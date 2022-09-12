كييف‭ ‬تعلن‭ ‬انتصارات‭ ‬جديدة‭ ‬وموسكو‭ ‬تتعهّد‭ ‬القتال‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‮ ‬

الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تغلظ‭ ‬النبرة‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭ ‬متحدثةً‭ ‬عن‭ ‬ترهيب‭ ‬ورقابة

كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ – ‬جنييف‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تقدماً‭ ‬جديداً‭ ‬الاثنين‭ ‬تمثّل‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬بلدة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬على‭ ‬روسيا،‭ ‬التي‭ ‬تعتزم‭ ‬القتال‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تتحقّق‭ ‬أهدافها‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬الصباحي‭ ‬‮«‬يتواصل‭ ‬تحرير‭ ‬البلدات‭ ‬من‭ ‬الغزاة‭ ‬الروس‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬خاركيف‭ ‬ودونيتسك‮»‬‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬‮«‬نجحت‭ (‬على‭ ‬طول‭ ‬خط‭ ‬المواجهة‭) ‬في‭ ‬إخراج‭ ‬العدو‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬بلدة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬تتخلّى‭ ‬على‭ ‬عجل‭ ‬عن‭ ‬مواقعها‭ ‬وتهرب‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬استخدمت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كلمات‭ ‬قوية‭ ‬للتنديد‭ ‬بوضع‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬ترهيب‮»‬‭ ‬و»رقابة‮»‬‭ ‬و»ضغوط‮»‬‭ ‬متهمة‭ ‬موسكو‭ ‬بإسكات‭ ‬المعارضين‭.‬

وأدرجت‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬قائمتها‭ ‬السوداء‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬الحادية‭ ‬والخمسين‭ ‬لمجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭. ‬‮ ‬‭ ‬وبعد‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬حداداً‭ ‬على‭ ‬الملكة‭ ‬اليزابيت‭ ‬الثانية‭ ‬قدمت‭ ‬المفوّضة‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالانابة‭ ‬ندى‭ ‬الناشف‭ ‬لمحة‭ ‬عامة‭ ‬عن‭ ‬انتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التي‭ ‬تُرتكب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬‮ ‬

وتتولى‭ ‬الناشف‭ ‬منصب‭ ‬المفوّضة‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالانابة‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬قدوم النمساوي‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬إلى‭ ‬جنيف‭ ‬ليخلف‭ ‬ميشيل‭ ‬باشليه‭ ‬بعدما‭ ‬عيّن‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬مفوضا‭ ‬ساميا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬‮ ‬

وتحدثت‭ ‬الناشف‭ ‬بكلمات‭ ‬واضحة‭ ‬عن‭ ‬موسكو‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬الترهيب‭ ‬واجراءات‭ ‬القمع‭ ‬والعقوبات‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعبرون‭ ‬عن‭ ‬معارضتهم‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تقوّض‭ ‬ممارسة‭ ‬الحريات‭ ‬الأساسية‭ ‬المضمونة‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬لاسيما‭ ‬الحق‭ ‬بحرية‭ ‬التجمع‭ ‬والتعبير‭ ‬وتكوين‭ ‬الجمعيات‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬الضغوط‭ ‬الممارسة‭ ‬على‭ ‬الصحافيين‭ ‬وحجب‭ ‬المصادر‭ ‬المتاحة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬وأشكال‭ ‬الرقابة‭ ‬الأخرى‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬التعددية‭ ‬الإعلامية‭ ‬وتنتهك‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‮»‬‭.‬

ودعت‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬بالاجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬لتوسيع‭ ‬عدد‭ ‬المصنفين‭ ‬كعملاء‭ ‬أجانب‭ ‬ليشملوا‭ ‬من‭ ‬تعتبرهم‭ ‬روسيا‭ +‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬أجنبي‭+‬،‭ ‬وتجريم‭ ‬الاتصالات‭ ‬غير‭ ‬المعلنة‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬دول‭ ‬أو‭ ‬منظمات‭ ‬أجنبية‭ ‬أو‭ ‬دولية‭ ‬تُعتبر‭ ‬موجهة‭ ‬ضد‭ +‬أمن‭+ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬تمّ‭ ‬‮«‬تحرير‮»‬‭ ‬إيزيوم‭ (‬شرق‭) ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬منذ‭ ‬عدّة‭ ‬أيام‭.‬

ويمكن‭ ‬لخسارة‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬أن‭ ‬تؤثّر‭ ‬بشكل‭ ‬خطير‭ ‬على‭ ‬طموحات‭ ‬موسكو‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭.‬‮ ‬

ويحيي‭ ‬هذا‭ ‬ا‭ ‬لخرق‭ ‬الآمال‭ ‬بالنسبة‭ ‬لكييف‭ ‬في‭ ‬تغير‭ ‬موازين‭ ‬القوى‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بعدما‭ ‬بدا‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬كان‭ ‬يراوح‭ ‬مكانه‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭.‬

وأشارت‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الموالية‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خاركيف‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬بلغورود‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬قرب‭ ‬الحدود،‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تدفّق‭ ‬اللاجئين،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬الوكالات‭ ‬الروسية‭. ‬‮ ‬

ولكن‭ ‬الاثنين،‭ ‬استأنفت‭ ‬موسكو‭ ‬لهجتها‭ ‬الهجومية‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬قصف‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬استعادتها‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خاركيف،‭ ‬في‭ ‬كوبيانسك‭ ‬وإيزيوم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬اعترفت‭ ‬بخسارتها‭ ‬الميدانية‭.‬

وقال‭ ‬الكرملين‭ ‬إنّ‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬سيتواصل‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تتحقّق‭ ‬الأهداف‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬احتمال‭ ‬لإجراء‭ ‬مفاوضات‮»‬‭ ‬حالياً‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

‭- ‬‮«‬عمل‭ ‬يائس‮»‬‭ -‬

أعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أنها‭ ‬استعادت‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬من‭ ‬أراضيها،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خاركيف،‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬هجوماً‭ ‬مضاداً‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحرز‭ ‬تقدّماً‭ ‬خاطفاً‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خاركيف‭.‬

كذلك،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬الأحد‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬المحتلّين‭ ‬انسحبوا‭ ‬من‭ ‬مواقعهم‭ ‬في‭ ‬عدّة‭ ‬بلدات‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خيرسون‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬أوليكسي‭ ‬ريزنيكوف‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لوموند‮»‬‭ ‬الاثنين‭ ‬إنّ‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬دخلت‭ ‬‮«‬مرحلتها‭ ‬الثالثة‮»‬‭ ‬وسيكون‭ ‬للنجاحات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الحالية‭ ‬‮«‬تأثير‭ ‬كرة‭ ‬الثلج‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬هزيمة‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬الأوكراني‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬كانت‭ ‬ردع‭ ‬الروس،‭ ‬والثانية‭ ‬كانت‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بينهم‭ ‬وبيننا‭ ‬على‭ ‬الجبهة،‭ ‬لتثبيت‭ ‬الجبهة،‭ ‬واختبار‭ ‬قدراتهم‭ ‬على‭ ‬الصمود‮»‬‭.‬

مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬عانت‭ ‬عدّة‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬وشمال‭ ‬وجنوب‭ ‬ووسط‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي،‭ ‬نسبته‭ ‬كييف‭ ‬إلى‭ ‬الضربات‭ ‬الروسية‭. ‬وقرب‭ ‬خاركيف،‭ ‬تضرّرت‭ ‬محطة‭ ‬الطاقة‭ ‬الحرارية‭ ‬رقم‭ ‬5،‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬الرئاسة‭.‬

وأعيد‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المتضرّرة‭. ‬كما‭ ‬تمّت‭ ‬استعادة‭ ‬‮«‬80‭ ‬في‭ ‬المئة‮»‬‭ ‬من‭ ‬إمدادات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والمياه‭ ‬في‭ ‬خاركيف،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬كيريو‭ ‬تيموشينكو‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬تلغرام‮»‬‭.‬‮ ‬

ووصف‭ ‬أوليغ‭ ‬نيكولنكو‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬يائس‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬نكساتها‭.‬

‭- ‬‮«‬رقابة‮»‬‭ -‬

في‭ ‬جنيف،‭ ‬صعّدت‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬نبرتها‭ ‬الاثنين‭ ‬تجاه‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية،‭ ‬متّهمة‭ ‬إياها‭ ‬ب»الترهيب‮»‬‭ ‬و»الرقابة‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬معارضي‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬روسيا‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬ندى‭ ‬الناشف‭ ‬القائمة‭ ‬بأعمال‭ ‬المفوّض‭ ‬السامي‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬ال51‭ ‬لمجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬‮«‬الترهيب‭ ‬والتدابير‭ ‬التقييدية‭ ‬والعقوبات‭ ‬ضدّ‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعبّرون‭ ‬عن‭ ‬معارضتهم‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تقوّض‭ ‬ممارسة‭ ‬الحريات‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يكفلها‭ ‬الدستور‮»‬‭ ‬الروسي‭.‬

وأعربت‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬‮«‬للضغط‭ ‬الذي‭ ‬يمارَس‭ ‬على‭ ‬الصحافيين‭ ‬وحجب‭ ‬المصادر‭ ‬المتاحة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الرقابة‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الوضع‭ ‬مقلقاً‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬زابوريجيا‭ (‬جنوب‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تمّ‭ ‬إيقاف‭ ‬جميع‭ ‬المفاعلات‭.‬

وحذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الهجمات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬المتكرّرة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مستودعات‭ ‬للنفايات‭ ‬المشعة،‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬عواقبها‭ ‬كارثية‮»‬‭.‬

وردّ‭ ‬ماكرون‭ ‬بالقول‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬الروسي‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬المخاطر‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬أكبر‭ ‬محطّة‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬سحب‭ ‬‮«‬الأسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬والخفيفة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الموقع‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬رفضت‭ ‬‮«‬إير‭ ‬مولدوفا‮»‬‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬مولدافيا،‭ ‬استئناف‭ ‬رحلاتها‭ ‬التجارية‭ ‬إلى‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬خضمّ‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬أصدرت‭ ‬هيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مولدافيا‭ ‬توجيهاً‭ ‬تشغيلياً‭ (…) ‬يمنع‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬برحلات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬الروسي‮»‬‭.‬

على‭ ‬المستوى‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬من‭ ‬المتوقّع‭ ‬أن‭ ‬تساهم‭ ‬تداعيات‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ – ‬التضخّم‭ ‬ونقص‭ ‬الغاز‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ – ‬في‭ ‬‮«‬ركود‭ ‬الشتاء‮»‬‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬وانخفاض‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭,‬3‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلّي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للبلاد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬وفقاً‭ ‬لدراسة‭ ‬أجراها‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬إيفو‮»‬‭ (‬IFO‭).‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬دعت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬تجنّب‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أزمة‭ ‬الطاقة‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬مستنكرة‭ ‬أي‭ ‬‮«‬تراجع‮»‬‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬المصالح‭ ‬المناخية‭.‬