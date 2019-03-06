لا لإختلاط الأوراق – حسين الصدر

-1-

استمعتُ الى صديق عزيز وهو يدلي بمداخلته في بعض المجالس الثقافية البغدادية يقول :

الشعب العراقي بشكل عام محب (للحزبيّة) ومن هنا :

ترى العراقيين على اختلاف طبقاتهم يتحدثون في الشؤون السياسية ويقدمونها حتى على أمورهم الخاصة .

-2-

ولا أوافقه على هذا الرأي اطلاقا ،فلو كان الشعب العراقي محباً للحزبية حقيقةً لكان عدد الحزبيين منهم قد تجاوز الملايين ، مع أنّ واقع الحال لا يشير الى ذلك من قريب أو بعيد .

ثم ان الحديث في الشؤون السياسية والعناية الفائقة بها شيء، والانتماء الى الأحزاب السياسية شيء اخر .

-4-

ويؤسفني كثيراً ان اقول :

ان الشارع العراقي اليوم متبرم ساخط من الحزبيين عموماً لفشلهم الذريع في النهوض بأعباء المسؤولية على وجه صحيح ، ولانهماكهم الشديد في اجتذاب المنافع والمكاسب على حساب سائر المواطنين العراقيين من جانب آخر .

-4-

واذا كان ثمة من استثناء يخص الحزبين الناجحين في أداء ما أوكل اليهم من مهمات، ويخص النزيهين منهم ، فانّ الاستثناء لا يقاس عليه .

-5-

ومن الخطأ بمكان تحميل الأحزاب نفسها مسؤوليةَ ما يصنعه المنتمون اليها، ذلك انَّ الانظمة الداخلية للأحزاب لا تبيح لافرادها اختراق القوانين والموازين ، ولا الاختلاس والقرصنة للمال العام .

-6-

وعلماء الدين هم الحصون والملاذات الآمنة لكل الناس ، وبالتالي فلا يسوغ لهم التشرنق بشرنقة الحزبية .

وللأمام الراحل السيد محسن الحكيم – قدس سره – فتوى مهمة في خصوص الأحزاب السرّية ، فهو لا يجيز الانتماء الى حزب ذي قيادة سرية ليست معروفة لانها إنْ كانت ذكية يخشى منها وإنْ كانت غبيّة يخشى عليها – كابي موسى الأشعري –

-7-

وكاتب السطور يتمتع بصداقة وثيقة، وعلائق وصلات عميقة، مع قادة معظم الاحزاب العراقية فضلاً عن أفرادها، ولكنه لم يخض غمار العمل الحزبي في يوم من الايام …

-8-

ومن الطريف انه صدّر احد أجزاء موسوعته الكبرى (المسماة بـ (موسوعة العراق الجديد ) ببيتيْن قال فيهما :

أحترمُ الاحزابَ لكنني

لم أكُ من طاقَمِها يوما

يحتدمُ الصراع ما بَيْنَهُم

ونلتظي بِوَقْعِهِ دَوْما

ان العراق الجديد مُبتلى بالصراع الضاري بين الكتل السياسية الحزبية المختلفة، وهذا الصراع أخّر حتى استكمل (التشكيلة الوزارية)، فضلاً عن زرع الاعداد الغفيرة من غير المهنيين في مختلف المواقع الرسمية، مما أدى الى نتائج وخيمة أضرت بالشعب والوطن.

Husseinalsadr2011@yahoo.com