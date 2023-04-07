لافروف‭ ‬يهدّد‭ ‬بإلغاء‭ ‬اتفاق‭ ‬الحبوب ويشترط‭ ‬قيام‭ ‬نظام‭ ‬دولي‭ ‬جديد‭ ‬لإحلال‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا

ماكرون‭ ‬وشي‭ ‬يحضّان‭ ‬في‭ ‬سلامة‭ ‬المنشآت‭ ‬النووية

انقرة‭- ‬الزمان‭ – ‬بكين‭ -‬باريس‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–

‭ ‬هدّد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬أنقرة‭ ‬الجمعة‭ ‬بإلغاء‭ ‬اتفاق‭ ‬تصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬تقدّم‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬إزالة‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬صادرات‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬الأسمدة‭ ‬والمنتجات‭ ‬الغذائية‭.‬

وكان‭ ‬لافروف‭ ‬يتحدّث‭ ‬أمام‭ ‬الصحافة‭ ‬بعد‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬الذي‭ ‬بذلت‭ ‬بلاده‭ ‬جهوداً‭ ‬كبيرة‭ ‬للتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬تقدّم‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬إزالة‭ ‬العوائق‭ ‬أمام‭ ‬صادرات‭ ‬الحبوب‭ ‬والأسمدة‭ ‬الروسية،‭ ‬فسنتساءل‭ ‬عمّا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬ضرورياً‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬19‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬تم‭ ‬تمديد‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬تصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬عبر‭ ‬ممرّ‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬رغم‭ ‬الحرب‭.‬

فيما‭ ‬تعهّد‭ ‬الرئيسان‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬والفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬مشترك‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬كلّ‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬لعودة‭ ‬السلام‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬

وصدر‭ ‬الإعلان‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬زيارة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭.‬‮ ‬

وأكّد‭ ‬الإعلان‭ ‬أنّ‭ ‬البلدين‭ ‬‮«‬يعارضان‭ ‬الهجمات‭ ‬المسلّحة‭ ‬على‭ ‬محطات‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬والمنشآت‭ ‬النووية‭ ‬السلمية‭ ‬الأخرى‮»‬‭ ‬ويدعمان‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬‮«‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‮»‬‭ ‬النووية‭.‬

ولم‭ ‬يأت‭ ‬النصّ‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬روسيا‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتضمّن‭ ‬إدانة‭ ‬لغزوها‭ ‬أوكرانيا‭.‬‮ ‬‭ ‬وشدّد‭ ‬الإعلان‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمّية‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تحترم‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‮»‬‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬‮«‬بدقّة‮»‬‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬حضّ‭ ‬الخميس‭ ‬نظيره‭ ‬الصيني‭ ‬على‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬رُشدها‮»‬‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬باوكرانيا،‭ ‬وناشده‭ ‬عدم‭ ‬إمداد‭ ‬موسكو‭ ‬بأسلحة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬دعا‭ ‬في‭ ‬ختامه‭ ‬الرئيسان‭ ‬إلى‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭.‬

وبحسب‭ ‬باريس‭ ‬فإنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬أعرب‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬ماكرون‭ ‬عن‭ ‬استعداده‭ ‬للاتّصال‭ ‬بالرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬

ولم‭ ‬يأت‭ ‬أيّ‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬الصينية‭ ‬أو‭ ‬الإعلان‭ ‬المشترك‭ ‬الفرنسي‭-‬الصيني‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭.‬

ونشرت‭ ‬بكين‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬وثيقة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬تحضّ‭ ‬موسكو‭ ‬وكييف‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬سلام‭.‬

ولم‭ ‬تعترف‭ ‬الصين‭ ‬بضمّ‭ ‬موسكو،‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد،‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬أوكرانية‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تعترف‭ ‬بضمّ‭ ‬روسيا‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬2014‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬تركي‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬طالباً‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه،‭ ‬إنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬حملة‭ ‬لإعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيساً‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬سيستقبل‭ ‬لافروف‭.‬

والتقى‭ ‬إردوغان‭ ‬والرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أربع‭ ‬مرّات‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وتحدّثا‭ ‬بانتظام‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف،‭ ‬وكانت‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬

واقترحت‭ ‬موسكو‭ ‬تمديداً‭ ‬للاتفاق‭ ‬‮«‬لمدة‭ ‬60‭ ‬يوماً‭ ‬في‭ ‬بادرة‭ ‬حسن‭ ‬نية‮»‬‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الـ120‭ ‬يوماً‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬أساساً،‭ ‬مصرّة‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬احترام‭ ‬الشق‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬المتعلّق‭ ‬بتصدير‭ ‬الأسمدة‭ ‬الروسية‭.‬

نظرياً،‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬الضرورية‭ ‬للزراعة‭ ‬العالمية‭ ‬ليست‭ ‬خاضعة‭ ‬للعقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬منذ‭ ‬غزوها‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬لكنّ‭ ‬العقوبات‭ ‬عرقلت‭ ‬هذه‭ ‬الصادرات‭ ‬عملياً‭.‬

وبحسب‭ ‬الوزير‭ ‬التركي،‭ ‬فإنّ‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬اتخذتا‭ ‬إجراءات‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالدفع‭ ‬والتأمين،‭ ‬لكنّ‭ ‬المشاكل‭ ‬مستمرة‭. ‬وبعض‭ ‬المصارف‭ ‬لم‭ ‬تفعل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ضروري‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬تمّ‭ ‬اتّخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬لإعادة‭ ‬شحن‭ ‬الأمونيا‭ ‬والأسمدة‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية،‭ ‬لكنّ‭ ‬المشكلة‭ ‬لم‭ ‬تُحلّ‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬ناحية‭ ‬ثانية،‭ ‬شجب‭ ‬لافروف‭ ‬عدم‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الصادرات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭ ‬الغنية‭ ‬والفقيرة‭.‬

وبحسب‭ ‬مركز‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الدولية،‭ ‬فإنّ‭ ‬56‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الصادرات‭ ‬ذهبت‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬و5،7‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الأقل‭ ‬نمواً،‭ ‬والتي‭ ‬يبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬سكانها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭.‬

وتتحرك‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬دولية‭ ‬عدّة‭ ‬وتشدّد‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬مع‭ ‬أنقرة،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭.‬

وتمكّنت‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬جارتيها‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وروسيا،‭ ‬بينما‭ ‬أعرب‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‭ (‬بشأن‭) ‬تصعيد‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬الربيع‮»‬‭.‬‮ ‬

غير‭ ‬أنّ‭ ‬لافروف‭ ‬أكّد‭ ‬أنّ‭ ‬أيّ‭ ‬مفاوضات‭ ‬سلام‭ ‬بشأن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مرتكزها‭ ‬الأساسي‭ ‬قيام‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يخضع‭ ‬لهيمنة‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬الروسي‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬المفاوضات‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتمّ‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬مراعاة‭ ‬المصالح‭ ‬الروسية‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬مبادئ‭ ‬سيقوم‭ ‬عليها‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬الجديد‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬تعتزم‭ ‬روسيا‭ ‬تشجيع‭ ‬مصالحة‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭ ‬اللتين‭ ‬توترت‭ ‬علاقتهما‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭. ‬وقد‭ ‬دعت‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬لقاءات‭ ‬عدّة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لكنّ‭ ‬مساعيها‭ ‬لم‭ ‬تتكلل‭ ‬بقمة‭ ‬سورية‭-‬تركية‭ ‬بعد‭.‬

وفي‭ ‬السياق،‭ ‬أكّد‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬الجمعة‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يستمرّ‭. ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬المفيد‭ ‬لو‭ ‬استمرّت‭ ‬المشاورات‭ ‬بالطريقة‭ ‬ذاتها‮»‬‭.‬