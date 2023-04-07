لافروف‭ ‬يهدّد‭ ‬بإلغاء‭ ‬اتفاق‭ ‬الحبوب ويشترط‭ ‬قيام‭ ‬نظام‭ ‬دولي‭ ‬جديد‭ ‬لإحلال‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا

ماكرون وشي يحضّان في سلامة المنشآت النووية
انقرة- الزمان – بكين -باريس – (أ ف ب) –
هدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارة إلى أنقرة الجمعة بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا لم يحصل تقدّم على صعيد إزالة القيود المفروضة على صادرات بلاده من الأسمدة والمنتجات الغذائية.
وكان لافروف يتحدّث أمام الصحافة بعد لقاء مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو الذي بذلت بلاده جهوداً كبيرة للتوصّل إلى هذا الاتفاق خلال الصيف الماضي.
وقال لافروف إنّه «إذا لم يحصل تقدّم على صعيد إزالة العوائق أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، فسنتساءل عمّا إذا كان هذا الاتفاق ضرورياً».
وفي 19 آذار/مارس، تم تمديد الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممرّ آمن في البحر الأسود رغم الحرب.
فيما تعهّد الرئيسان الصيني شي جينبينغ والفرنسي إيمانويل ماكرون في إعلان مشترك الجمعة «دعم كلّ الجهود الرامية لعودة السلام إلى أوكرانيا».
وصدر الإعلان المشترك في ختام زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إلى الصين.
وأكّد الإعلان أنّ البلدين «يعارضان الهجمات المسلّحة على محطات الطاقة النووية والمنشآت النووية السلمية الأخرى» ويدعمان الجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لضمان سلامة محطة زابوريجيا» النووية.
ولم يأت النصّ على ذكر روسيا كما أنه لم يتضمّن إدانة لغزوها أوكرانيا. وشدّد الإعلان المشترك على «أهمّية» أن تحترم «جميع أطراف النزاع» القانون الدولي الإنساني «بدقّة».
وكان الرئيس الفرنسي حضّ الخميس نظيره الصيني على «إعادة روسيا إلى رُشدها» في ما يتعلق باوكرانيا، وناشده عدم إمداد موسكو بأسلحة، وذلك في لقاء دعا في ختامه الرئيسان إلى محادثات سلام.
وبحسب باريس فإنّ الرئيس الصيني أعرب خلال لقائه ماكرون عن استعداده للاتّصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الوقت المناسب.
ولم يأت أيّ من التقارير الصينية أو الإعلان المشترك الفرنسي-الصيني على ذكر هذه المبادرة.
ونشرت بكين في شباط/فبراير وثيقة من 12 نقطة تحضّ موسكو وكييف على الدخول في مفاوضات سلام.
ولم تعترف الصين بضمّ موسكو، من جانب واحد، أربع مناطق أوكرانية إلى الاتحاد الروسي في أيلول/سبتمبر، كما لم تعترف بضمّ روسيا شبه جزيرة القرم في 2014.
وقال مسؤول تركي لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن اسمه، إنّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه رئيساً في 14 أيار/مايو، سيستقبل لافروف.
والتقى إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أربع مرّات العام الماضي، وتحدّثا بانتظام عبر الهاتف، وكانت آخر مرة في 25 آذار/مارس.
واقترحت موسكو تمديداً للاتفاق «لمدة 60 يوماً في بادرة حسن نية» بدلاً من الـ120 يوماً المتفق عليها أساساً، مصرّة على وجوب احترام الشق الآخر من الاتفاق المتعلّق بتصدير الأسمدة الروسية.
نظرياً، هذه المنتجات الضرورية للزراعة العالمية ليست خاضعة للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ غزوها أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. لكنّ العقوبات عرقلت هذه الصادرات عملياً.
وبحسب الوزير التركي، فإنّ «الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اتخذتا إجراءات في ما يتعلّق بالدفع والتأمين، لكنّ المشاكل مستمرة. وبعض المصارف لم تفعل ما هو ضروري».
وأشار تشاوش أوغلو إلى أنّه «تمّ اتّخاذ خطوات لإعادة شحن الأمونيا والأسمدة الروسية من الدول الغربية إلى الدول الإفريقية، لكنّ المشكلة لم تُحلّ».
ومن ناحية ثانية، شجب لافروف عدم المساواة في توزيع الصادرات الأوكرانية بين البلدان الغنية والفقيرة.
وبحسب مركز التنسيق المشترك المسؤول عن الإشراف على هذه الاتفاقية الدولية، فإنّ 56 في المئة من الصادرات ذهبت إلى الدول النامية و5،7 في المئة إلى الدول الأقل نمواً، والتي يبلغ مجموع سكانها أكثر من 12 في المئة من سكان العالم.
وتتحرك روسيا وتركيا بشكل مشترك في ملفات دولية عدّة وتشدّد موسكو على ضرورة تنسيق المواقف مع أنقرة، بحسب وزارة الخارجية الروسية.
وتمكّنت تركيا منذ بداية النزاع من الحفاظ على علاقات مع جارتيها أوكرانيا وروسيا، بينما أعرب تشاوش أوغلو الجمعة عن «قلقه (بشأن) تصعيد النزاع في الربيع».
غير أنّ لافروف أكّد أنّ أيّ مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا يجب أن يكون مرتكزها الأساسي قيام «نظام عالمي جديد» لا يخضع لهيمنة الولايات المتّحدة.
وقال الوزير الروسي إنّ «المفاوضات لا يمكن أن تتمّ إلا على أساس مراعاة المصالح الروسية»، مضيفاً أنّ «هذه مبادئ سيقوم عليها النظام العالمي الجديد».
من جانب آخر، تعتزم روسيا تشجيع مصالحة بين تركيا وسوريا اللتين توترت علاقتهما منذ بدء الحرب السورية في العام 2011. وقد دعت موسكو إلى لقاءات عدّة بين البلدين لكنّ مساعيها لم تتكلل بقمة سورية-تركية بعد.
وفي السياق، أكّد تشاوش أوغلو الجمعة أنّ «الحوار مع دمشق يجب أن يستمرّ. سيكون من المفيد لو استمرّت المشاورات بالطريقة ذاتها».