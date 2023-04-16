لاعبة البطل الأولمبي تحرز البرونزية في بطولة التايكواندو المفتوحة

بغداد- علا الدوري

فازت اللاعبة رتيل نورس نائل من مدرسة البطل الأولمبي المركز الثالث لوزن 40 كغم في بطولة العراق المفتوحة للأشبال ،والتي أُقيمت في قاعة النشاط الرياضي والمدرسي في المديرية العامة لتربية الكرخ الاولى والتي شارك فيها سبعة أندية فضلاً عن مدرسة البطل الأولمبي .وقالت رتيل نورس إنها ستواصل تدريباتها من أجل المشاركة في البطولات القادمة وتطمح عبر مواصلتها للوحدات التدريبية للحصول على الميدالية الذهبية في البطولات القادمة.ومن جهته قال الكابتن ياسر عقيل الحطاب أن أهمية هذه الألعاب أو البطولات بالنسبة للأشبال هو بناء شخصية الطفل بصوره صحيحة وإضافةً إلى ذلك زراعة روح الحماس و الإندفاع والثقة بالنفس والشجاعة ليطمحوا للأفضل .