لا تفوته فائتة – مجيد السامرائي

كثيرون وانا – طبق برجي – احيانا ادون اشياء لامعنى لها .

ومتى صار لها معنى تلقيت اشعارا من العم (مارك )على اني قد شططت بعيدا عن الاستخدامات غير السلمية للاختراع العظيم الذي سهل لنا هذا وماكنا من قبل من القادرين على تذوق حلاوة العولمة ..

واعرف شخصا مقربا ترك جنة الدنيا الاسكندنافية قاصدا بؤرة الجحيم التموزي في بلاد مابين النارين ليدون كل شيء ويصور ادق التفاصيل حتى لو كانت نزاعا مصورا بالعدسات- النانو مترية – بين قبائل النمل الابيض على حبة سكر …

هاتفه الجوال دم – قراطي يوثق كل شيء من نزاعات سلمية او(لا سلام عليكم) فيها لاتفوته فائتة ولاعصيدة بائته .. وهذا في نظري مهم تماما خصوصا اذا ماكان الموثق راغبا في الشهرة على طريقة الدحيح الذي اصطفت امة من الشباب لانتظاره في معرض للكتاب ببغداد ..

في (اطراف الحديث) قال لي من اثق بروايته انه التقى بوش الابن في تكساس وهو ماسكا خرطوما للماء ( الخابط )او صونده يرش بها ثيل منزله في تكساس وعزمه على شاي طوخ بعد ان عرف انه من البلاد التي احتلتها جيوشه ثم قدم لي ماينفع للنشر مانصه التالي :

(ولد جورج والكر بوش في مدينة نيو هيفن، كونيتيكت بتاريخ 7 تموز 1946. وهو المولود الأول لجورج بوش الأب وباربرا بوش وتربى في مدينة مدلاند، تكساس ومدينة هيوستن، تكساس. وله أخوان وأختان (توفيت اخته الصغرى بعمر 3 سنوات). ينحدر الرئيس بوش من أصول إنكليزية وألمانية وأيرلندية وفرنسية واسكوتلندية).

لكن صاحبي (طبقا لبرجه ) غير مكترث لتوثيق حدث عابر كهذا وفاته الكثير من لقاء مع كوكب الشرق – توسط له مقربون – من اجل اتمامه .. الله يلعن برجي كم كان هذا رائعا لافاخر به امام احفادي !

اجمل من ليلة عرسك نيل اعلى الشهادتين ..

قال لي استاذي : يول لاتظل نائب ضابط فوت بفالك على الدكتوراه ..

فنلتها بدرجة جيد جدا عالي يمكنني ان اقول لك : امتياز بمرتبة الشرف (وانت تثق بي طبعا ) .. لكنني لاحتفظ بصورة تشفع لي – يقول لي صاحبي – امام من يقول لي : انها شهادة كلك!

الكلك شيء زائف اعجبني هذا التفسير : صِبغٌ أَحمرُ تُفْرِزُه بعضُ الحشرات على بعض الأَشجار في جُزر الهند الشَّرْقِيَّة، يذاب في الكحول فيكون منه دِهانٌ للخَشَب. وصِبْغٌ للجلود ونحوها..

الذين ينتمون الى ابراج الجدي والحمل والعقرب والقوس ثم السرطان يمكن ان يكونوا من الوثائقيين الذين لاتفوتهم فائتة … قد اكون منهم .. هل انت كذلك ..؟!