الخالصي يجيب عن أسئلة من مدّرس تونسي:

لا يجوز مخالفة حكم الميراث ولا طاعة للسلطان في ذلك

بغداد – الزمان

أجاب المرجع الديني محمد مهدي الخالصي بعدم جواز مخالفة حكم الميراث في الأبناء ، مؤكدا ان لا اجتهاد مقابل النص، لافتاً الى انه لا يجوز للسلطان بأي شكل كان أن يقّر قانوناً يخالف النص القرآني. وكان مجلس الوزراء التونسي قد صادق نهاية العام الماضي على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة تمهيدا لعرضه على البرلمان من أجل المصادقة عليه حتى يصبح ساري المفعول. واثار مشروع القانون الذي أعلنه الرئيس التونسي في آب الماضي أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها.

دراسات فقهية

ونقل بيان لمكتب الخالصي تلقته(الزمان) امس عنه قوله ردا على اسئلة وجهها اليه وليد الهمامي المدرس الزيتوني في تونس، ونائب رئيس لجنة الافتاء والدراسات الفقهية بالجمعية الوطنية التونسية فرع ولاية بنزرت، بشأن حكم التسوية في الميراث بين الذكر والانثى ( سبق ان حذرنا من هذه الاخطار قبل ما يربو على عشرين سنة في لقاء مع بعض الاخوة قادة الحركات الاسلامية، حيث جمعتنا المحنة والغربة والهمّ الاسلامي في بلد اوربي، وفي رسائل بعثتها إليهم بعد العودة إلى الأوطان)، موضحا ان( حكم الميراث في الأولاد كما نصت الآية الكريمة لا يمكن مخالفته، فالآية نصّ في المطلوب، وهي قطعية الثبوت والدلالة. وهي آية محكمة بإتفاق أهل العلم من المفسرّين وحتى أهل اللغة حكموا بأن الوصية من الله فرض، كما نصّ الفيروز آبادي في كتابه القاموس المحيط). ولفت الى ان(تطابق المصطلح الشرعي مع المعنى اللغوي من الدلالات القطعية على أن الآية محكمة)، مؤكدا انه(في آيات عديدة من محكم التنزيل يظهر هذا المعنى، كما في ثلاث آيات محكمات من سورة الانعام المشتملة على افرض الفرائض وأحكم الأحكام يختم جل شأنه كلاً منها بقوله تعالى: (ذَ?لِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ)، (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)، و(لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)، و(لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ). مما يحكم بلا أدنى تأويل بأن الوصية من الله فرض، ويؤكد أن آيات الوصية من أحكم المحكمات، لا يجوز مخالفتها والاعراض عن مداليلها بوجه). ومضى قائلا ان(هذا يؤكد القاعدة الأصولية الفقهية المقررة القاضية بأن لا اجتهاد في مقابل النص، وكل رأي خلاف النص القرآني القطعي الدلالة والثبوت، ليس اجتهاداً بل رداً على الله، يُضرب به عرض الحائط)، مشيرا الى انه (من هذا يتضح المعنى الصحيح لمقولة ان القرآن صالحٌ لكل زمان ومكان، ولكن الذي يدعو إليه أهل الزيغ والضلال في التسوية ليس قرآناً؛ بل مخالفةً للقرآن، وخلاف القرآن ليس صالحاً في أي مكان أو زمان بل هو الفساد بعينه)، مشددا على ان(السلطان الذي يقدم على سن قانون يُخالف القرآن إنما يحكم بغير ما انزل الله)، مضيفا ان(السلطان الذي يتجرأ على الحكم بغير ما انزل الله، هو من الكافرين والظالمين والفاسقين، فلا ولاية له على المسلمين, (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) النساء: 141 وسلطانٌ كهذا لا طاعة له في عنق المسلمين؛ بل يجب ردعه وخلعه وتخليص الناس من شره وآثامه).وجوابا على سؤال ثان للزيتوني اكد الخالصي (تحريم زواج المسلمة من غير المسلم من الأحكام القطعية بإجماع أهل العلم كافة على اختلاف مذاهبهم)، مستشهدا بقوله تعالى في سورة الممتحنة (إِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)، وقوله تعالى في سورة النساء (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا).

حماية للمرأة

واوضح ان (الحكمة في هذا حماية للمرأة من الوقوع تحت رجل لا يُؤمن بنبيها، ولا يحترم مقدساتها حتى في المأكل والملبس والسلوك، مما يعرّض حياة الأسرة كلها للقلق وعدم الانسجام، بينما يهدف الإسلام إلى ابقاء العلاقة الزوجية على أساس من المودة والرحمة والسكينة) ، لافتا الى ان(هذا ما لا يُمكن تحقيقه مع رجل يبيح الخمر والميْسر والزنى، ولا يجتنب النجاسات من الدم والميتة ولحم الخنزير ومسائل أخرى كثيرة لاسيما في زمن إباحة الشذوذ الجنسـي والزواج المثلي، وسائر المحرمات كالكسب الحرام من الربا والغش والسرقة والاحتكار، ويتضح هذا الجانب من الحكمة؛ ان الاسلام مَنع الرجل أيضاً من الزواج بالكوافر، وقال سبحانه (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة:10 ولكنه تعالى استثنى الزواج بنساء أهل الكتاب مع بقاء حرمة زواج المسلمات بهم في آية (…وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ..)المائدة:5 لأن المسلم يؤمن بأنبياء أهل الكتاب وكُتبهم المقدسة، ويحترم سائر مقدساتهم وعباداتهم، بينما الرجل من أهل الكتاب لا يؤمن بنبي الاسلام ولا قرآنه ولا بسائر مقدساته). وبحسب الخالصي فإنه( لا قرار ولا أمن للمرأة المسلمة في كنف رجل غير مسلم. وهذا دليل الحكم ومستند الاجماع، و الحكمة منه. ولا يجوز للسلطان تغيير حكم الله ومخالفة ما انزل الله، فإن فعل ذلك فحكمه كما بيّنا في ما سبق، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل تبديل ما في القرآن حتى لنبيه محمد – ص – فكيف بسلاطين الجور)