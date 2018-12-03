لاريجاني‭:‬‭ ‬إيران‭ ‬تواجه‭ ‬تحديات‭ ‬مزمنة‭ ‬تتجاوز‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬

واشنطن‭ ‬تدعو‭ ‬الأوروبيين‭ ‬الى‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬الصواريخ‭ ‬الإيراني

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ – ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الإيراني‭ ‬النافذ‭ ‬علي‭ ‬لاريجاني‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬تواجه‭ ‬“تحديات‭ ‬مزمنة”‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬قبل‭ ‬إعادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬بزمن‭ ‬طويل‭. ‬وقال‭ ‬لاريجاني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إن‭ ‬“العوامل‭ ‬الخارجية‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬اقتصادنا،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬مشاكل‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬زمن”‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬بلاده‭ ‬بينها‭ ‬“الحكومة‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمكلفة”‭ ‬ومعدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬المرتفعة‭ ‬التي‭ ‬“تعطل‭ ‬الإنتاج”‭ ‬وصناديق‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬التي‭ ‬تفتقد‭ ‬إلى‭ ‬السيولة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬المياه‭. ‬وأفاد‭ ‬لاريجاني‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬الأبحاث‭ ‬التابع‭ ‬للبرلمان‭ ‬“حذر‭ ‬مرارا”‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬لكن‭ ‬الحكومة‭ ‬لم‭ ‬تتعامل‭ ‬بعد‭ ‬مع‭ ‬المشاكل‭ ‬الأساسية‭.‬

وأضاف‭ ‬قرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬وإعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬ضغوطات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬فيما‭ ‬دعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الإثنين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬الى‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬الإيراني،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬بنظرها‭ ‬“تهديدا‭ ‬خطيرا‭ ‬ومتناميا”‭. ‬وكانت‭ ‬واشنطن‭ ‬نددت‭ ‬بقيام‭ ‬إيران‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬بتجربة‭ ‬جديدة‭ ‬“لصاروخ‭ ‬باليستي‭ ‬متوسط‭ ‬المدى‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬رؤوس‭ ‬عدة‭ ‬والوصول‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬أوروبا‭ ‬وكامل‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط”،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬مارك‭ ‬بومبيو،‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬“خرقا‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬2231‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن”‭.‬

وقال‭ ‬الموفد‭ ‬الأميركي‭ ‬الخاص‭ ‬الى‭ ‬إيران‭ ‬بريان‭ ‬هوك‭ ‬الإثنين‭ ‬“تؤكد‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬أن‭ ‬تجاربها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصواريخ‭ ‬هي‭ ‬بطبيعتها‭ ‬محض‭ ‬دفاعية‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬كذلك”‭. ‬وأضاف‭ ‬هوك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقل‭ ‬بومبيو‭ ‬الى‭ ‬بروكسل‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬دفاع‭ ‬الحلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬“إنه‭ ‬تهديد‭ ‬خطير‭ ‬ومتنام”‭ ‬و”نرغب‭ ‬برؤية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يقر‭ ‬عقوبات‭ ‬تستهدف‭ ‬برنامج‭ ‬الصواريخ‭ ‬في‭ ‬إيران”‭. ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬إدارة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬منذ‭ ‬سحب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الإتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني،‭ ‬والقاضية‭ ‬بفرض‭ ‬“أقصى‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬ستكون‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية”‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قامت‭ ‬دول‭ ‬إضافية‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬مماثلة‭ ‬للعقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬إيران‭.‬

لاريجاني

وقال‭ ‬هوك‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬“تقدما”‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬إفتراح‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يطرح‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬التفاوض‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬لفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬“على‭ ‬أفراد‭ ‬وكيانات‭ ‬تسهل‭ ‬برنامج‭ ‬الصواريخ‭ ‬الإيراني”‭.‬

ويشير‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإيراني‭ ‬سيشهد‭ ‬انكماشا‭ ‬بنسبة‭ ‬1,5‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬و3,6‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬ناجم‭ ‬بمعظمه‭ ‬عن‭ ‬انخفاض‭ ‬مبيعات‭ ‬النفط‭ ‬جراء‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭.‬

ويعد‭ ‬لاريجاني‭ ‬شخصية‭ ‬نافذة‭ ‬اعتبر‭ ‬محافظا‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬لكنه‭ ‬عمل‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬مع‭ ‬التيار‭ ‬المعتدل‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬الرئيس‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭. ‬وقلل‭ ‬لاريجاني‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬عرض‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إطلاق‭ ‬مفاوضات‭ ‬تهدف‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬جديد‭.‬

وقال‭ ‬“أسمَعَنا‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬موقفين‭:‬‭ ‬الأول‭ ‬منهما‭ ‬ترهات‭ ‬فارغة‭ ‬أساء‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬بسخافة‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬والثانيةرسائل‭ ‬وجهها‭ ‬إلينا‭ ‬تفيد‭ ‬باستعداده‭ ‬لإجراء‭ ‬مفاوضات‭ ‬معنا”‭.‬

وأضاف‭ ‬“كيف‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نثق‭ ‬بدولة‭ ‬انتهكت‭ ‬اتفاقاً‭ ‬دولياً‭ ‬ونتفاوض‭ ‬معها؟”‭ ‬