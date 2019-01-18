لا تحرقوا العراق – فارس السردار

زمان جديد

سيدة‭ ‬فرنسية‭ ‬ترتدي‭ ‬سترة‭ ‬صفراء‭ ‬،‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المحتجين‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬بقيادة‭ ‬الرئيس‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬تصرخ‭ ‬وسط‭ ‬شارع‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬شوارع‭ ‬باريس‭ ‬بوجه‭ ‬الشرطة‭ ‬الفرنسية‭ ‬وربما‭ ‬بوجه‭ ‬المتظاهرين(‭ ‬لا‭ ‬تحرقوا‭ ‬فرنسا‭ ‬)‭ ‬وانا‭ ‬اشاهدها‭ ‬لا‭ ‬ادري‭ ‬لماذا‭ ‬ارتفع‭ ‬صوتي‭ ‬صارخا‭ ‬وسط‭ ‬عائلتي‭ ‬لا‭ ‬تحرقوا‭ ‬العراق،‭ ‬انتبه‭ ‬اهل‭ ‬بيتي‭ ‬لكلماتي‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يعلقوا‭ ‬بكلمة‭ ‬واحدة،‭ ‬الا‭ ‬اني‭ ‬قرأت‭ ‬الأسئلة‭ ‬في‭ ‬عيونهم،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬تفسير،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬الموصل‭ ‬يوما‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أعظم‭ ‬ثلاث‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حسب‭ ‬:‭ ‬ياقوت‭ ‬الحموي‭ ‬:‭ ‬دمشق‭ ‬والموصل‭ ‬ونيسابور‭ ‬/‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬تعنيه‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬مدينة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬اعظم‭ ‬ثلاث‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬القديم‭ ‬/هو‭ ‬نفس‭ ‬المعنى‭ ‬المتولد‭ ‬الان‭ ‬عندما‭ ‬نقول‭ ‬أهم‭ ‬حواضر‭ ‬العالم‭ ‬هي‭ ‬،‭ ‬لندن‭ ‬،باريس،‭ ‬واشنطن،‭ ‬طوكيو،‭ ‬بكين،‭ ‬برلين‭ ‬،‭ ‬موسكو‭. ‬أي‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المدن‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬متقدم‭ ‬من‭ ‬التحضر،‭ ‬وقد‭ ‬نجد‭ ‬فيها‭ ‬خلاصة‭ ‬الجهد‭ ‬البشري‭ ‬المؤمن‭ ‬بالتطوير‭ ‬والاضافات‭ ‬والانضباط‭. ‬وأن‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدن‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬والبيئي‭ ‬والثقافي‭ ‬والتربوي‭ ‬والأمني،‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المدن‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬الحضارة‭ ‬التي‭ ‬نباشرها‭ ‬نحن‭ ‬المتلقين‭ ‬وننعم‭ ‬بمعطياتها‭. ‬لذلك‭ ‬نجد‭ ‬الشوارع‭ ‬دائما‭ ‬نضيفة،‭ ‬والنظام‭ ‬يعمل‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬احسن‭ ‬وتيرة،‭ ‬لان‭ ‬من‭ ‬يسكن‭ ‬هذه‭ ‬المدن‭ ‬هو‭ ‬النخبة‭ ‬من‭ ‬البشر‭.‬او‭ ‬هكذا‭ ‬صورت‭ ‬لنا‭ ‬الامر‭ ‬الدعاية‭ ‬الراسمالية‭ ‬التي‭ ‬تذهب‭ ‬الى‭ ‬تجميل‭ ‬الاشياء،‭ ‬ولا‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬النار‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬تحت‭ ‬الرماد‭. ‬لكن‭ ‬ان‭ ‬يتحرك‭ ‬الشارع‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬ويطالب‭ ‬باسقاطه،‭ ‬وكذلك‭ ‬المطالبة‭ ‬بخروج‭ ‬فرنسا‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬كتلة‭ ‬اقتصادية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬اليوم‭ ‬ممثلة‭ ‬بالسوق‭ ‬الاوربية‭ ‬المشتركة‭ ‬او‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوربي‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بريطانيا،‭ ‬فهذا‭ ‬امر‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬وقفة‭ ‬متأنية‭.. ‬انا‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬ان‭ ‬انحرف‭ ‬عن‭ ‬المغزى‭ ‬الذي‭ ‬بدأت‭ ‬به‭ ‬حديثي‭ ‬لذلك‭ ‬أرى‭ ‬انتفاضتي‭ ‬مؤداها‭ ‬أن‭ ‬فرنسا،‭ ‬هي‭ ‬خاصتي‭ ‬ايضا‭ ‬لأنني‭ ‬ما‭ ‬عدت‭ ‬اشعر‭ ‬بأني‭ ‬ميال‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬قطري‭ ‬أو‭ ‬قومي‭ ‬أو‭ ‬شرق‭ ‬اوسطي،‭ ‬بل‭ ‬أجدني‭ ‬انسانا‭ ‬عالميا،‭ ‬ابن‭ ‬الكرة‭ ‬الارضية،‭ ‬وما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الجنوبي‭ ‬او‭ ‬الشمالي‭ ‬بات‭ ‬تاثيره‭ ‬واضحا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬هطول‭ ‬الامطار‭ ‬التي‭ ‬فاقت‭ ‬مناسيبها‭ ‬المعروفة‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬ولان‭ ‬وعيي‭ ‬بالمناخ‭ ‬يدفعني‭ ‬لاستحضار‭ ‬الاسباب‭ ‬لتفسير‭ ‬النتائج‭. ‬أما‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬فأن‭ ‬صدقت‭ ‬اوبك‭ ‬مع‭ ‬نفسها‭ ‬سيرتفع‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬وسيعود‭ ‬فرق‭ ‬السعر‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬الموازنة‭ ‬التكميلية،‭ ‬هذا‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬حكومتي‭ ‬نزيهة،‭ ‬وان‭ ‬كنا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬نجعل‭ ‬الحكومة‭ ‬تتراجع‭ ‬عن‭ ‬قراراتها‭ ‬الفاسدة‭ ‬اذا‭ ‬ارتدينا‭ ‬السترات‭ ‬الصفراء‭ ‬او‭ ‬البنفسجية‭ ‬او‭ ‬الخضراء‭ ‬،‭ ‬القصد‭ ‬ان‭ ‬الانسان‭ ‬ومشاكله‭ ‬باتت‭ ‬لا‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬فكرة‭ ‬الاواني‭ ‬المستطرقة‭ ‬او‭ ‬دورة‭ ‬اي‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭ ‬كان‭ ‬يكون‭ ‬الاوكسجين‭ ‬او‭ ‬ثاني‭ ‬اوكسيد‭ ‬الكلربون‭ ‬او‭ ‬الماء‭.. ‬اذن‭ ‬احتراق‭ ‬شارع‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬اذى‭ ‬عن‭ ‬احتراق‭ ‬سوق‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬او‭ ‬الشورجة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.. ‬لقد‭ ‬ارتبط‭ ‬انسان‭ ‬العالم‭ ‬بتعاطف‭ ‬عابر‭ ‬للقومية‭ ‬والعرقية‭ ‬والمذهبية،‭ ‬ارتبط‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬أهم‭ ‬،‭ ‬ارتبط‭ ‬بمنجزه‭ ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬قيمته،‭ ‬لذلك‭ ‬كانت‭ ‬صرخة‭ ‬السيدة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬لا‭ ‬تحرقوا‭ ‬فرنسا‭ ‬لانها‭ ‬تعرف‭ ‬ما‭ ‬تعنيه‭ ‬فرنسا‭ ‬للجهد‭ ‬الانساني،‭ ‬وعلينا‭ ‬ان‭ ‬نعرف‭ ‬قيمة‭ ‬ما‭ ‬تعنيه‭ ‬الموصل‭ ‬او‭ ‬بغداد‭ ‬او‭ ‬البصرة‭ ‬للعالم‭ ‬لذلك‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نصرخ‭ ‬جميعا‭ ‬لا‭ ‬تحرقوا‭ ‬العراق‭.. ‬لا‭ ‬تحرقوا‭ ‬مدنه‭.‬