني التي احتضنها ملعب المدينة الدولي والثانية بين منتخب ايران ونظيره المنتخب السوري التي جرت على ملعب كربلاء الدولي والثالثة واجه منتخب اليمن نظيره المنتخب العماني على ملعب المدينة الدولي، نتائج المباراة على الموقع الالكترني لجريدة (الزمان).