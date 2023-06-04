لا خير في التسويف – حسين الصدر
-1-
من العادات المألوفة تأخير الانفاق البار ولا سيما الانفاقات النافعة للايتام والارامل والمساكين والمستضعفين الى ما بعد الوفاة .
حيث يوصي الموصي بثلث ماله ليوزع على المحاويج والفقراء …
-2-
وكثيرا ما يتم التخلف عن تنفيذ الوصية إما لضعف الوازع الديني في مَنْ أوكلت له مهمة التنفيذ او لنسيان الموصي والوصية، أو لاي سبب آخر
-3-
وهذا التسويف والإرجاء هو من أكبر الاخطاء التي يرتكبها الانسان في حياته
والصحيح :
استباق الخيرات والمبادرات السريعة الى ميدان الاحسان والبر والمعروف واغاثه الملهوفين ونجدة المحتاجين والاهتمام بالمعابد والمعاهد وكل المشاريع الحيوية لنافعة وفق المتاح من الامكانات المالية.
-4-
ومن المهم جداً أنْ ننقل خبر الشاب الانصاري مع الرسول (ص) وخلاصته :
انّ شابا من الانصار استطاع أنْ يحصل على ثروة من المال الحلال، وحين مرض عَادَهُ الرسول (ص) في جماعة من اصحابه فقال الشاب :
يا رسول الله :
أُوصيكَ أنْ تتصدق على الفقراء بعد وفاتي بملبغ مقداره كذا ..
وقْبِلَ الرسولُ (ص) الوصية .
وحين مات الانصاري تصدق الرسول (ص) بالمبلغ المُوصى به ، فقال بعض الفقراء في نفسه :
للاغنياء خير الدنيا والاخرة ،
وعلم رسول الله (ص) بما اضمر هذا الفقير في نفسه فأخذ تمرةً ورفع يده وقال له :
ما الذي بيدي ؟
فقال :
جُعلتُ فداك تمرة واحدة ،
فقال (ص) :
{ والذي أرسلني بالحق نبيّا ،
لو تصدق هذا الشاب بتمرةٍ واحدة لكان خيراً له مما تصدقتُ به عنه } -5-
والمروي عن امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب (ع) قوله :
{ يا ابن آدم :
كنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ ، وافعلْ في مالِكَ ما تُحبُ أنْ يفعله فيه غيرُك }