لبلبة‭: ‬أطمئن‭ ‬مع‭ ‬عادل‭ ‬إمام‭.. ‬ورحيل‭ ‬العندليب‭ ‬دمّرني

القاهرة – الزمان
قالت الفنانة المصرية لبلبة أنّ الفنان المصري عادل إمام هو توأم روحها ووجودها معه في أي عمل فني يسبب لها الطمأنينة.
و أكدت لبلبة أن الزعيم هو السبب الرئيسي لدخولها عالم الدراما، حيث وافقت على المشاركة في مسلسل «صاحب السعادة» بسببه، ولم تكن وقتها تعرف إلى أي كاميرا تنظر، وبعد المشهد الأول طلب منها عادل إمام ألا ترى المشاهد التي صورتها لأن الممثل الجيد لا يرضى ابدا عن أدائه.
وقالت الفنانة المصرية أنّ عادل إمام لم يتغير بمرور الزمن، وهو نفس الشخص الذي قابلته منذ أن كان شابا، وعملت معه، مشيرة إلى أنها قدمت معه 12 فيلم من أهم أعمالها.
و تحدثت الفنانة المصرية المخضرمة عن ذكرياتها مع الفنان الراحل أحمد زكي، وقالت إنها قدمت معه فيلمي «ضد الحكومة»، و«معالي الوزير»، ووصفته بأنه أستاذ التقمص الذي كان يلبس الشخصية قبل وبعد التصوير، وقالت إنه في فيلم «ضد الحكومة»، وأثناء وضعها للماكياج، دخل عليها وكان متقمصا للشخصية، وكانت تجاريه في ذلك.
لبلبة قالت أيضا إن علاقتها بالفنان الراحل نور الشريف كانت مميزة جدا، وعملت معه في فيلم «ليلة ساخنة»، حيث كانت مترددة وخائفة من الدور ومن تقديم شخصية فتاة الليل، وبالفعل الدور كان نقطة فاصلة في تاريخها.
واضافت أن المخرج يوسف شاهين لن يعوض، وكان يشعر بوفاته قبل أن يحدث ذلك بأشهر، وأخبرها في عيد ميلاده الأخير أن هذا آخر عيد ميلاد سيحتفل به.
و قالت لبلبة أنّها غيرت جلدها تماما بعد أن نجحت في فيلم «الشيطانة التي أحبتني»، مع الفنان محمد صبحي، وبدأت في تقديم الأدوار الجادة.
وأكدت لبلة أنها لم تندم أبدا على وضعها للفن في صدارة حياتها، فلا تندم على عدم إنجابها، وعلى عدم تكرار تجربة الزواج، وخاصة أن أي رجل لم يكن ليرضى أن يكون رقم 2.
لبلبة تحدثت أيضا عن علاقتها بالفنان عبدالحليم حافظ، وقالت إنها عرفته عندما كانت في السابعة، وعندما كان في حفله الأول الذي أمره الجمهور أن ينزل من على المسرح.
وختمت في حوارها مع مجلة “لها” السعودية : «حليم كان يحبّني كثيراً لدرجة أنه كان يُدرج اسمي في أغنياته من دون أن يشعر الجمهور، فمثلاً في أغنية “سواح” كان يقول “واهي نونيا بتلعب بينا”، بدلاً من “واهي دنيا بتلعب بينا”. وكانت لحظة وفاته من أصعب ما مرّ عليّ في حياتي.