لبلبة‭: ‬أطمئن‭ ‬مع‭ ‬عادل‭ ‬إمام‭.. ‬ورحيل‭ ‬العندليب‭ ‬دمّرني

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬لبلبة‭ ‬أنّ‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬عادل‭ ‬إمام‭ ‬هو‭ ‬توأم‭ ‬روحها‭ ‬ووجودها‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬يسبب‭ ‬لها‭ ‬الطمأنينة‭.‬

و‭ ‬أكدت‭ ‬لبلبة‭ ‬أن‭ ‬الزعيم‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لدخولها‭ ‬عالم‭ ‬الدراما،‭ ‬حيث‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬«صاحب‭ ‬السعادة»‭ ‬بسببه،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬وقتها‭ ‬تعرف‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬كاميرا‭ ‬تنظر،‭ ‬وبعد‭ ‬المشهد‭ ‬الأول‭ ‬طلب‭ ‬منها‭ ‬عادل‭ ‬إمام‭ ‬ألا‭ ‬ترى‭ ‬المشاهد‭ ‬التي‭ ‬صورتها‭ ‬لأن‭ ‬الممثل‭ ‬الجيد‭ ‬لا‭ ‬يرضى‭ ‬ابدا‭ ‬عن‭ ‬أدائه‭.‬

وقالت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬أنّ‭ ‬عادل‭ ‬إمام‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬بمرور‭ ‬الزمن،‭ ‬وهو‭ ‬نفس‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬قابلته‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬شابا،‭ ‬وعملت‭ ‬معه،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬قدمت‭ ‬معه‭ ‬12‭ ‬فيلم‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أعمالها‭.‬

و‭ ‬تحدثت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬المخضرمة‭ ‬عن‭ ‬ذكرياتها‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬أحمد‭ ‬زكي،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬قدمت‭ ‬معه‭ ‬فيلمي‭ ‬«ضد‭ ‬الحكومة»،‭ ‬و«معالي‭ ‬الوزير»،‭ ‬ووصفته‭ ‬بأنه‭ ‬أستاذ‭ ‬التقمص‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يلبس‭ ‬الشخصية‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬التصوير،‭ ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬«ضد‭ ‬الحكومة»،‭ ‬وأثناء‭ ‬وضعها‭ ‬للماكياج،‭ ‬دخل‭ ‬عليها‭ ‬وكان‭ ‬متقمصا‭ ‬للشخصية،‭ ‬وكانت‭ ‬تجاريه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬

لبلبة‭ ‬قالت‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬علاقتها‭ ‬بالفنان‭ ‬الراحل‭ ‬نور‭ ‬الشريف‭ ‬كانت‭ ‬مميزة‭ ‬جدا،‭ ‬وعملت‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬«ليلة‭ ‬ساخنة»،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬مترددة‭ ‬وخائفة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ومن‭ ‬تقديم‭ ‬شخصية‭ ‬فتاة‭ ‬الليل،‭ ‬وبالفعل‭ ‬الدور‭ ‬كان‭ ‬نقطة‭ ‬فاصلة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭.‬

واضافت‭ ‬أن‭ ‬المخرج‭ ‬يوسف‭ ‬شاهين‭ ‬لن‭ ‬يعوض،‭ ‬وكان‭ ‬يشعر‭ ‬بوفاته‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬بأشهر،‭ ‬وأخبرها‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الأخير‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬آخر‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬سيحتفل‭ ‬به‭.‬

و‭ ‬قالت‭ ‬لبلبة‭ ‬أنّها‭ ‬غيرت‭ ‬جلدها‭ ‬تماما‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬«الشيطانة‭ ‬التي‭ ‬أحبتني»،‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬صبحي،‭ ‬وبدأت‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الأدوار‭ ‬الجادة‭.‬

وأكدت‭ ‬لبلة‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تندم‭ ‬أبدا‭ ‬على‭ ‬وضعها‭ ‬للفن‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬حياتها،‭ ‬فلا‭ ‬تندم‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬إنجابها،‭ ‬وعلى‭ ‬عدم‭ ‬تكرار‭ ‬تجربة‭ ‬الزواج،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬رجل‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليرضى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬رقم‭ ‬2‭.‬

لبلبة‭ ‬تحدثت‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬علاقتها‭ ‬بالفنان‭ ‬عبدالحليم‭ ‬حافظ،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬عرفته‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السابعة،‭ ‬وعندما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬حفله‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬أمره‭ ‬الجمهور‭ ‬أن‭ ‬ينزل‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬المسرح‭.‬

وختمت‭ ‬في‭ ‬حوارها‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ ‬“لها”‭ ‬السعودية‭ ‬:‭ ‬«حليم‭ ‬كان‭ ‬يحبّني‭ ‬كثيراً‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يُدرج‭ ‬اسمي‭ ‬في‭ ‬أغنياته‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬الجمهور،‭ ‬فمثلاً‭ ‬في‭ ‬أغنية‭ ‬“سواح”‭ ‬كان‭ ‬يقول‭ ‬“واهي‭ ‬نونيا‭ ‬بتلعب‭ ‬بينا”،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬“واهي‭ ‬دنيا‭ ‬بتلعب‭ ‬بينا”‭. ‬وكانت‭ ‬لحظة‭ ‬وفاته‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬ما‭ ‬مرّ‭ ‬عليّ‭ ‬في‭ ‬حياتي‭.‬