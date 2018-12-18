كاتيوشا

لا تحولوا طلبتنا إلى مهوال منافق ..! – هاشم حسن التميمي

تعرف معاجم اللغة العربية (المهوال) وهو محور عمودنا لهذا اليوم بانها كلمة مشتقة من ( استهولَ يستهول، استهوالاً، فهو مُستهوِل، والمفعول مُستهوَل •استهولَ الأمرَ:

1- وجده هائلاً مُفزِعًا مخيفًا.

2- استعظمه، عدَّه كبيرًا مجاوزًا للحد)

وكتب زميلنا وصديقنا العزيز الصحفي المخضرم سلام مسافر عن المهوال بعد واقعته الشهيرة مع السيد الحكيم مقالا جميلا ومعبرابعنوان (مهوال الحكيم) اشار فيه (وليست مهنة المهوال معيبة في مجتمع ما تزال البداوة والقيم العشائرية، تطغى على ما تبقى من المدنية في اجزاء متفرقة من شظاياه.

لكن المعضلة في التوظيف السياسي للهوسات الشعبية. فبدلا من ان تهول للعدل،وتحرض ضد الظلم، وتطالب بالإصلاح والتغيير، كما تعودنا في الحقبة الملكية وبعدها بسنوات قليلة.

صارت غالبية المهولين، مهوسين بمدح الحكام، طمعا في المال والحظوة. الا النوادر. ).

ونستكمل ما بدأه سلام مسافر ونشير لمعضلة اكثر خطوره تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شلة من المعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات بتلقين الطلبة اناشيد واقوال وهتافات لتمجد زعامات دينية وسياسية واحزاب في سابقة خطيرة تحول طلبتنا لمهوال منافق يهتف بدون قناعة استجابة لرغبة معلمه المنــــــافق المتخفي باســــــم الدين ويرتكب جريمة خيانة واجبه التربوي المقدس في غرس القيم المعرفية والتربوية التي ترســـــــخ حب الوطن والانسانية وليس الدعوة لفلان او علان وهو يعلم ان المدرسة ليست مكانا لممارسة الطقوس والشعائر وتكريــــــس الطائفية بل هي للدرس العلمي والتــــــــــربوي فقط تنمي روح الاخـــــتيار والفهم والنقد وليس الحــــــــفظ والتلقين، وللاسف ان قيادات في وزارة التربــــــية تشيع هذا السلوك تملقا للكبار للحفاظ على مناصبها ومنافعها الادارية ولاتكترث لهذا التخريـــــــب الفكري الذي سيقسم المجتمع ويزرع فيه الفرقة والخلاف بين الابناء والابــــــــاء والامهات…

ولذا ندعو مجلس الوزراء والعقلاء في مجلس النواب لايقاف هذه الظاهرة وردع من يروج لها فنحن لسنا بحاجة لتحويل طلبتنا لمهوال منافق فيكفينا المتوافر منهم في المدن والارياف وفي كل التجمـــــــعات في المآتم والاعراس وموســــــم الانتخابــــــــات ويهولون بدون مناسبات وبينهم للاسف حملة شهادات عليا… اتركوا ابناءنا يتعلمون وينهلون من الفكر الانساني بعيدا عن التوظيف السىء للديــــــن والسياسة فيكـــــــفينا خراباً وانقساماً.

واتركوا مدارسنا وجامعاتنا تعيش بامن وسلام تقدس العلم وحقوق الانسان وتمجد الاوطان وتكره المهوال المنافق.