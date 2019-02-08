لبناني‭ ‬يحرق‭ ‬نفسه‭ ‬بسبب‭ ‬عجزه‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬مستحقات‭ ‬دراسة‭ ‬ابنته

بيروت-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬توفي‭ ‬رجل‭ ‬لبناني‭ ‬الجمعة‭ ‬بعدما‭ ‬أضرم‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬باحة‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد،‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬إفادة‭ ‬مدرسية‭ ‬لابنته،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تسديد‭ ‬المستحقات‭ ‬المالية‭ ‬المتوجبة‭ ‬لمدرستها،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭.‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬جورج‭ ‬زريق‭ ‬كان‭ ‬ينوي‭ ‬نقل‭ ‬ابنته‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬«سيدة‭ ‬بكفتين»‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الكورة‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬أخرى‭ ‬لعدم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تسديد‭ ‬المستحقات‭ ‬وتردي‭ ‬وضعه‭ ‬المادي،‭ ‬لكن‭ ‬المدرسة‭ ‬رفضت‭ ‬إعطاءه‭ ‬الإفادة‭ ‬الدراسية‭ ‬اللازمة،‭ ‬فأضرم‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬نفسه‭.‬

وقد‭ ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طرابلس‭ ‬(شمال)‭ ‬لكنه‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬فارق‭ ‬الحياة،‭ ‬متأثراً‭ ‬بالحروق‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬سكب‭ ‬البنزين‭ ‬على‭ ‬جسده‭. ‬وأشارت‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬إلى‭ ‬الظروف‭ ‬المالية‭ ‬الصعبة‭ ‬لزريق‭. ‬وذكرت‭ ‬أنها‭ ‬سبق‭ ‬وأعفته‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬الأقساط‭ ‬باستثناء‭ ‬رسوم‭ ‬مترتبة‭ ‬على‭ ‬النقل‭ ‬والقرطاسية‭ ‬والنشاطات‭ ‬خارج‭ ‬الصف‭. ‬ولم‭ ‬يوضح‭ ‬البيان‭ ‬ما‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬الإدارة‭ ‬قد‭ ‬رفضت‭ ‬إعطاءه‭ ‬الإفادة‭ ‬الدراسية‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يدفع‭ ‬باقي‭ ‬المتوجّبات‭. ‬ولم‭ ‬يتسنّ‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭.‬

وقال‭ ‬الطبيب‭ ‬غبريال‭ ‬السبع‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الجراحة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬السلام‭ ‬الذي‭ ‬نقل‭ ‬إليه‭ ‬زريق،‭ ‬إن‭ ‬الأخير‭ ‬وصل‭ ‬«والحروق‭ ‬تغطي‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬جسمه»‭.‬

وأضاف‭ ‬«فعلنا‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬إنقاذه‭.. ‬لقد‭ ‬أدت‭ ‬مادة‭ ‬البنزين‭ ‬إلى‭ ‬حروق‭ ‬داخلية‭ ‬أيضاً،‭ ‬وحروق‭ ‬في‭ ‬الرئتين»‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي‭ ‬أكرم‭ ‬شهيب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬أوعز‭ ‬«بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬لجلاء‭ ‬الملابسات‭ ‬المحيطة‭ ‬بالحادثة»،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ستتولى‭ ‬تعليم‭ ‬ولدي‭ ‬زريق‭. ‬وآمل‭ ‬شهيب‭ ‬أن‭ ‬«تشكل‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬المؤلمة‭ ‬حافزاً‭ ‬للحكومة‭ ‬كي‭ ‬تولي‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمعيشية‭ ‬الصعبة‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬عملها»‭. ‬وأثارت‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬استياء‭ ‬واسعاً‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وهي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬تململ‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتردّية‭ ‬التي‭ ‬يعيش‭ ‬فيها‭ ‬اللبنانيون‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وتكشّف‭ ‬أخبار‭ ‬بشكل‭ ‬مستمرّ‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬بؤس‭ ‬اجتماعي‭ ‬قاسية،‭ ‬منها‭ ‬عجز‭ ‬كثيرين‭ ‬عن‭ ‬دخول‭ ‬المستشفيات‭ ‬لعدم‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬تسديد‭ ‬تكاليف‭ ‬العلاج‭.‬

وتفرض‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أقساطا‭ ‬تثقل‭ ‬كاهل‭ ‬أولياء‭ ‬التلاميذ‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬مستمرة‭ ‬سنة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى،‭ ‬لذا‭ ‬يعمد‭ ‬الكثيرون‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬أبنائهم‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭.‬

وكتب‭ ‬أكرم‭ ‬سابق‭ ‬وهو‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬تربوية‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬مخاطباً‭ ‬المسؤولين‭ ‬«خذوا‭ ‬المناصب‭ ‬المكاسب‭ ‬والكراسي‭ ‬ولكن‭ ‬دعونا‭ ‬نعيش‭ ‬بكرامة‭.. ‬جورج‭ ‬أشعل‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬نفسه‭ ‬وأشعل‭ ‬نار‭ ‬الوجع‭ ‬في‭ ‬صدر‭ ‬كل‭ ‬مواطن»‭.‬

وكتب‭ ‬الناشط‭ ‬فاروق‭ ‬يعقوب‭ ‬«علينا‭ ‬أن‭ ‬ننزل‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬ونشعل‭ ‬البلد‭ ‬مثلما‭ ‬أشعل‭ ‬جورج‭ ‬زريق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬نفسه»‭.‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬نشر‭ ‬ناشطون‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬تعليقات‭ ‬استذكروا‭ ‬فيها‭ ‬معاناتهم‭ ‬وهم‭ ‬تلاميذ‭ ‬جراء‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬أهلهم‭ ‬على‭ ‬تسديد‭ ‬الأقساط‭ ‬الدراسية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬

وتشكلت‭ ‬الخميس‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬تواجه‭ ‬تحديات‭ ‬اقتصادية‭ ‬صعبة،‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يبلغ‭ ‬حجم‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬فيه‭ ‬83‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬ما‭ ‬يُعادل‭ ‬نسبة‭ ‬150‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬يحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬البلدان‭ ‬الأكثر‭ ‬مديونية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬