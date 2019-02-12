لا يكفي مجرد الأسف – حسين الصدر
-1-
( رهف) طفلةٌ في السابعة من عمرها، تعرّضت الى عملية تعذيب قاسٍ لم يتعرض له الاّ المناضلون المعارضون للدكتاتورية البائدة ..
صقع كهربائي ،
وحرقٌ للجسد في مواضع عديدة منه ..،
الأمر الذي أدّى الى نزيف في الدماغ فارقت معه الحياة …
-2-
والسؤال الآن :
هل يكفي الحزن والأسف ؟
والجواب :
ان الأسف المجرد لن يعيد الزهرة الذابلة ..
ولن يردع عن الحماقات المماثلة، فلا بُدَّ من أمرين :
1 – اشاعة ثقافة الرحمة والشفقة والتراحم داخل الأسرة ، منعا للتجاوزات الفظيعة لكل الخطوط الحمراء ، والتي تُوصل ضحاياها الى الموت الزؤام في بعض الأحايين – كما هو الحال في رهف .
2 – محاربة العنف بكل أشكاله وألوانه وتشديد العقوبات عليه .
إنّ العنف يبدأ داخل الأسرة أول ما يبدأ ثم يسري الى خارجها عبر العمليات الإرهابية التي تفتك بالوطن والمواطنين .
😚
قالوا :
ان زوجة الأب هي التي حملت الطفلة الى المستشفى ، وادعت انها تشكو من الحمّى …!
وعند فحص الطفلة اكتُشِفت آثار الجريمة المروعة بكل تفاصيلها ودقائقها ..!!
وهذه المشكلة قديمة جديدة …
انّ زوجة الاب في كثير من الاحيان لا يروق لها أنْ يتعلق زوجها بابنته من غيرها ، فيقودها ذلك الى اجتراح العظائم، في منحى بالغ الدلالة على التخلف والشراسة وغياب المعاني الانسانية .
-4-
اذا جاز أنْ نغمض النظر عن التمييز في التعامل بين بنت الزوجة وبنت الزوج من غيرها …
فلا يصح على الاطلاق غض النظر عن الانتهاكات المروعة، التي ترتكب بحق الطفولة البريئة ، تنفيسا عن الضغينة والنزعات الشريرة التي تملأ قلوب ذلك النمط الغليظ من النساء …
-5-
ان المنازلة الشريفة انما تكون بين طرفين متكافئين في القوة والامكانات…
اما المنازلة الوحشية بين امرأة متمرسة بالفتك والايذاء ، وبين طفلة لا تُحسن حتى الدفاع عن نفسها ، فأمر غريب غاية الغرابة ، وهو ذو دلالة واضحة على عمق النذالة والسفالة والخسة المتأصلة في النفوس الشريرة .
-6-
ان العنف الأسري لا يقتصر على النساء … وانما هو معروف عند الرجال قبل النساء .
وهنا تبرز مواقف القساة الغلاظ من الآباء مع أولادهم أو زوجاتهم ..، ومواقف القساة الغلاظ من الإخوة مع اخوانهم وأخواتهم …
نعم
انّ بعضهم كالعقارب ، التي قال فيها الشاعر :
لسْبُ العقارب لا لأجل عداوةٍ
إنَّ العقاربَ لُسّبٌ مِنْ ذاتها
-7-
ان المؤشر الحقيقي على رقي دولة من الدول هو مقدار عنايتها بحقوق الانسان، كما ان المؤشر الحقيقي على رقيّ الانسان هو مقدارُ ما يحمله من مروءة ونُبْل وايثار ورقّة .
-8-
انّ ضحايا العنف غالباً ما يتحوّلون الى عناصر ناقمة على المجتمع كلّه ، ومن هنا فَهُمْ بعيدون عن ساحات العمل النافع ، وينصرفون الى الإضرار وايقاع الأذى بغيرهم دون ذنب أو أوزار ..!!
-9-
ان على الوالديْن مسؤوليات في غاية الخطورة والأهمية ، حيث لابُدَّ انْ يجسّدوا عمليا أمام أبنائهم حسن التعامل والتعاطي في الشؤون الخاصة والعامة، ليقتدوا بهم، وأنْ يحفزوا الأبناء باستمرار على تعميق أواصر المحبة والوئام والسلام فيما بينهم ، وفي ما بينهم وبين الآخرين .
ثم يأتي دور المدارس والمناهج، مقترناً ومتزامناً مع دعوات المصلحين المعنيين بشؤون تقويم الشخصية وبنائها البناء السليم .
حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com