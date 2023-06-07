كيهان:وعيد أمريكي باستهداف زعماء فصائل في العراق  

بغداد- طهران – الزمان:
أفادت صحيفة كيهان الإيرانية امس الاربعاء، بأنّ السفيرة الامريكية في العاصمة العراقية بغداد ألينا رومانوسكي، أبلغت أطرافا سياسية عراقية بانّ «القوات الامريكية سوف تستهدف زعماء فصائل عراقيين بسبب هجومهم على المصالح الأمريكية»، وتدين مليشيات شيعية بالولاء المطلق لمرشد ايران الأعلى وتأتمر بأوامر الحرس الثوري وفيلق القدس فيه، في حين تتسلم رواتب مقاتليها من الدولة العراقية تحت بند هيئة الحشد الشعبي ، وسبق ان هاجمت تلك المليشيات المصالح الامريكية في العراق في قاعدة الأسد ومطار بغداد والسفارة الامريكية وقاعدة حرير في أربيل . فيما كشف الحرس الثوري الإيراني عن انتاج أول صاروخ بالستي فرط صوتي، محلي الصنع لا يوجد أي تأكيد من معاهد الأسلحة العالمية حول دقته وفاعليته كما تجاهلته واشنطن في تعليقاتها الرسمية.
وبحسب وكالة الانباء الايرانية (إرنا) فانّ الصاروخ يبلغ مداه 1400 كلم وسرعته قبل إصابة الهدف تصل الى 13-15 ماخ بحسب رواية الحرس الثوري. واعتبرت صحيفة كيهان في ردها على تصريح السفيرة الأميركية بانه «غير مستغرب لان رومانوسكي لها باع طويل في التجسس والعمل ضمن صفوف وكالة الاستخبارات الاميركية الـ(CIA) «. واتهمت الصحيفة، القوات الامريكية، بانها تقود تحركا منذ أسابيع على الحدود العراقية السورية انطلاقا من قاعدة عين الاسد غربي الانبار، لتوفير الحماية والامن لعوائل المسلحين العراقيين من جماعة داعش بنقلهم من مخيم الهول في سوريا الى آخر يتم اعداده داخل العراق. وكان قد رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، امس الاول التعليق على التقارير بشأن لقاء المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي بسفير إيران في الأمم المتحدة. وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل حول تقرير صحيفة فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي بأن المبعوث الخاص روب مالي التقى بسفير إيران لدى الأمم المتحدة عدة مرات بشأن مزدوجي الجنسية الأمريكيين في السجن في إيران: «ليس لدي أي شيء أعلنه على هذا الصعيد». وأكد: «لدينا الوسائل للتواصل مع إيران وإيصال الرسائل إليهم التي من مصلحة أمريكا القيام بذلك. لن نقوم بتفصيل محتويات تلك الرسائل. ليس لدي أي شيء آخر لأضيفه هناك». وكشفت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير لها بأن المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية روبرت مالي التقى في نيويورك مرات عدة خلال الأيام الأخيرة مندوب إيران الدائم لدى الامم المتحدة سعيد إيرواني.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين ومحللين قولهم إن مالي التقى عدة مرات مع إيرواني، الذي كان مسؤولا كبيرا في المجلس الأعلى للأمن القومي قبل إرساله إلى نيويورك. وأضافت فايننشال تايمز أن «المحادثات هي أول اتصال مباشر بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين منذ أن أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأزمة في عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة» .