لا تحرقوا العراق – فارس السردار

زمان جديد
سيدة فرنسية ترتدي سترة صفراء ، هي واحدة من المحتجين على سياسة الحكومة الفرنسية بقيادة الرئيس ايمانويل ماكرون، تصرخ وسط شارع من اهم شوارع باريس بوجه الشرطة الفرنسية وربما بوجه المتظاهرين( لا تحرقوا فرنسا ) وانا اشاهدها لا ادري لماذا ارتفع صوتي صارخا وسط عائلتي لا تحرقوا العراق، انتبه اهل بيتي لكلماتي دون ان يعلقوا بكلمة واحدة، الا اني قرأت الأسئلة في عيونهم، التي كانت تحتاج الى تفسير، فقد كانت الموصل يوما واحدة من أعظم ثلاث مدن في العالم حسب : ياقوت الحموي : دمشق والموصل ونيسابور / ما الذي تعنيه ان تكون مدينة واحدة من ما ذكرت واحدة من اعظم ثلاث مدن في العالم القديم /هو نفس المعنى المتولد الان عندما نقول أهم حواضر العالم هي ، لندن ،باريس، واشنطن، طوكيو، بكين، برلين ، موسكو. أي ان هذه المدن على مستوى متقدم من التحضر، وقد نجد فيها خلاصة الجهد البشري المؤمن بالتطوير والاضافات والانضباط. وأن البشر في هذه المدن على مستوى عال من الوعي الصحي والبيئي والثقافي والتربوي والأمني، بل ان هذه المدن هي التي تنتج الحضارة التي نباشرها نحن المتلقين وننعم بمعطياتها. لذلك نجد الشوارع دائما نضيفة، والنظام يعمل به على احسن وتيرة، لان من يسكن هذه المدن هو النخبة من البشر.او هكذا صورت لنا الامر الدعاية الراسمالية التي تذهب الى تجميل الاشياء، ولا تسلط الضوء على حجم النار التي هي تحت الرماد. لكن ان يتحرك الشارع في فرنسا ضد النظام ويطالب باسقاطه، وكذلك المطالبة بخروج فرنسا من اهم كتلة اقتصادية في العالم اليوم ممثلة بالسوق الاوربية المشتركة او الاتحاد الاوربي ، كما فعلت من قبل بريطانيا، فهذا امر يحتاج الى وقفة متأنية.. انا لا أريد ان انحرف عن المغزى الذي بدأت به حديثي لذلك أرى انتفاضتي مؤداها أن فرنسا، هي خاصتي ايضا لأنني ما عدت اشعر بأني ميال الى ما هو قطري أو قومي أو شرق اوسطي، بل أجدني انسانا عالميا، ابن الكرة الارضية، وما يحدث في القطب الجنوبي او الشمالي بات تاثيره واضحا على مستوى هطول الامطار التي فاقت مناسيبها المعروفة منذ اكثر من عقد ولان وعيي بالمناخ يدفعني لاستحضار الاسباب لتفسير النتائج. أما على المستوى الاقتصادي فأن صدقت اوبك مع نفسها سيرتفع سعر برميل النفط وسيعود فرق السعر بالفائدة على الموازنة التكميلية، هذا اذا كانت حكومتي نزيهة، وان كنا قادرين على ان نجعل الحكومة تتراجع عن قراراتها الفاسدة اذا ارتدينا السترات الصفراء او البنفسجية او الخضراء ، القصد ان الانسان ومشاكله باتت لا تختلف عن فكرة الاواني المستطرقة او دورة اي عنصر في الطبيعة كان يكون الاوكسجين او ثاني اوكسيد الكلربون او الماء.. اذن احتراق شارع في باريس لا يقل اذى عن احتراق سوق في كركوك او الشورجة في بغداد.. لقد ارتبط انسان العالم بتعاطف عابر للقومية والعرقية والمذهبية، ارتبط بما هو أهم ، ارتبط بمنجزه الذي يعرف قيمته، لذلك كانت صرخة السيدة الفرنسية ذات قيمة لا تحرقوا فرنسا لانها تعرف ما تعنيه فرنسا للجهد الانساني، وعلينا ان نعرف قيمة ما تعنيه الموصل او بغداد او البصرة للعالم لذلك علينا ان نصرخ جميعا لا تحرقوا العراق.. لا تحرقوا مدنه.