كيم كارداشيان تتعاون مع مجموعة إيطالية للازياء في أسبوع حافل

ميلانو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬طغى‭ ‬على‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬عرض‭ ‬لمجموعة‭ “‬دولتشه‭ ‬أند‭ ‬غابانا‭” ‬صُممت‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬كيم‭ ‬كارداشيان‭.‬

وتهافت‭ ‬محبو‭ ‬نجمة‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬الدار‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬متروبول‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬إيطاليا،‭ ‬آملين‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬كارداشيان‭ ‬إثر‭ ‬الحملة‭ ‬الإعلانية‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬مهدت‭ ‬للحدث‭ ‬والمنشورات‭ ‬الكثيرة‭ ‬حوله‭ ‬عبر‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭. ‬وعُرض‭ ‬في‭ ‬خلفية‭ ‬المنصة‭ ‬أثناء‭ ‬الحدث‭ ‬فيلم‭ ‬بالأبيض‭ ‬والأسود‭ ‬لكيم‭ ‬كارداشيان‭ ‬بشعرها‭ ‬الأشقر‭ ‬البلاتيني،‭ ‬وهي‭ ‬تتناول‭ ‬طبقاً‭ ‬من‭ ‬المعكرونة‭ ‬في‭ ‬المطعم‭. ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬الشريط‭ ‬لقطات‭ ‬بطيئة‭ ‬تُظهر‭ ‬النجمة‭ ‬الأميركية‭ ‬وهي‭ ‬تقوم‭ ‬بحركات‭ ‬عادية‭ ‬كمسح‭ ‬فهما‭ ‬أو‭ ‬تناول‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬الخبز‭. ‬ومشت‭ ‬العارضات‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬موسيقى‭ ‬حماسية‭ ‬لتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬الأزياء‭ ‬بعنوان‭ “‬تشاو‭ ‬كيم‭” ‬التي‭ ‬اختارت‭ ‬قطعها‭ ‬نجمة‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬الدار‭ ‬الإيطالية‭ ‬بين‭ ‬1987‭ ‬و2007‭. ‬وتشمل‭ ‬المجموعة‭ ‬نسخاً‭ ‬مجددة‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬تاريخية‭ ‬بينها‭ ‬بزات‭ ‬كاملة‭ ‬وفساتين‭ ‬ضيقة‭ ‬وكورسيهات‭ ‬وملابس‭ ‬داخلية‭ ‬شفافة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الدانتيل،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أزياء‭ ‬مريحة‭ ‬وسراويل‭ ‬جينز‭ ‬أو‭ ‬قمصان‭ “‬كروب‭ ‬توب‭”. ‬وحضرت‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬كريس‭ ‬جينر‭ ‬والدة‭ ‬كيم،‭ ‬وابنتها‭ ‬نورث‭ ‬وإحدى‭ ‬شقيقاتها‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬للتصفيق‭ ‬لملكة‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬حيت‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العرض،‭ ‬برفقة‭ ‬المصممين‭ ‬دومينيكو‭ ‬دولتشه‭ ‬وستيفانو‭ ‬غابانا‭.‬