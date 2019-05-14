لا حرب ولا سلام

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فاتح عبد السلام
هناك عزف لموسيقى الحرب ، لأسباب عدة لا تبتعد كثيراً عن النفط واسعاره والاسواق الجديدة المنتظرة للولايات المتحدة . هذه الحرب المفترضة لن تقع في موعدها المتوقع ولا في ارضها المتوقعة .
الحرب تحتاج الى اسباب كبرى مباشرة لا لبس فيها الان ، لاسيما انّ فضيحة حرب احتلال العراق تحت الذرائع الواهية لاتزال تلاحق الدول التي تورطت فيها .
ما تقوله التسريبات في نيويورك تايمز امس حول خطة ارسال مائة وعشرين الف جندي الى المنطقة ، هو مجرد أفق منظور في حال تطورت سوء الاحوال ، وقام الرئيس ترامب بنفي وجود هذه الخطة .
الضربات الجوية في حال حدثت لن تكون حرباً طويلة ، ومن الصعب ان ترد ايران على أي هدف امريكي مهم لأن الحرب ستكون تحريكية وليست ذات اهداف تدميرية أو تغييرية للنظام في طهران .
هذا كله في حال لم يتم الكشف عن أوراق تبريرية لضربات أقوى . ويبدو ان المرشد الايراني حسم الامر باعلانه انّ الحرب لن تقع مع الولايات المتحدة برغم التصعيد لأن الشعب الايراني اختار المقاومة ، وهو تعبير استهلاكي سياسي يشبه التصريحات التي تعقب الضربات الاسرائيلية في انّ العرب يحتفظون بحق الرد.
من جهة أخرى ، ستكون العقوبات الامريكية مشددة ،ولا تساهل فيها وذات امد بعيد لما بعد الولاية الثانية لترامب ، وهي مسألة استراتيجية مهمة لواشنطن في السيطرة على توازنات كبرى في المنطقة بعد أن بدت ايدي الجميع مقيدة ويد ايران مطلقة في المنطقة في السنوات الخمس الاخيرة. باختصار ، لاحرب ولا سلام .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية