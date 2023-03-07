كيوكو شنكاي العراق يحصد 23 وساماً ببطولة الشرق الأوسط

بغداد- الزمان

حققت منتخبات العراق للكيوكوشنكاي المركز الثاني بجدول الترتيب النهائي لبطولة الشرق الأوسط باللعبة والتي أقيمت في العاصمة الايرانية طهران.

وأعلن ذلك رئيس الاتحاد العراقي للكيوكو شنكاي السيد عمار عدنان وهيب مؤكداً حصول العراق على 23 وساماً تنوعت بين ثمانية أوسمة ذهبية وخمسة فضية وعشرة نحاسية وضعت العراق بالمركز الثاني في الترتيب النهائي لجدول الأوسمة في ختام منافسات البطولة.

وأوضح وهيب ان الاتحاد العراقي شارك بـ 33 لاعباً ولاعبةً في البطولة المفتوحة لجميع الفئات للجنسين والتي شاركت فيها ستة منتخبات مثلت العراق وإيران وتركيا وليبيا والباكستان وأفغانستان.وفي سياق متصل كرّم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي اليوم المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة وذلك لانتقاله للمرحلة الثالثة، والأخيرة، من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا باللعبة.وقال حمودي في معرض حديثه لأبنائه اللاعبين وملاكهم التدريبي بان المرحلة المقبلة هي الأهم لأنها تسبق التأهل لكأس آسيا.

وطالب حمودي المنتخب السلوي بعدم الاسترخاء وتكثيف التدريبات سعياً لاكتمال المنجز بالتأهل للنهائيات القارية والظهور بمستوى لائق يتلائم مع المتحقق خلال التصفيات.

وعبّر اللاعبون عن سعادتهم بلقاء حمودي ونيلهم تكريمه الذي سيشكل حافزاً معنوياً كبيراً للتفوق في المرحلة التصفوية الأخيرة والتأهل لكأس آسيا بكرة السلة.

هذا وحضر لقاء التكريم حسين العميدي عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية رئيس إتحاد السلة، وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية باسم أحمد، والأمين المالي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية أحمد صبري.

وكان المنتخب الوطني العراقي تصدر مجموعته في المرحلة الثانية من التصفيات بعد تحقيقه ثلاثة إنتصارات متتالية على منتخبات، المستضيف قطر بنتيجة (75-70) وعلى الامارات (82-74) وعلى عمان (82-65) فيما كان فاز في المرحـــــــلة الأولى على الكويت بنتيجة (91-81) وخـسر، بشكل مفاجئ من فلســــــطين بنتيجة (80-91).