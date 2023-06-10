لاذع مغلف بالشوكولاته – محمد رشيد

جميل جدا هو “النقد البناء” كونه الضامن الوحيد لإعادة ترتيب أوراق الحياة بشكل جميل ومثمر ولكن للأسف نفتقر له في مجال السياسة كون العنصر الثقافي في المجال السياسي قليل جدا و( نادر ). لايخفى على المتلقي أهمية النقد البناء الذي يطرح من قبل بعض الشخصيات المهمة ضمن الخارطة السياسية منهم الدكتور محمود المشهداني الذي عودنا على صراحته الصادقة جدا كذلك الأستاذ عزت الشابندر الذي يبهر المتلقي ويجبره لاكمال لقاءه مهما طال كونه سياسي ذكي ومحنك لكن هنالك شاعر مبدع ومثقف متميز تمكن من إدارة الحوارات بطريقة ذكية جدا لقول الحقيقة بكل تفاصيلها من أجل خلق مشهد سياسي ثقافي خالٍ من العنف والتوتر والمتابع لحواراته يعشق لغته الشعرية في فن الحوار مع الاخر وان كانت مُرة ولاذعة لكنه يطرحها بطريقة مهذبة وجميلة مغلفة بالشوكولاته بحيث تقبله الآخر بأريحية ورحابة صدر على الرغم من الوجع الذي تلقاه البعض منه. هذه الحوارات الثقافية امتاز بطرحها وأسس لها الشاعر الدكتور نوفل ابو رغيف .