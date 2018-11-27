لاجئ‭ ‬سوري‭ ‬علق‭ ‬شهوراً‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬ماليزي‭ ‬يغادر‭ ‬إلى‭ ‬كندا

كوالالمبور‭ ‬–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬حصل‭ ‬لاجئ‭ ‬سوري‭ ‬تقطعت‭ ‬به‭ ‬السبل‭ ‬لأشهر‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬ماليزي‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬فانكوفر،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬محاميه‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وباتت‭ ‬قضية‭ ‬اللاجئ‭ ‬حسن‭ ‬القنطار‭ ‬معروفة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬صورا‭ ‬تظهره‭ ‬وهو‭ ‬يقتات‭ ‬من‭ ‬وجبات‭ ‬طعام‭ ‬تبرعت‭ ‬بها‭ ‬شركات‭ ‬طيران،‭ ‬أو‭ ‬يستحم‭ ‬ويقص‭ ‬شعره‭ ‬في‭ ‬حمامات‭ ‬أحد‭ ‬مطارات‭ ‬كوالالمبور‭. ‬

وعلق‭ ‬القنطار‭ ‬في‭ ‬كوالالمبور‭ ‬منذ‭ ‬آذار/مارس،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬منع‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬ماليزيا‭ ‬لمسائل‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتأشيرة‭. ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أخرى،‭ ‬وتم‭ ‬توقيفه‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬وقال‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬36‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬“تويتر“‭ ‬الاثنين‭ ‬“أعرف‭ ‬أنني‭ ‬أبدو‭ ‬وكأنني‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬العصور‭ ‬الحجرية‭ ‬والوسطى‭. ‬آسف‭ ‬لذلك“،‭ ‬فيما‭ ‬بدت‭ ‬عليه‭ ‬علامات‭ ‬التعب‭ ‬ونمت‭ ‬لحيته‭.‬

وأضاف‭ ‬“في‭ ‬السنوات‭ ‬الثماني‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كانت‭ ‬الرحلة‭ ‬صعبة‭ ‬وطويلة‭. ‬وفي‭ ‬الأشهر‭ ‬العشرة‭ ‬الماضية‭ ‬كانت‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‭ ‬وباردة“‭. ‬وأعلن‭ ‬المسؤولون‭ ‬الماليزيون‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أنهم‭ ‬سيعملون‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬السورية‭ ‬لترحيله‭ ‬إلى‭ ‬بلاده‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬نزاعا‭. ‬لكن‭ ‬محاميه‭ ‬أندرو‭ ‬بروير‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬أحضرت‭ ‬القنطار‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬كوالالمبور‭ ‬الاثنين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تضعه‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬متوجهة‭ ‬إلى‭ ‬فانكوفر‭. ‬وقال‭ ‬بروير‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬الكندية‭ ‬اعتبرت‭ ‬موكله‭ ‬لاجئا‭ ‬ومنحته‭ ‬الإقامة‭ ‬الدائمة‭ ‬بموجب‭ ‬برنامج‭ ‬اللاجئين‭. ‬وأضاف‭ ‬“بالطبع‭ ‬سررنا‭ ‬جدا‭ ‬لأن‭ ‬ماليزيا‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬والتزمت‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي“‭. ‬وفي‭ ‬شريط‭ ‬الفيديو،‭ ‬يقول‭ ‬القنطار‭ ‬إنه‭ ‬سيعبر‭ ‬ترانزيت‭ ‬في‭ ‬تايوان‭ ‬وسيصل‭ ‬إلى‭ ‬“الوجهة‭ ‬النهائية“‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭. ‬ويتابع‭ ‬“ما‭ ‬كنت‭ ‬لأنجح‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بدون‭ ‬دعمكم‭ ‬ودعواتكم‭ ‬جميعا“‭.‬

والقنطار‭ ‬ليس‭ ‬طالب‭ ‬اللجوء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬احتجز‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭.‬

ففي‭ ‬2015،‭ ‬أمضت‭ ‬أسرة‭ ‬عراقية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬في‭ ‬حجرة‭ ‬تدخين‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بموسكو،‭ ‬وعاشت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يقدمه‭ ‬المسافرون‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬طعام‭ ‬وماء‭.‬

وفر‭ ‬ملايين‭ ‬السوريين‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬مدمر‭ ‬في‭ ‬بلادهم‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬350‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.‬