لا‭ ‬تساهل‭ ‬مع‭ ‬وزيري‭ ‬التربية‭ ‬والصحة

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فاتح عبد السلام

من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬وزارة‭ ‬جديدة‭ ‬ويباشر‭ ‬الوزراء‭ ‬أعمالهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬النظر‭ ‬طويلاً‭ ‬في‭ ‬منجز‭ ‬الوزارة‭ ‬السابقة‭ ‬او‭ ‬احباطاتها‭ ‬،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬هذا‭ ‬خلل‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬وزيراً‭ ‬للتربية‭ ‬أو‭ ‬وزيراً‭ ‬للصحة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬النظر‭ ‬العميق‭ ‬في‭ ‬المنجز‭ ‬من‭ ‬الاعمال‭ ‬في‭ ‬الحقيبتين‭ ‬المهمتين‭ ‬اللتين‭ ‬تدخلان‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بيت‭.‬

مدارس‭ ‬العراق‭ ‬هي‭ ‬أساس‭ ‬بناء‭ ‬المستقبل‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬للبلد‭ ‬من‭ ‬كفاءات‭ ‬صار‭ ‬لها‭ ‬صيت‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬ترجع‭ ‬في‭ ‬اساسها‭ ‬للمدارس‭ ‬العراقية‭ ‬الحكومية‭ ‬تحديداً‭ .‬اربعة‭ ‬أجيال‭ ‬في‭ ‬الاقل‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬تخرجت‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬واسهمت‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬عمره‭ ‬تسعون‭ ‬عاماً‭ .‬

لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬وزير‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬ويأتي‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬جردة‭ ‬حساب‭ ‬،‭ ‬ماذا‭ ‬أضاف‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬،وماذا‭ ‬أضاع‭ ‬ممّا‭ ‬كان‭ .‬؟‭ ‬سؤال‭ ‬مهم‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يتوقف‭ ‬عنده‭.‬

‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬توأمة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬لمعاينة‭ ‬صحة‭ ‬النشء‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬رياض‭ ‬الاطفال‭ ‬الى‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬الاخرى،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬التلاميذ‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الامراض‭ ‬ويتميز‭ ‬بوعي‭ ‬صحي‭ ‬ينعكس‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬العائلة‭ .‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬الشعب‭ ‬،كم‭ ‬مدرسة‭ ‬بنى‭ ‬الوزير‭ ‬وكم‭ ‬مدرسة‭ ‬جهّز‭ ‬بالمكتبات‭ ‬والمختبرات،‭ ‬وكم‭ ‬مدرسة‭ ‬وفّر‭ ‬لها‭ ‬الشروط‭ ‬الصحية‭ ‬المناسبة‭ ‬،‭ ‬وهنا‭ ‬المقصود‭ ‬،الوزير‭ ‬والعلائق‭ ‬الادارية‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭ ‬،‭ ‬ومَن‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬ينفذ‭ ‬مهماته‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬التربية‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬بنفسه‭ ‬الى‭ ‬البرلمان‭ ‬ويتحدث‭ ‬عن‭ ‬العوائق‭ ‬وطلب‭ ‬العون‭ ‬ويصارح‭ ‬ممثلي‭ ‬الشعب‭ ‬بواقع‭ ‬الحال‭ ‬بعد‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬المنصب،‭ ‬وإلاّ‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يستمر‭ ‬للسنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬التالية‭. ‬

هذه‭ ‬الحالة‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يذهب‭ ‬الوزير‭ ‬للبرلمان‭ ‬أبداً‭ ‬،إلاّ‭ ‬إذا‭ ‬جرى‭ ‬استجوابه،‭ ‬وغالباً‭ ‬لأغراض‭ ‬سياسية‭ ‬أو‭ ‬استهلاكية‭.‬

طبعاً‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ننتبه‭ ‬،‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المفروض‭ ‬وجود‭ ‬خطة‭ ‬كبرى‭ ‬لبناء‭ ‬قطاع‭ ‬التربية‭ ‬لها‭ ‬سقف‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬الطموح‭ ‬المحاكي‭ ‬لطموحات‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬،‭ ‬ويحاسب‭ ‬كل‭ ‬وزير‭ ‬على‭ ‬منجزه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬عبر‭ ‬سنوات‭ ‬جلوسه‭ ‬على‭ ‬الكرسي‭ . ‬امّا‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬الخطة‭ ‬موجودة‭ ‬فإنّ‭ ‬المسألة‭ ‬اعتباطية‭ ‬لاطائل‭ ‬من‭ ‬الخوض‭ ‬فيها‭ .‬

الكلام‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬،‭ ‬لماذا‭ ‬يعجز‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬مستشفيات‭ ‬البلد‭ ‬الرئيسية‭ ‬محدودة‭ ‬العدد‭ ‬أصلاً،‭ ‬هل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬ان‭ ‬يزور‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحية‭ ‬واحدة‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬وحتى‭ ‬هذا‭ ‬الاقليم‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬مشمولاً‭ ‬بخطة‭ ‬التنسيق‭ ‬والاشراف‭ ‬لأنّ‭ ‬الصحة‭ ‬لاحدود‭ ‬ادارية‭ ‬لها‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬الازمات‭ ‬وانتشار‭ ‬الامراض‭ .‬

الكلام‭ ‬يطول‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬الاشارة‭ ‬واجبة‭ ‬هنا‭ ‬الى‭ ‬وزارتي‭ ‬التربية‭ ‬والصحة‭ ‬لأنهما‭ ‬في‭ ‬مخ‭ ‬قوام‭ ‬البلد‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬التهاون‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬الحقيبتين‭ ‬لمن‭ ‬لايستحقهما‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭ ‬،‭ ‬انها‭ ‬خطيئة‭ ‬كبرى‭ ‬وليست‭ ‬هفوة‭ ‬ادارية‭ ‬أو‭ ‬سوء‭ ‬تقدير‭ ‬سياسي‭ .‬

لا‭ ‬يمكن‭ ‬التساهل‭ ‬في‭ ‬مسائل‭ ‬التربية‭ ‬والصحة‭ ‬مطلقاً‭ .

رئيس التحرير – الطبعة الدولية‬