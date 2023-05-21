لاعبة المنتخب الوطني، ألاء عبد الحسين لـ (الزمان):

لعبة البولنك رياضة فقيرة تشكو غياب الدعم والإهتمام

بغداد – رغد المفرجي

هوى فطري، قاد طالبة الماستر في علم الاجتماع الرياضي، ألاء عبد الحسين لمتابعة وممارسة رياضة البولنك، ونظرا لتوفر الموهبة لديها، فقد ألتحقت بنادي بغداد، وقد اسهمت في احراز النادي بطولة الدوري للعام الماضي .. ونتيجة لعروضها الجميلة، استدعيت للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني، لتمثله في البطولات العربية والدولية، اخرها بطولة العرب التي اقيمت في القاهرة العام الماضي..

(الزمان ) التقت ألاء في هذا الحوار الذي كشفت فيه عن الصعوبات التي تحول دون تطور اللعبة، وكيف توفق بين ألتزاماتها في الدراسات العليا وبين متطلبات التدريب والمشاركة في البطولات، ومحاور أخرى.

{ كيف جاءت فكرة ممارستك للعبة البولينغ ؟

– ممارستي للعبة البولنغ، كانت في البداية مجرد هوايه، من خلال ارتيادي الى قاعه البولنغ، وبمرور الوقت اشتركت في عدة بطولات، ومن ثم تدرجت في اللعبة، وحصلت على نتائج جيدة.

{ من كان وراء دخولكِ هذا المجال الرياضي ؟

– الداعم الاول والاخير لي، هم افراد عائلتي وبالخصوص شقيقتي عضو أتحاد البولنغ عصماء عبد الحسين، التي كان لها دورا اساسيا في تشجيعي ودعمي للأستمرار في التدريب.

{ هل انتِ طالبة جامعية ؟

– نعم، وحاصلة على شهادة الماجستير في الاداب / قسم علم الاجتماع الرياضي.

{ كيف توفقين بين دراستكِ وتدريباتك مع المنتخب ؟

– الحمدلله، وقتي منظم، ما بين دراستي، وتدريباتي مع المنتخب، وحاليا موظفة ايضا.

{ متى بدأت مشوارك مع اللعبة وكيف؟

– بداياتي مع اللعبة تعود الى عام 2005 من خلال مشاركاتي المحليه في البطولات الداخلية، وبعدها تتدرجت في صفوف المنتخبات الوطنية؟

{ ما المهارات والمؤهلات التي يحتاجها لاعب او لاعبة البولينغ؟

– لاعب البولنغ يحتاج الى توافق فكري عضلي وجسم سليم واتزان وهدوء ومطاولة.

{ من هو مثلكِ الاعلى في اللعبة؟

– مثلي الاعلى كل لاعب مثابر وبطل ومنافس جيد.

{ كيف تقيمين متابعة الجمهور لبطولات وانشطه البولينغ داخلياً وخارجياً ؟

– متابعة الجمهور تقتصر فقط على مرتادي اللعبة ومحبيها ومن الاصدقاء المقربين والاهل.

{ هل لديكم دوري محلي، ام بطولات سنوية وما تقييمك لتغطية الاعلام لهذه البطولات ؟

– توجد بطولات داخلية، ودوري على مدار السنة، ومشاركات خارجية، أما تغطيه الاعلام للعبة، فهي فقيرة جدا ولكن نطمح من اعلامنا دعم اللعبة للاسهام في تطويرها.

{ كيف تنظرين الى مستوى اللعبة في العراق مقارنة مع دول الاقليم عربياً وأسيوياً ؟

– مستوى اللعبة متأخر، مقارنة مع المنتخبات العربية، ليس الخلل في اللاعبين، او الكادر التدريبي ط، بل في البنى التحتية للعبة، وفي مقدمتها الملاعب الخاصة باللعبة.

{ ماطموحكِ الرياضي ؟

– طموحي الحصول على لقب قاري او عالمي.

{ هل لديك مشاركات دولية قادمة ؟ – أواصل أستعداداتي للحصول على مراكز متقدمة في البطولات التي سنشارك فيها هلال المدة المقبلة.

{ كيف تقيمين الدعم الحكومي للاعبي البولينغ؟

– تعاني اللعبة في العراق من الاهمال وغياب الدعم الحكومي وعدم وجود بنية تحتية، بما فيها قاعات التدريب، وشحة التجهيزات الرياضية الخاصة بالبولنك.

{ ماطموحكِ.

– أطمح لتحقيق المزيد من الانجازات.

{ هل يؤثر الزواج على الرياضية البطلة؟

– الزواج ليس عائقا، بقدر مـِا تكون الظروف والدعم من قبل الزوج او الزوجه وعدم التفاهم بين الطرفين ودعمهم لبعض، هو العائق.

{ هل يتقاضى اللاعبون رواتب شهرية، ومامقدارها

– مبالغ بسيطة، لا تسمى رواتب، بل مخصصات.