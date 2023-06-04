لا خير في التسويف – حسين الصدر

-1-

من العادات المألوفة تأخير الانفاق البار ولا سيما الانفاقات النافعة للايتام والارامل والمساكين والمستضعفين الى ما بعد الوفاة .

حيث يوصي الموصي بثلث ماله ليوزع على المحاويج والفقراء …

-2-

وكثيرا ما يتم التخلف عن تنفيذ الوصية إما لضعف الوازع الديني في مَنْ أوكلت له مهمة التنفيذ او لنسيان الموصي والوصية، أو لاي سبب آخر

-3-

وهذا التسويف والإرجاء هو من أكبر الاخطاء التي يرتكبها الانسان في حياته

والصحيح :

استباق الخيرات والمبادرات السريعة الى ميدان الاحسان والبر والمعروف واغاثه الملهوفين ونجدة المحتاجين والاهتمام بالمعابد والمعاهد وكل المشاريع الحيوية لنافعة وفق المتاح من الامكانات المالية.

-4-

ومن المهم جداً أنْ ننقل خبر الشاب الانصاري مع الرسول (ص) وخلاصته :

انّ شابا من الانصار استطاع أنْ يحصل على ثروة من المال الحلال، وحين مرض عَادَهُ الرسول (ص) في جماعة من اصحابه فقال الشاب :

يا رسول الله :

أُوصيكَ أنْ تتصدق على الفقراء بعد وفاتي بملبغ مقداره كذا ..

وقْبِلَ الرسولُ (ص) الوصية .

وحين مات الانصاري تصدق الرسول (ص) بالمبلغ المُوصى به ، فقال بعض الفقراء في نفسه :

للاغنياء خير الدنيا والاخرة ،

وعلم رسول الله (ص) بما اضمر هذا الفقير في نفسه فأخذ تمرةً ورفع يده وقال له :

ما الذي بيدي ؟

فقال :

جُعلتُ فداك تمرة واحدة ،

فقال (ص) :

{ والذي أرسلني بالحق نبيّا ،

لو تصدق هذا الشاب بتمرةٍ واحدة لكان خيراً له مما تصدقتُ به عنه } -5-

والمروي عن امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب (ع) قوله :

{ يا ابن آدم :

كنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ ، وافعلْ في مالِكَ ما تُحبُ أنْ يفعله فيه غيرُك }