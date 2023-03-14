لا مفزع الاّ إلى لله – حسين الصدر

-1-

هناك قصص وحكايات مبثوثه في كتب التاريخ والأدب مليئة بالعبر والدروس الثمينة .

والمهم :

انّ التوجه الخالص الى الله تعالى بقضاء الحاجات لن يمر دون غنيمة .

-2-

ومن جميل القصص في هذا الباب قصة الفقير العلوي مع الصاحب بن عباد فلقد كان الصاحب بن عباد معتاداً على ان يضع ديناراً تحت وسادته قبل النوم ليلا وحين يصبح يتصدق به وذات يوم نسي الخادم ان يضع الدينار تحت وسادته فحين أصبح الصاحب ولم يجد الدينار تشاءم وخشي على نفسه فأمر بان يُحمل فِراشَه – وكان من الديباج – ويُعطى لاول فقير، وحمل الخدم فراشه وكان أول فقير رأوه علويا أعمى تقوده أمرأه وقد ظهرت عليهما آثار العوز والفاقة

فقالوا له :

هذا لك

فقال :

ما هو ؟

قالوا :

فراش من ديباج

فأغمى عليه في الحال ،

فحملُوهُ الى الصاحب بن عبّاد وهو مغمى عليه فرش عليه ماء الورد وسقاه شرابا ممزوجاً بالسكر حتى أفاق

فسأله عن امره فقال :

سل هذا المرأة

فقال الصاحب :

أنتَ بيّن لنا حقيقة حالك

فقال :الرجل :

انا علوي النسب ، ضعيف الحال ، وهذه زوجتي ، ولي منها بنت زوجناها من رجل فقير واني كلما يفضل من قوتنا شيء أصرفه عليهما ،

وفي الليلة البارحة طلبتْ مني أُمُها أنْ اشتري لها فراشا من ديباج فقلت لها :

اني لا أقدر على ذلك ،

فالّحت في طلبها حتى ضاق صدري وجرى بين وبينهما كلام وخصام وفي صباح هذا اليوم قلتُ لها :

خذي بيدي وأخرجيني لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ويجعل بعد عسر يسرا فبينما نحن في الطريق اذ لقينا هؤلاء وهم يقولون لي :

هذا لك

فلما سألتهم عنه قالوا :

هذا فراش من ديباج

فمن شدة فرحي وعجبي ودهشتي أغمى عليّ

فأمر الصاحب باحضار الزوج وقدّم لهم ما يحتاجونه من أثاث ومال :

أرأيتَ كيف فرج الله على العلوي كربه واستجاب له ؟

وقد ضرب الصاحب بن عباد أورع الامثلة في حبه وحنوه على المستضعفين وهكذا ينبغي لذوي النعمة ان يكونوا مع البائسين

واما إلحاح زوجة العلوي الأعمى عليه فهو أمر ملحوظ عند الكثير من النساء ممن لا يرأفن بحال أزواجهن ويتعرضون بسبب الالحاح الى الحرج .

وهذا مسلك ليست بحميد يقينا .

وليس للانسان من مفزع في ظلّ الشدة والعسر الا الله وهو الرحيم الذي وسعت رحمته السموات والارض، وسرعان ما يكفيه حاجته ويسد خلته.

فهو المُنعم المتفضل على عباده وهو الناصر والمعين .