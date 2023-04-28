كييف:الاستعدادات مكتملة لشن هجوم مضاد وقتلى من الطرفين في ضربات صاروخية

موسكو‭- ‬كييف‭ – ‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬أوليكسي‭ ‬ريزنيكوف‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬للجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬‮«‬شارفت‭ ‬على‭ ‬نهايتها‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬تقول‭ ‬كييف‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬إنها‭ ‬تريد‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬لاستعادة‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬احتلتها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وجنوبها‭.‬

وقال‭ ‬ريزنيكوف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬‮«‬الاستعدادات‭ ‬شارفت‭ ‬على‭ ‬نهايتها‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تم‭ ‬التعهد‭ ‬بمعدات‭ ‬وأصبحت‭ ‬جاهزة‭ ‬وسلّمت‭ ‬جزئيا‭. ‬بالمعنى‭ ‬الواسع،‭ ‬نحن‭ ‬جاهزون‮»‬‭.‬

‭ ‬ويقول‭ ‬خبراء‭ ‬عسكريون‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬حرب‭ ‬نفسية‭ ‬كبيرة‭ ‬مصاحبة‭ ‬للعمليات‭ ‬العسكرية‭ .‬

وقُتل‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬وجرح‭ ‬عشرة‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬شنتها‭ ‬قوات‭ ‬كييف‭ ‬على‭ ‬دونيتسك،‭ ‬المدينة‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكّدت‭ ‬السلطات‭ ‬المعينة‭ ‬من‭ ‬موسكو‭ ‬الجمعة‭.‬

واستهدفت‭ ‬الضربات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬‮«‬مستشفى‭ ‬ومتنزها‭ ‬ومبانيَ‭ ‬سكنية‭. ‬وبحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬الأولية،‭ ‬قُتل‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬طفل‭ ‬وأصيب‭ ‬10‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬دينيس‭ ‬بوشيلين،‭ ‬الزعيم‭ ‬الانفصالي‭ ‬الموالي‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬دونيتسك،‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭.‬

‮ ‬قُتل‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬ليلية‭ ‬شنّتها‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬شر‭ ‬ضد‭ ‬بلدنا‭ ‬وضد‭ ‬شعبنا‭ ‬يجعل‭ ‬الدولة‭ ‬الإرهابية‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬الفشل‭ ‬والعقاب‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬الروسي‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والعالم‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬كل‭ ‬هجوم‭ ‬وكل‭ ‬عمل‭ ‬شر‭ ‬ضد‭ ‬بلدنا‭ ‬وضد‭ ‬شعبنا‭ ‬يجعل‭ ‬الدولة‭ ‬الإرهابية‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬الفشل‭ ‬والعقاب‮»‬‭. ‬وصباح‭ ‬الجمعة،‭ ‬قُتل‭ ‬10‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أومان‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬أصاب‭ ‬صاروخ‭ ‬مبنى‭ ‬سكنيا،‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬حصيلة‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭.‬

وكتب‭ ‬الوزير‭ ‬إيغور‭ ‬كليمنكو‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬انتشل‭ ‬عناصر‭ ‬الإنقاذ‭ ‬ثلاث‭ ‬جثث‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬‭ ‬ليصبح‭ ‬المجموع‭ ‬‮«‬10‭ ‬ضحايا‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬10،05‭ ‬صباحا‭ (‬07‭,‬05‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭)‬‮»‬‭. ‬ونقل‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬كتب‭ ‬حاكم‭ ‬المنطقة‭ ‬إيغور‭ ‬تابوريتس‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭. ‬وقتلت‭ ‬ضربة‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬دنيبرو‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬شخصين‭ ‬‮«‬هما‭ ‬امرأة‭ ‬شابة‭ ‬وطفل‭ ‬في‭ ‬الثالثة‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬بوريس‭ ‬فيلاتوف‭.‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أسقطت‭ ‬21‭ ‬صاروخا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬23‭ ‬وطائرتين‭ ‬مسيّرتين‮»‬،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬الدولة‭ ‬الإرهابية‮»‬‭ ‬أطلقت‭ ‬الذخائر‭ ‬من‭ ‬قاذفات‭ ‬تو‭-‬95‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

وأوضحت‭ ‬بلدية‭ ‬كييف‭ ‬أن‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إسقاط‭ ‬11‭ ‬صاروخ‭ ‬كروز‭ ‬روسيا‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طائرتين‭ ‬مسيّرتين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬وقوع‭ ‬ضحايا‭ ‬أو‭ ‬دمار‭ ‬ملحوظ‭.‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬أومان‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬نحو‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭ ‬والواقعة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬مئتي‭ ‬كيلومتر‭ ‬جنوب‭ ‬كييف،‭ ‬شاهد‭ ‬صحافيون‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مبنى‭ ‬سكنيا‭ ‬تعرض‭ ‬لأضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬مع‭ ‬ركام‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬عناصر‭ ‬الإنقاذ‭ ‬ينتشلون‭ ‬جثتين‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الانقاض‭. ‬وأشار‭ ‬تابوريتس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صاروخَي‭ ‬كروز‭ ‬سقطا‭ ‬في‭ ‬أومان،‭ ‬أحدهما‭ ‬أصاب‭ ‬مبنى‭ ‬سكنيا‭ ‬والآخر‭ ‬مستودعا‭. ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬مارات‭ ‬خوسنولين‭ ‬أحد‭ ‬نواب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الروسي‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬زار‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ ‬المدمّرة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وتعهد‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬موسكو‭ ‬بناءها‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬خوسنولين‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬زرت‭ ‬أرتيموفسك‮»‬‭ ‬مستخدما‭ ‬الاسم‭ ‬الروسي‭ ‬لباخموت،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬المدينة‭ ‬متضررة،‭ ‬لكن‭ ‬يمكن‭ ‬إعادة‭ ‬بنائها‭. ‬لدينا‭ ‬الخبرة‭ ‬اللازمة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬الوضع‭ ‬بذلك‭ ‬سنبدأ‭ ‬العمل‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة‮»‬‭.‬

ترافقت‭ ‬رسالته‭ ‬مع‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬ساحة‭ ‬مغطاة‭ ‬بالركام‭ ‬يبدو‭ ‬انها‭ ‬ساحة‭ ‬الحرية‭ ‬بوسط‭ ‬باخموت،‭ ‬بحسب‭ ‬المباني‭ ‬الظاهرة‭ ‬في‭ ‬الصور‭.‬

لم‭ ‬يتسن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس ‭ ‬برس‭ ‬تأكيد‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬مستقل‭. ‬اذا‭ ‬تأكدت‭ ‬فستكون‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لمسؤول‭ ‬روسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬معركة‭ ‬باخموت‭ ‬الطويلة‭ ‬والمستمرة‭ ‬منذ‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭. ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬كان‭ ‬خوسنولين‭ ‬مكلفا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الكرملين‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬مدينة‭ ‬ماريوبول‭ ‬الساحلية‭ (‬جنوب‭ ‬شرق‭) ‬التي‭ ‬احتلتها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬ربيع‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬حصار‭ ‬دموي‭ ‬ودمار‭ ‬هائل‭.‬

تشهد‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعد‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬قبل‭ ‬النزاع،‭ ‬معارك‭ ‬رهيبة‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭. ‬بسبب‭ ‬طول‭ ‬أمد‭ ‬المعركة‭ ‬والخسائر‭ ‬التي‭ ‬تكبدها‭ ‬الجانبان،‭ ‬أصبحت‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬رمزا‭ ‬للنزاع‭ ‬بين‭ ‬الروس‭ ‬والأوكرانيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬دونباس‭ ‬الصناعية‭.‬

وتقدمت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬باخموت‭ ‬وجنوبها‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬وقطعت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬طرق‭ ‬الإمداد‭ ‬الأوكرانية‭ ‬واستولت‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الشرقي‭ ‬منها‭ ‬لكن‭ ‬بدون‭ ‬التمكن‭ ‬من‭ ‬تطويقها‭.‬

في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬تقدمت‭ ‬قوات‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬المسلحة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬خلال‭ ‬معارك‭ ‬كثيفة‭ ‬أثارت‭ ‬مجددا‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬سقوط‭ ‬باخموت‭ ‬قريبا‭.‬

تؤكد‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬أنها‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬حوالى‭ ‬90‭% ‬من‭ ‬المدينة‭.‬