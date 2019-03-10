لاتستهن‭ ‬بالشيشة‭ ‬منافسة‭ ‬السيكائر‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬البشر‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذرت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬حديثة‭ ‬من‭ ‬احتواء‭ ‬الشيشة‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬أكثر‭ ‬ضررا‭ ‬من‭ ‬السجائر‭.. ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬الشيشة‭ ‬كبديل‭ ‬أكثر‭ ‬أمنا‭ ‬للسجائر‭ ‬قد‭ ‬يشعرون‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭. ‬أفادت‭ ‬الدراسة‭ ‬–‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬«سيركوليشن»-‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يدخن‭ ‬الشيشة‭ ‬لمدة‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬سيمتص‭ ‬مواد‭ ‬كيميائية‭ ‬سامة‭ ‬بمعدلات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬تدخين‭ ‬السجائر‭ ‬لنفس‭ ‬المدة‭ ‬الزمنية،‭ ‬ليقع‭ ‬فريسة‭ ‬لأضرار‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭. ‬وقال‭ ‬«أروني‭ ‬باتناجار»،‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬جامعة‭ ‬«لويفيل»‭ ‬للسكر‭ ‬والسمنة:‭ ‬«توصي‭ ‬جمعية‭ ‬القلب‭ ‬الأمريكية‭ ‬بضرورة‭ ‬تجنب‭ ‬تدخين‭ ‬التبغ‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال،‭ ‬حيث‭ ‬يحتوي‭ ‬دخان‭ ‬الشيشة‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬ضارة‭ ‬بصحة‭ ‬المدخن»‭. ‬ووفقا‭ ‬للدراسة،‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬%‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬مابين‭ ‬18‭ ‬–‭ ‬24‭ ‬عاما،‭ ‬قد‭ ‬أبلغوا‭ ‬عن‭ ‬تدخين‭ ‬الشيشة‭.‬

وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬55%‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬مستخدمي‭ ‬الشيشة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأيضا‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬5%‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬يدخنون‭ ‬الشيشة‭.‬

وقد‭ ‬أكدت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬يعتقدون‭ ‬خطأ‭ ‬أن‭ ‬تدخين‭ ‬التبغ‭ ‬من‭ ‬الشيشة‭ ‬أقل‭ ‬ضررا‭ ‬من‭ ‬تدخين‭ ‬السجائر،‭ ‬لأن‭ ‬التبغ‭ ‬يتم‭ ‬تصفيته‭ ‬في‭ ‬الماء،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬دليل‭ ‬علمي‭ ‬يدعم‭ ‬هذا‭ ‬الادعاء‭ .. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬هناك‭ ‬أدلة‭ ‬دامغة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تدخين‭ ‬الشيشة‭ ‬قد‭ ‬يؤدى‭ ‬إلى‭ ‬إدمانها،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬منتجات‭ ‬تبغ‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬تدخين‭ ‬السجائر»‭.‬