العراق يحرز المركز الثاني ببطولة غرب آسيا للرجال

لاعبة الوطني أثمار عقيل تحرز فضية كرة الطاولة

السليمانية – الزمان

أحرز المنتخب الوطني العراقي تحت سن 15 و 19 عاما المركز الثاني فرقيا في بطولة غرب آسيا لفئة الرجال فيما حققت لاعبة منتخبنا الوطني اثمار عقيل الوسام الفضي في البطولة الدولية المقامة بالتزامن مع بطولة غرب اسيا كلية التربية الرياضية بجامعة السليمانية. وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة الطاولة هيردة رؤوف إن منتخب العراق الوطني تحت سن 15 و 19 عاما حقق المركز الثاني بعد خسارته في المباراتين النهائيتين امام المنتخب القطري بنتيجة 1-3 و 0- 3 على التوالي. واضاف ان اللاعبة اثمار عقيل حصلت على الميدالية الفضية في نهائي بطولة العراق الدولية تحت سن 11 عاما بعد خسارتها امام الإيرانية أرينا خيام بنتيجة 2-3 . واضاف رؤوف ان (بطولة غرب اسيا تميزت بمنافسات قوية اتسمت بالندية بين جميع المشاركين والمشاركات بغية الفوز باللقب)، مشيرا الى ان (العراق يستعد لاستضافة بطولة آسيا خلال شهر تموز المقبل في محافظة السليمانية ايضا بمشاركة نخبة من ابرز واقوى المنتخبات على المستوى القاري).