كينيا‭ ‬تلتحق بعالم‭ ‬الفضاء‭ ‬

نيروبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وُضع‭ ‬أول‭ ‬قمر‭ ‬اصطناعي‭ ‬تشغيلي‭ ‬كيني‭ ‬في‭ ‬المدار‭ ‬السبت‭ ‬بواسطة‭ ‬صاروخ‭ ‬تابع‭ ‬لشركة‭ “‬سبايس‭ ‬إكس‭” ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬صور‭ ‬نشرتها‭ ‬شركة‭ ‬الصناعات‭ ‬الفضائية‭ ‬الأميركية‭.‬

وكان‭ ‬الإطلاق‭ ‬مقررا‭ ‬أصلا‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لكنه‭ ‬أرجئ‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭. ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬أقلع‭ ‬صاروخ‭ “‬فالكون‭ ‬9‭” ‬من‭ “‬سبايس‭ ‬اكس‭” ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬06،48‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬من‭ ‬القاعدة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬فاندنبرغ‭ (‬كاليفورنيا‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬نشر‭ ‬بعد‭ ‬ساعة‭ ‬عشرات‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية،‭ ‬بينها‭ ‬الكيني‭ “‬تايفا‭-‬1‭” (‬ومعناها‭ “‬الأمة‭-‬1‭” ‬باللغة‭ ‬السواحلية‭). ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬القمر‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬الذي‭ ‬صممه‭ ‬وطوره‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬الكينيين،‭ ‬أن‭ ‬يوفر‭ ‬بيانات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الزراعة‭ ‬والرصد‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬كينيا،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬قيّم‭ ‬لمستقبل‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إفريقيا‭ ‬والذي‭ ‬يعاني‭ ‬حالياً‭ ‬من‭ ‬جفاف‭ ‬تاريخي‭. ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك،‭ ‬وصفت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الكينية‭ ‬ووكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الكينية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬هذا‭ ‬الإطلاق‭ ‬بأنه‭ “‬خطوة‭ ‬مهمة‭” ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعطي‭ ‬دفعة‭ ‬لـ‭”‬اقتصاد‭ ‬الفضاء‭ ‬الناشئ‭ ‬في‭ ‬كينيا‭”.‬

وقال‭ ‬المهندس‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الكينية‭ ‬باترن‭ ‬أوديامبو،‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬المشروع،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬نستفيد‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬استكشاف‭ ‬الفضاء،‭ ‬وسنكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬أمننا‭ ‬الغذائي‭”.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬الصور‭ ‬الملتقطة‭ ‬عبر‭ ‬الكاميرا‭ ‬متعددة‭ ‬الأطياف‭ ‬للقمر‭ ‬الاصطناعي،‭ “‬سنكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬لرصد‭ ‬الأرض،‭ ‬ما‭ ‬سيساعدنا‭ ‬على‭ ‬التكهن‭ ‬بإنتاجية‭ ‬المحاصيل‭”.‬

وأرسلت‭ ‬كينيا‭ ‬أول‭ ‬قمر‭ ‬اصطناعي‭ ‬نانوي‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

واعتباراً‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬أُرسل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬قمراً‭ ‬اصطناعياً‭ ‬إفريقياً‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء،‭ ‬بحسب‭ ‬شركة‭ ‬Space in Africa‭ (“‬سبايس‭ ‬إن‭ ‬أفريكا‭”)‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬نيجيرية‭ ‬تتعقب‭ ‬برامج‭ ‬الفضاء‭ ‬الإفريقية‭.‬

وكانت‭ ‬مصر‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬إفريقية‭ ‬ترسل‭ ‬قمراً‭ ‬اصطناعياً‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1998‭.‬