لا‭ ‬تساهل‭ ‬مع‭ ‬وزيري‭ ‬التربية‭ ‬والصحة

توقيع
فاتح عبد السلام
من الممكن أن تأتي وزارة جديدة ويباشر الوزراء أعمالهم من دون النظر طويلاً في منجز الوزارة السابقة او احباطاتها ، بالرغم من انّ هذا خلل بحد ذاته ، لكن لا يمكن أن نرى وزيراً للتربية أو وزيراً للصحة من دون النظر العميق في المنجز من الاعمال في الحقيبتين المهمتين اللتين تدخلان في كل بيت.
مدارس العراق هي أساس بناء المستقبل ، ما كان للبلد من كفاءات صار لها صيت في دول العالم ترجع في اساسها للمدارس العراقية الحكومية تحديداً .اربعة أجيال في الاقل منذ تأسيس الدولة العراقية تخرجت في المدارس الحكومية واسهمت في بناء عمره تسعون عاماً .
لا يمكن أن يخرج وزير من منصبه ويأتي آخر من دون أن تكون هناك جردة حساب ، ماذا أضاف لما كان ،وماذا أضاع ممّا كان .؟ سؤال مهم لا أحد يتوقف عنده.
وزارة التربية يجب ان يكون لها توأمة مع وزارة الصحة لمعاينة صحة النشء الجديد من رياض الاطفال الى المراحل الدراسية الاخرى، بما يضمن الحصول على جيل من التلاميذ خال من الامراض ويتميز بوعي صحي ينعكس في بناء العائلة .
يجب أن يعلم الشعب ،كم مدرسة بنى الوزير وكم مدرسة جهّز بالمكتبات والمختبرات، وكم مدرسة وفّر لها الشروط الصحية المناسبة ، وهنا المقصود ،الوزير والعلائق الادارية المرتبطة به ، ومَن لا يستطيع أن ينفذ مهماته الوطنية في التربية عليه أن يأتي بنفسه الى البرلمان ويتحدث عن العوائق وطلب العون ويصارح ممثلي الشعب بواقع الحال بعد سنة من وجوده في المنصب، وإلاّ عليه أن لا يستمر للسنوات الثلاث التالية.
هذه الحالة لم تحصل في الوضع العراقي ، حيث لا يذهب الوزير للبرلمان أبداً ،إلاّ إذا جرى استجوابه، وغالباً لأغراض سياسية أو استهلاكية.
طبعاً يجب أن ننتبه ، الى ان المفروض وجود خطة كبرى لبناء قطاع التربية لها سقف عال من الطموح المحاكي لطموحات الدول المتقدمة ، ويحاسب كل وزير على منجزه في هذه الخطة عبر سنوات جلوسه على الكرسي . امّا اذا لم تكن الخطة موجودة فإنّ المسألة اعتباطية لاطائل من الخوض فيها .
الكلام ينطبق على وزارة الصحة ، لماذا يعجز الوزير على زيارة مستشفيات البلد الرئيسية محدودة العدد أصلاً، هل من الصعب ان يزور كل شهر مؤسسة صحية واحدة ، في محافظات العراق من خارج اقليم كردستان، وحتى هذا الاقليم ينبغي ان يكون مشمولاً بخطة التنسيق والاشراف لأنّ الصحة لاحدود ادارية لها لاسيما في أيام الازمات وانتشار الامراض .
الكلام يطول ، لكن الاشارة واجبة هنا الى وزارتي التربية والصحة لأنهما في مخ قوام البلد ، ولا يمكن التهاون في منح الحقيبتين لمن لايستحقهما كما حصل في السنوات السابقة ، انها خطيئة كبرى وليست هفوة ادارية أو سوء تقدير سياسي .
لا يمكن التساهل في مسائل التربية والصحة مطلقاً .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية