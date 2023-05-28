كييف تتصدى لأكبر هجوم روسي بالمسيرات

كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الأحد‭ ‬أنها‭ ‬تصدت‭ ‬ليلا‭ ‬‮«‬لأكبر‭ ‬هجوم‭ ‬بالمسيرات‮»‬‭ ‬استهدف‭ ‬كييف‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‮»‬‭ ‬الروسي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬أسقطت‭ ‬52‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬54‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬موسكو،‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬منها‮»‬‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬العاصمة‭.‬

وأثنى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الأوكرانية‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬كل‭ ‬مرة‭ ‬تقومون‭ ‬بإسقاط‭ ‬طائرات‭ ‬العدو‭ ‬المسيرة‭ ‬والصواريخ،‭ ‬يتم‭ ‬إنقاذ‭ ‬أرواح‭… ‬أنتم‭ ‬أبطال‭!‬‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬قياسيا‭ ‬من‭ ‬المسيرات‭ ‬المتفجرة‭ ‬رُصد‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬54‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬دمر‭ ‬52‮»‬‭ ‬منها‭. ‬وسجلت‭ ‬السلطات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مقتل‭ ‬شخصين‭ ‬وثلاثة‭ ‬مصابين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الاوكرانية‭.‬

وقالت‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية‭ ‬للمنطقة‭ ‬عبر‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أكبر‭ ‬هجوم‭ ‬بالمسيرات‭ ‬يستهدف‭ ‬العاصمة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‮»‬‭ ‬الروسي،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬حصل‭ ‬على‭ ‬دفعات‭ ‬عدة‭ ‬واستمر‭ ‬الانذار‭ ‬الجوي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬ساعات‭!‬‮»‬

وأوضحت‭ ‬‮«‬وفق‭ ‬البيانات‭ ‬الأولية،‭ ‬دمرت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬مسيرة‭ ‬‮«‬‭ ‬في‭ ‬اجواء‭ ‬كييف‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬الإدارة‭ ‬المحلية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حطاما‭ ‬سقط‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬طوابق‮»‬‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬غولوسييفسكيي‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬تدمير‭ ‬مسيرات‮»‬‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬وإصابة‭ ‬آخر‭.‬‮ ‬واندلع‭ ‬حريق‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تضم‭ ‬مستودعات‭ ‬وانتشرت‭ ‬النيران‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬جرح‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭.‬

وأوضحت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أجهزة‭ ‬الطوارئ‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأمكنة‮»‬‭ ‬المستهدفة‭.‬

في‭ ‬حي‭ ‬سولوميانسكي‭ ‬قضى‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬الحادية‭ ‬والأربعين‭ ‬وادخلت‭ ‬زوجته‭ ‬المستشفى‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬كييف‭ ‬فيتالي‭ ‬كليتشكو‭.‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬قرر‭ ‬العدو‭ +‬تهنئة‭+ ‬سكان‭ (‬العاصمة‭) ‬في‭ ‬يوم‭ ‬كييف‭ ‬بواسطة‭ ‬مسيراته‭ ‬القاتلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬عيد‭ ‬المدينة‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬به‭ ‬الأحد‭. ‬وهذا‭ ‬الهجوم‭ ‬هو‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬كييف‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭.‬

وأكد‭ ‬سيرغي‭ ‬موفتشان‭ (‬50‭ ‬عاما‭) ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬حي‭ ‬بيتشرسكي‭ ‬حيث‭ ‬سقطت‭ ‬مسيرة‮ «‬الناس‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬صدمة‭. ‬الأضرار‭ ‬كبيرة‭ ‬والنوافذ‭ ‬محطمة‭ ‬والسقف‭ ‬متضرر‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬تقوم‭ ‬بترهيبنا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬إن‭ ‬54‭ ‬مسيرة‭ ‬متفجرة‭ ‬أطلقت‭ ‬‮«‬من‭ ‬منطقتي‭ ‬بريانسك‭ ‬وكراسنودار‮»‬‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬أسقط‭ ‬52‭ ‬منها‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬كانت‭ ‬تستهدف‭ ‬خصوصا‭ ‬‮«‬منشآت‭ ‬عسكرية‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية‭ ‬حيوية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬منطقة‭ ‬كييف‮»‬‭.‬

‭- ‬حرب‭ ‬المسيرات‭-‬

تستمر‭ ‬الحرب‭ ‬بالطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬بين‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وروسيا،‮ ‬وأصبحت‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬المتفجّرة‭ ‬سلاحاً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬الحرب‭.‬

واستهدفت‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬بسلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتحدث‭ ‬فيه‭ ‬كييف عن‭ ‬تحضيرها‭ ‬لهجوم‭ ‬مضاد‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬احتلتها‭ ‬روسيا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭.‬

في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬إسقاط‭ ‬طائرتين‭ ‬مسيّرتين‭ ‬كانت‭ ‬تستهدفان‭ ‬الكرملين المقر‭ ‬الرسمي‭ ‬للرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭. ‬واتهمت‭ ‬موسكو‭ ‬كييف‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬بينما‭ ‬نفت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬به‭.‬

في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬تكثفت‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬هجمات‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المتاخمة‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

والسبت،‮ ‬ألحقت‭ ‬طائرتان‭ ‬مسيّرتان‭ ‬أضرارا‭ ‬بمبنى‭ ‬يدير‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بسكوف‭ ‬بغرب‭ ‬روسيا‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬الحاكم‭ ‬المحلي‭ ‬ميخائيل‭ ‬فيديرنيكوف‭.‬

بحسب‭ ‬معلومات‭ ‬غير‭ ‬مؤكدة‭ ‬نشرتها‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬بازا‮»‬‭ ‬الإعلامية‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الاستخبارات،‭ ‬فان‭ ‬المسيّرتين‭ ‬كانتا‭ ‬تستهدفان‭ ‬محطة‭ ‬ترانسنفت‭ ‬لضخ‭ ‬النفط‭ ‬‮ ‬في‭ ‬بسكوف‭.‬

أفادت‭ ‬بازا‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬بمسيّرة‭ ‬استهدف‭ ‬محطة‭ ‬نفطية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تفير‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬موسكو‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬تحدثت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاقليمية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬سقوط‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬قرية‭ ‬إروخينو‭ ‬بدون‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬إصابات،‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تعطي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬ظروف‭ ‬الحادث‭.‬

حملت‭ ‬موسكو‭ ‬كييف‭ ‬وداعميها‭ ‬الغربيين‭ ‬مسؤولية‭ ‬العدد‭ ‬المتزايد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬وعمليات‭ ‬التخريب‭. ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬تنفي‭ ‬أوكرانيا‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬الغرب‭ ‬‮«‬يلعب‭ ‬بالنار‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬أعربت‭ ‬واشنطن‭ ‬مؤخرًا‭ ‬عن‭ ‬استعدادها‭ ‬للسماح‭ ‬لدول‭ ‬أخرى‭ ‬بتزويد‭ ‬كييف‭ ‬مقاتلات‭ ‬‮«‬اف‭-‬16‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بها،‭ ‬منددًا‭ ‬بـ»تصعيد‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬التلفزيون‭ ‬الروسي‭ ‬نشر‭ ‬الصحافي‭ ‬بافيل‭ ‬زاروبين‭ ‬الذي‭ ‬أجراها‭ ‬مقطعًا‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬لعب‭ ‬بالنار‭. ‬لا‭ ‬شكّ‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬ولندن‭ ‬والدول‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬فلكهما‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬‭ ‬تديران‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬الهادف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إضعاف‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬