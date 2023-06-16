كُل النساء.. نساء من جداك – سعد البيتنكس

من جداك ِ, حتاماً عليّ ان افيض هوىً

ان أري كل النساء,,, نساء جميلات,,, من جداكِ

فكلهن نساء

نعم ,, بتاج حواء هي ملكة

شعرٌ يسبح على الأكتاف

يُسبحُ بدقات قلبكِ

مثل الليل اذا غفى في احضان الجُزر وابتسامة الصباح

هكذا أنا استقرأ النساء…

ها,,, هنا اشعر برائحة الطيوب

بنهمة عصف ألذكريات

وثبت اقفز واقفز

علي ان أعود لذكريات المدينة السعيدة

وان ابحث عن ذكريات تركتها سهوا على الجدران

كيف لي ان أرى الجمال من غير موعد

علي ان أتقبل ذلك الهجر الذي لم يكن في البال

اسرح بحاضري والج الصبا

كانت فرصة لن تعود كانت طفولةٌ واليوم عمرٌ قضى

ذكريات كلها

لا اكتب أي شيأ

ذكريات كلها لي انا وحدي

لا تستقرأ أدبي بانهُ لكم

فالغوادي مظلة لي في الشوارع

في كسع الشتاء والشؤبوب و المدينة تتراشق بزيد الامطار

انا اسمعه يدمدم بنزق لن يتغير شىء

نفس الصيبُ الذي جاء من قابل هو نفسه

والمظلة هي هي نفسها

وانا مشجٍ ,, أنا ذلك الشاعر الوامق السامق

الذي يلقي قصائده تحت المطر

قصائدي تخدد الورق وتُهدهد على القلوب

وتحرك تلك المشاعر

لن انثني

لن تحاورني نفسي

انا كل يوم وفي كل ساعة وكل لحظة

انا في كل يوم بشىء من الاشياء

ساهجر نفسي واحاورها

ساحقق حلم أمرأة كانت تنتظرني وتراقبني

من خلف ستار النافذة

سألبي حوارها مع المرآة

– تركيا