كيهان:وعيد أمريكي باستهداف زعماء فصائل في العراق  

بغداد‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭:‬

‭ ‬أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬كيهان‭ ‬الإيرانية‭ ‬امس‭ ‬الاربعاء،‭ ‬بأنّ‭ ‬السفيرة‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد‭ ‬ألينا‭ ‬رومانوسكي،‭ ‬أبلغت‭ ‬أطرافا‭ ‬سياسية‭ ‬عراقية‭ ‬بانّ‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬سوف‭ ‬تستهدف‭ ‬زعماء‭ ‬فصائل‭ ‬عراقيين‭ ‬بسبب‭ ‬هجومهم‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬الأمريكية‮»‬،‭ ‬وتدين‭ ‬مليشيات‭ ‬شيعية‭ ‬بالولاء‭ ‬المطلق‭ ‬لمرشد‭ ‬ايران‭ ‬الأعلى‭ ‬وتأتمر‭ ‬بأوامر‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬وفيلق‭ ‬القدس‭ ‬فيه،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتسلم‭ ‬رواتب‭ ‬مقاتليها‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬تحت‭ ‬بند‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬،‭ ‬وسبق‭ ‬ان‭ ‬هاجمت‭ ‬تلك‭ ‬المليشيات‭ ‬المصالح‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الأسد‭ ‬ومطار‭ ‬بغداد‭ ‬والسفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬وقاعدة‭ ‬حرير‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ . ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬عن‭ ‬انتاج‭ ‬أول‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬فرط‭ ‬صوتي،‭ ‬محلي‭ ‬الصنع‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬تأكيد‭ ‬من‭ ‬معاهد‭ ‬الأسلحة‭ ‬العالمية‭ ‬حول‭ ‬دقته‭ ‬وفاعليته‭ ‬كما‭ ‬تجاهلته‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬تعليقاتها‭ ‬الرسمية‭.‬‮ ‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الايرانية‭ (‬إرنا‭) ‬فانّ‭ ‬الصاروخ‭ ‬يبلغ‭ ‬مداه‭ ‬1400‭ ‬كلم‭ ‬وسرعته‭ ‬قبل‭ ‬إصابة‭ ‬الهدف‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬13‭-‬15‭ ‬ماخ‭ ‬بحسب‭ ‬رواية‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭.‬‮ ‬‭ ‬واعتبرت‭ ‬صحيفة‭ ‬كيهان‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬السفيرة‭ ‬الأميركية‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مستغرب‭ ‬لان‭ ‬رومانوسكي‭ ‬لها‭ ‬باع‭ ‬طويل‭ ‬في‭ ‬التجسس‭ ‬والعمل‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الاميركية‭ ‬الـ‭(‬CIA‭) ‬‮«‬‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬واتهمت‭ ‬الصحيفة،‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية،‭ ‬بانها‭ ‬تقود‭ ‬تحركا‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬السورية‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬عين‭ ‬الاسد‭ ‬غربي‭ ‬الانبار،‭ ‬لتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬والامن‭ ‬لعوائل‭ ‬المسلحين‭ ‬العراقيين‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬داعش‭ ‬بنقلهم‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬آخر‭ ‬يتم‭ ‬اعداده‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬رفض‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬بشأن‭ ‬لقاء‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬روبرت‭ ‬مالي‭ ‬بسفير‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحفي‭ ‬الأسبوعي،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬فيدانت‭ ‬باتيل‭ ‬حول‭ ‬تقرير‭ ‬صحيفة‭ ‬فاينانشيال‭ ‬تايمز‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بأن‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬روب‭ ‬مالي‭ ‬التقى‭ ‬بسفير‭ ‬إيران‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬بشأن‭ ‬مزدوجي‭ ‬الجنسية‭ ‬الأمريكيين‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬إيران‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬أعلنه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأكد‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬الوسائل‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬وإيصال‭ ‬الرسائل‭ ‬إليهم‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬مصلحة‭ ‬أمريكا‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭. ‬لن‭ ‬نقوم‭ ‬بتفصيل‭ ‬محتويات‭ ‬تلك‭ ‬الرسائل‭. ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬لأضيفه‭ ‬هناك‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وكشفت‭ ‬صحيفة‭ ‬“فايننشال‭ ‬تايمز”‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬بأن‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬الخاص‭ ‬للشؤون‭ ‬الإيرانية‭ ‬روبرت‭ ‬مالي‭ ‬التقى‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬مندوب‭ ‬إيران‭ ‬الدائم‭ ‬لدى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬سعيد‭ ‬إيرواني‭.‬‮ ‬

‮ ‬ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬ومحللين‭ ‬قولهم‭ ‬إن‭ ‬مالي‭ ‬التقى‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬إيرواني،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مسؤولا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬قبل‭ ‬إرساله‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وأضافت‭ ‬فايننشال‭ ‬تايمز‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المحادثات‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬اتصال‭ ‬مباشر‭ ‬بين‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬والإيرانيين‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أثار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬وقعته‭ ‬طهران‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬العالمية،‭ ‬والمعروف‭ ‬باسم‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‮»‬‭ .‬‮ ‬

‮ ‬