مصافحة النساء دليل إحترام

لا إجماع على التحريم – فوزي الاتروشي

الانسان كائن اجتماعي وحيوان ناطق ومفكر ، ولأنه كذلك فهوبحاجة لوسيلة تواصل مع نظيره انثى كان ام ذكرا واللغة هي هذا النتاج الاجتماعي الذي جعل التواصل والتعايش والتفاعل والتعاون والتوافق والتشارك في السراء والضراء ممكنا ، وكل هذه الافعال تبدأ اولا بد ان تبدأ بالقاء التحية والسلام استهلالا للعلاقة وافتتاحا للموضوع محل البحث والتداول .ولا يوجد دين ايا كان نوعه اوفلسفة اومدرسة تربوية اومبدأ اصلاحي اجتماعي لم يركز على اهمية ان يسلم الانسان على اخيه الانسان حيثما تواجها في الفضاءات العامة اوالخاصة لان السلام مفتاح السلام والامان والنية الطيبة وبالعكس فالامتناع عنه دليل العبوس والنفور وقلة الذوق وعدم الاحترام وربما النية السيئة واستصغار المقابل .

مظاهر السلام

ومظاهر السلام والترحيب المتعارف عليها هي الايماءة والتلويح والمصافحة والتقبيل والعناق والضم ، وطريقة التعبير عنها محكومة بعادات الشعوب ودرجة القرابة ونوعية اللقاء .ولكن يبقى للمصافحة الاولوية على الطرق الاخرى وهي المنتشرة عالميا في كل ارجاء الارض ، ولكنها في العراق وفي هذا الزمن الرديء في كل شيء اصبحت مشكلة وكثر حولها الحديث حين يتعلق الامر بمصافحة النساء .

وهذه ظاهرة جديدة فرضها فقه معقد ومريض وغير مجمع عليه مثل الغالبية العظمى من المسائل في الاسلام حيث الاختلاف بالغ اشده سواء بين المذاهب السنية الاربعة اوبينها وبين المذهب الشيعي الجعفري . فمنذ الاف السنين وفي زمن الانبياء والرسل وصدر الاسلام والنساء والرجال متجاورون ومتعاونون ومتصالحون ، الا ان فقهاء التأويل السلبي للنصوص الغارقين في التفسيرات الرجعية والحجج اللامعقولة حشروا الدين بهوامش وتخريجات وتحليلات فردية لا علاقة لها بالله سبحانه وتعالى ولا بالديانات واصولها النقية . وعلى الاخص نشير هنا الى الامتداد التاريخي للمذهب الحنبلي مرورا بابن تيمية والوهابية السلفية والاخوان المسلمين ، وهوتمدد لفقه متخلف عن العصر وغير منسجم مع تجليات الحضارة الراهنة بل ومعيق لها ، بعكس فلسفة المعتزلة وفقه ابي حنيفة الامام المعظم . ان الذين يحرمون مصافحة النساء هم الذين يدعون الى التفريق التام والكلي والمطلق بين النساء والرجال في الفضاء العام ، وفي دولة مدنية مثل العراق يبدوهذا الامر صعبا للغاية ولوانه مع الاسف احرز تقدما بفعل تحشيد القوى الدينية وصعود نجم الاسلام السياسي.

تحريم المصافحة

والى ذلك فتحريم المصافحة منطلق من تبريرين هزيلين للغاية الاول تنجيس المرأة اوشبهة اثارة المصافحة بين الجنسين للغريزة الجنسية ، هذا يعني ان هذا الفقه المريض كاصحابه يهين الكرامة الانسانية للمرأة بل وينتقص من انسانيتها في تصرف معاد للدين ولله ، مثما يعني ايضا ان الرجل مملوك كاملا لغرائزه الجسدية بحيث ان مجرد لمس يد المرأة تثير فيه رغبة الجنس وهذا ما لا يتلاءم حتى مع الحيوان فكيف بالانسان الذي يعامل وفق هذا التوجه الفج مثل الثور الاسباني الذي يثور ويهيج حال رؤيته للون الاحمر؟ .وتبدوالمهزلة حين يجيز بعض الفقهاء مصافحة المرأة غير المسلمة دفعا للاحراج كما يدعون في حين يحرمون ذلك بالنسبة للمسلمة وهذا خير دليل على ان تحريم مصافحة النساء ليس امرا الهيا بقدر ما هوفقه بشري يختلف من فقيه الى اخر وفي الامور المتنازع عليها والمختلف بشأنها فالمسلمون احرار اي رأي يتبعون .

ان فقهاء الفضيلة والعادات المقدسة والاخلاق الحميدة والعفة والنقاء وغيرها من الكلمات والشعارات التي يرددونها في خطب الجمعة بصوت عال دون ان يكون لهم ادنى اتصال بقاع المجتمع وما يدور ويعتمل فيه ، انما يقدمون مسرحية لغوية فاقدة للمعنى والمحتوى وتثير ضحك المواطن وليس انتباهه وتركيزه ، لأن التأكيد على مسائل جانبية وهامشية الى اقصى قدر مثل غطاء الرأس والمصافحة ولون الحجاب يعني ان اكثرية رجال الدين في واد والمجتمع في واد اخر.

بحث اجتماعي

ان اي بحث اجتماعي جدي وعلمي وحقيقي سيجد ان المجتمع في العراق يعاني كوارث ساخنة لا تحتمل التأجيل اهم بكثير مما ورد آنفا ، فنسبة الطلاق هائلة وتعاطي المخدرات والعهر العلني والسري والتحرش بالنساء في الدوائر بل وتحول الدوائر والمؤسسات الى اماكن آمنة لممارسة الجنس ، وزواج المتعة المنتشر في الجامعات بمباركة رجال الدين ، وزنا المحارم والعنف الاسري وتعنيف النساء ، وتحول الرجال والشباب في الاماكن العامة الى وحوش وذئاب بشرية لاصطياد النساء ومعاملتهن بشكل وضيع وقبيح وانعدام اي متنفس للنساء في الشوارع العامة وغيرها من المحاور هي التي يجب ان تحظى بعناية رجل الدين ورجل السياسة الذي يعد في العراق تابعا ذليلا لرجل الدين ، اما التشبث بالقشور وبما هوسطحي وهامشي فلن يجلب لمجتمعنا الا المزيد من الكوارث والمحن .